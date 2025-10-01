Sở GD&ĐT Hà Nội lên tiếng việc 'công văn nghỉ học chậm'

Trước bức xúc của phụ huynh về việc Hà Nội mưa lớn, ngập diện rộng nhưng công văn nghỉ học chưa kịp thời, Sở GD&ĐT Hà Nội cho hay quyết định nghỉ học diện rộng cần cân nhắc kỹ.

Ngày 30/9, Hà Nội ngập diện rộng sau mưa lớn. Ảnh: Đinh Hà.

Những cơn mưa liên tục trút xuống Hà Nội từ đêm 29/9 gây ngập nặng tại nhiều khu vực. Nhiều trường học thông báo nghỉ từ sáng 30/9, có trường cho học sinh tan sớm, song giao thông hỗn loạn, nhiều gia đình phải mất 7-8 tiếng mới về đến nhà. Nhiều trường hỗ trợ bằng cách tổ chức trông giữ học sinh qua đêm để đảm bảo an toàn.

Trưa 30/9, Sở GD&ĐT Hà Nội có công văn yêu cầu các trường có thể linh hoạt lịch học hay nghỉ sao cho phù hợp và đảm bảo an toàn tuyệt đối đến học sinh.

Tối cùng ngày, Giám đốc Sở GD&ĐT Trần Thế Cương thông báo tất cả trường mầm non, phổ thông sẽ nghỉ học ngày 1/10 vì mưa lớn, đi lại khó khăn.

Nhiều phụ huynh bức xúc cho rằng Sở GD&ĐT phản ứng chậm, chưa có kế hoạch cho học sinh nghỉ học toàn thành phố trước ngày 30/9 để đảm bảo an toàn và thuận tiện.

Sáng 1/10, trao đổi với báo chí, đại diện Sở GD&ĐT cho hay quyết định nghỉ học diện rộng cần cân nhắc kỹ.

Theo vị này, trước mỗi đợt mưa bão, sở đều yêu cầu các trường chủ động phương án, hình thức học phù hợp, nhất là ở những nơi ngập lụt. Vì vậy, việc này do hiệu trưởng quyết định dựa trên tình hình thực tế.

Việc bất ngờ cho nghỉ khi giờ học cận kề, nhiều gia đình đang đưa con tới trường cũng sẽ khiến phụ huynh gặp rắc rối, khó tìm người trông con. Hơn nữa, không phải khu vực nào cũng bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Do đó, vai trò chủ động của hiệu trưởng rất quan trọng.

Bên cạnh đó, đại diện sở cho rằng sáng 30/9, trời mưa lớn, song tầm 6-8h (khoảng thời gian hầu hết bố mẹ đưa con đi học) số điểm ngập được ghi nhận "rất ít".

Thay vì đột ngột thông báo nghỉ toàn thành phố khi nhiều học sinh đã tới trường, các trường tiếp tục chủ động phương án trông, giữ hoặc trả học sinh sẽ hợp lý hơn. Thực tế ngày 30/9, nhiều trường đã cho nghỉ buổi chiều.

Cũng theo vị này, chiều 30/9, sau khi làm việc với các ban, ngành phụ trách giao thông, đô thị của Hà Nội, sở được biết còn nhiều điểm ngập có thể không rút hết nước trong ngày 1/10.

Do đó, sở quyết định cho học sinh cả thành phố nghỉ một ngày để đảm bảo an toàn cho các em. Thông báo được đưa ra khoảng 18h30 để các gia đình kịp bố trí người trông con hôm sau.