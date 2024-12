Hai anh em Trong - Trắng làm điều 'đen tối'

Kỷ luật trưởng công an quận, huyện nếu địa bàn phức tạp về ma túy

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long yêu cầu công an các địa phương “chỉ đi một hàng, tinh thần trên dưới một lòng, dọc ngang thông suốt”. Nếu địa phương để những tồn tại mà lãnh đạo Bộ đã chỉ đạo thì lãnh đạo Công an tỉnh phải chịu trách nhiệm, trưởng công an quận, huyện phải bị xử lý kỷ luật.