Hai nhân viên thân tín của bà Nguyễn Phương Hằng được tha tù trước hạn

Bà Nguyễn Thị Mai Nhi (trợ lý của bà Nguyễn Phương Hằng) và Lê Thị Thu Hà (nhân viên Công ty Cổ phần Đại Nam) vừa được tha tù trước thời hạn vào tối hôm qua (14/2), thay vì vào đầu tháng 6 năm nay.

Các bà Nhi và Hà được tha tù sau hơn 8 tháng chấp hành án tại trại giam Bố Lá, tỉnh Bình Dương.

Trước đó, cơ quan Thi hành án hình sự, Công an TPHCM đề nghị tòa xem xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù cho Nhi và Hà. Hai người này được xem xét vì chấp hành tốt nội quy trại giam, tích cực học tập, lao động cải tạo và có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu...

Đây là đợt giảm án và tha tù trước thời hạn đầu tiên trong năm 2025 và là hoạt động thường niên. Trong đợt này, bà Nhi, Hà cùng 50 người khác được giảm án, tha tù vì đã chấp hành tốt quy định của trại giam trong thời gian thi hành án và có đủ các điều kiện theo quy định.

Phiên sơ thẩm, bà Nguyễn Phương Hằng bị TAND TP.HCM tuyên phạt 3 năm tù; ông Đặng Anh Quân 2 năm 6 tháng tù; Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà và Huỳnh Công Tân mỗi người 1 năm 6 tháng tù cùng về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Sau phiên sơ thẩm, ông Quân, bà Nhi, Hà và ông Tân kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Đến đầu tháng 4/2024, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã giảm cho ông Quân từ 2 năm 6 tháng xuống còn 2 năm tù; các ông/bà Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà và Huỳnh Công Tân cũng được giảm từ 1 năm 6 tháng xuống còn 1 năm tù.

Dù bà Nguyễn Phương Hằng không kháng cáo nhưng đã nộp tiền án phí, khắc phục hậu quả nên cũng được giảm từ 3 năm xuống còn 2 năm 9 tháng tù.

Theo bản án phúc thẩm, từ tháng 3/2021-3/2022, bà Hằng sử dụng các nền tảng mạng xã hội như YouTube, Facebook, TikTok… để thực hiện các buổi livestream.

Bà Hằng đã phát ngôn trực tiếp về chuyện bí mật đời tư cá nhân và những nội dung gây ảnh hưởng uy tín, danh dự của 10 người, gồm: nghệ sĩ Hoài Linh, ca sĩ Vy Oanh, bà Ðặng Thị Hàn Ni, ca sĩ Ðàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Thủy Tiên cùng chồng là Lê Công Vinh, ông Nguyễn Đức Hiển và các bà Ðinh Thị Lan, Lê Thị Giàu, Trương Việt Hà.

Quá trình mở rộng điều tra, Công an TP.HCM khởi tố thêm Đặng Anh Quân cùng 3 người là Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà và Huỳnh Công Tân.

Theo kết quả điều tra, ông Quân là khách mời trong 11 buổi livestream. Giai đoạn tháng 10/2021-3/2022, ông Quân có những phát ngôn, tương tác qua lại với bà Hằng, trong đó có nội dung mang tính chất xúc phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm của người khác.

Đối với bà Nhi, từ cuối tháng 4/2021, bà Hằng chỉ đạo Nhi lập các tài khoản TikTok, Fanpage để livestream, thông báo lịch phát sóng, đăng tải bài viết theo yêu cầu.

Còn Lê Thị Thu Hà (Hà Lee) tham gia hỗ trợ bà Hằng thực hiện hoạt động livestream từ tháng 3/2021 qua mạng xã hội TikTok; thực hiện sắp xếp góc máy quay, sân khấu khi bà Hằng livestream. Ngoài ra, bà Hằng chỉ đạo Hà lập Fanpage “Ha Lee” để thông báo lịch livestream, đăng tải các video theo yêu cầu.

Về Huỳnh Công Tân, cơ quan điều tra xác định người này được bà Hằng chỉ đạo thực hiện các buổi livestream trên nhiều kênh Youtube. Tân tham gia dẫn chương trình, đọc các bình luận trong các buổi livestream này.

Nội dung cuốn sách "Thực hiện pháp luật về an ninh mạng ở Việt Nam" đi sâu nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn thực hiện pháp luật về an ninh mạng dưới góc độ của ngành lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật; đánh giá thực trạng pháp luật về an ninh mạng ở Việt Nam và tham khảo kinh nghiệm của một số nước trên thế giới.