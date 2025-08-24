Hãng đồng hồ Thụy Sĩ tái hiện xưởng chế tác về TP.HCM

Audemars Piguet cùng S&S Group tổ chức sự kiện kỷ niệm 150 năm thành lập, tái hiện xưởng Le Brassus 1907 và thung lũng Vallée de Joux (Thụy Sĩ) giữa trung tâm TP.HCM.

Khách tham dự có cơ hội khám phá câu chuyện về nghề chế tác đồng hồ cơ khí từ một vùng thung lũng Thụy Sĩ.

Ngày 21/8, tại Trung tâm thương mại Union Square (phường Sài Gòn, TP.HCM), thương hiệu đồng hồ Thụy Sĩ Audemars Piguet phối hợp cùng S&S Group tổ chức sự kiện kỷ niệm 150 năm thành lập. Đây là hoạt động đánh dấu chặng đường phát triển từ vùng Vallée de Joux (Thụy Sĩ), nơi hãng khởi nguồn năm 1875.

“Cột mốc 150 năm đánh dấu hành trình của thương hiệu, đồng thời mở ra những bước đi mới. Chúng tôi mong muốn mang di sản Vallée de Joux đến gần hơn với khách hàng tại TP.HCM, đồng thời cảm ơn sự đồng hành của các đối tác và khách hàng trong thời gian qua”, bà Nguyễn Thuý Hương, đại diện Audemars Piguet tại Việt Nam, phát biểu tại sự kiện.

TTTM Union Square được chọn làm địa điểm tổ chức nhờ vị trí trung tâm, nơi đặt boutique đầu tiên của Audemars Piguet tại Việt Nam.

Không gian sự kiện được thiết kế lấy cảm hứng từ triển lãm quốc tế House of Wonders, đưa khách tham dự vào hành trình khám phá lịch sử thương hiệu. Mặt tiền trung tâm thương mại được tái hiện theo hình ảnh xưởng chế tác tại Le Brassus năm 1907, kết hợp với không gian xanh gợi nhớ thung lũng Vallée de Joux.

Mặt tiền trung tâm thương mại được tái hiện theo hình ảnh xưởng chế tác tại Le Brassus năm 1907.

Tại tầng một, khu vực trưng bày giới thiệu các cột mốc lịch sử và những mẫu đồng hồ nổi bật của Audemars Piguet. Các bản vẽ kỹ thuật và sổ ghi chép của nghệ nhân được trưng bày, tái hiện câu chuyện về sự ra đời của thương hiệu tại Vallée de Joux. Khách mời cũng được chứng kiến quy trình chế tác đồng hồ qua phần trình diễn của các nghệ nhân tại khu vực “Watchmaking”, cùng với các mẫu đồng hồ được giới thiệu nhân dịp kỷ niệm.

Tầng hai mang đến trải nghiệm không gian mô phỏng khu rừng thông và bầu trời đêm Vallée de Joux, với các mặt số aventurine xanh thẫm, tượng trưng cho sự tiếp nối của thời gian và sáng tạo. Hành trình tại đây nhấn mạnh vào các cơ chế chế tác phức tạp, một phần không thể tách rời trong lịch sử của thương hiệu.

Sự kiện không chỉ là dịp nhìn lại 150 năm phát triển mà còn là cơ hội để khách tham dự khám phá câu chuyện về nghề chế tác đồng hồ cơ khí từ một vùng thung lũng Thụy Sĩ đến thị trường Việt Nam.