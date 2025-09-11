Hàng nghìn runner nóng lòng bứt phá tại Garmin Run Vietnam 2025

Hơn 6.000 runner sẽ tham gia Garmin Run Vietnam 2025 tại TP.HCM ngày 5/10, sự kiện thuộc chuỗi Garmin Run Asia Series, quy tụ đủ cấp độ và hạng mục thi đấu.

Ngày 5/10, hơn 6.000 runner sẽ hội tụ tại TP.HCM cho sự kiện thể thao được mong chờ nhất trong năm: Garmin Run Vietnam 2025 - chặng đua thuộc chuỗi Garmin Run Asia Series trải dài khắp 10 quốc gia châu Á.

Không chỉ mang tầm vóc quốc tế, giải chạy còn mở ra sân chơi đúng nghĩa cho mọi chân chạy, từ những người mới bắt đầu đến vận động viên dày dạn, để mỗi cá nhân đều có thể viết nên hành trình From Zero To Hero của riêng mình.

Từ không khí chuẩn bị đến “giờ G” bùng nổ

Với ba cự ly 5 km, 10 km, 21 km và lần đầu tiên ra mắt hạng mục Couple Run 10 km, giải chạy mang đến trải nghiệm đa sắc màu: người mới tìm kiếm thử thách đầu tiên, cá nhân khát khao bứt phá, hay bạn bè – người thân cùng nhau đồng hành.

Chính sự đa dạng này đã tạo nên “cơn sốt BIB”, đặc biệt ở cự ly 21 km, khắc nghiệt nhưng hấp dẫn nhất, nhanh chóng “cháy vé” chỉ sau vài tuần mở bán. Không chỉ nổi bật về mức độ hoành tráng và nội dung tranh tài phong phú, sự kiện còn được đánh giá cao nhờ vào địa thế đường chạy là khu đô thị Sala (phường An Khánh, TP.HCM).

Với không gian xanh mát, hiện đại, tách biệt khỏi ồn ào đô thị nhưng lại kết nối thuận tiện với các trục giao thông chính, nơi đây vốn đã là điểm hẹn của nhiều cộng đồng thể thao, nay sẽ trở thành “sân khấu” cho hàng nghìn bước chạy đồng điệu.

Giải chạy được tổ chức tại khu đô thị Sala (phường An Khánh, TP.HCM).

Là một giải chạy đề cao tinh thần cộng đồng, Garmin Run Vietnam 2025 không chỉ dừng lại ở đường đua mà còn mang đến cho runners hành trình chuẩn bị toàn diện trước thềm sự kiện.

Ngay từ khi giải được công bố, câu lạc bộ Garmin Run Club (GRC) đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của hàng trăm “chân chạy” ở TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng.

Tại đây, huấn luyện viên sẽ cung cấp giáo án phù hợp với từng cự ly, từng cấp độ, từ kỹ thuật chạy cơ bản đến những bài tập tăng sức bền, sức mạnh. Ngoài ra, các tips hướng dẫn cũng được chia sẻ trên nền tảng trực tuyến giúp runner có thêm kiến thức khoa học để duy trì tiến bộ.

Tại câu lạc bộ Garmin Run Club, các huấn luyện viên sẽ hỗ trợ runner bằng giáo án phù hợp với từng cự ly, từng cấp độ.

Không khí tập luyện càng sôi nổi hơn nhờ các mini-game thú vị, đặc biệt là buổi Shake Out Run vào ngày 4/10 - dịp để cả cộng đồng cùng “làm nóng” tinh thần trước giờ G.

Song song, Expo Day 4/10 cũng hứa hẹn mang đến bầu không khí sôi động với nhiều hoạt động: nhận BIB, trải nghiệm những mẫu đồng hồ Garmin mới nhất, khám phá gian hàng từ các thương hiệu đồng hành như aminoVITAL®, Shokz, Starlux Airlines, Motive, Pocari, Sapuwa, KINE Rehab, CITIGYM… Đây không chỉ là nơi trang bị hành trang, mà còn là dịp để cộng đồng yêu thể thao cùng nhau “nạp năng lượng” trước giờ diễn ra sự kiện.

Hành trình cộng đồng và cam kết bền vững

Tất cả sự chuẩn bị kỹ lưỡng ấy sẽ được đền đáp trong ngày 5/10 – khi hàng nghìn bước chân đồng loạt xuất phát. Ngoài niềm tự hào khi chạm vạch đích, người tham dự còn có cơ hội nhận nhiều phần thưởng giá trị: tiền mặt lên đến 10 triệu đồng, tai nghe Shokz, và đặc biệt là Garmin Forerunner 970 – “trợ thủ tối tân” cho hành trình tập luyện.

Ngay cả khi không thuộc nhóm thắng cuộc, mỗi runner hoàn tất đường đua vẫn mang về trọn bộ racekit gồm áo thi đấu, chứng nhận điện tử, cùng chiếc huy chương được chạm khắc tọa độ Sala – một dấu mốc biểu tượng cho hành trình bứt phá.

Bầu không khí sự kiện trở nên sôi động hơn với sự góp mặt của nhiều gương mặt nổi tiếng và những chân chạy quen thuộc trong giới chạy bộ. Sự hiện diện của họ sẽ góp phần lan tỏa tinh thần thể thao, khích lệ cộng đồng duy trì lối sống năng động và tích cực hơn.

Đằng sau sự bùng nổ của ngày hội chạy bộ, Garmin Run Vietnam 2025 còn là minh chứng cho tầm nhìn dài hạn, thể hiện tinh thần cam kết đồng hành cùng runner Việt thúc đẩy lối sống năng động từ Garmin. Việc đưa Việt Nam trở thành điểm dừng quan trọng của Garmin Run Asia Series cùng sự tiếp sức từ những cộng đồng như GRC chính là nền móng cho hành trình bền vững đó.

Với quy mô ngày càng mở rộng và nỗ lực kết nối cộng đồng từ Garmin, giải chạy này được kỳ vọng sẽ trở thành ngày hội sôi động dành cho tất cả những người yêu chạy bộ. Không quá khi nói rằng, đây là vạch xuất phát “đẹp nhất” để mọi runner bắt đầu hành trình tìm đến phiên bản tốt hơn của chính mình, viết tiếp câu chuyện From Zero To Hero dù bạn là ai.

