Hàng trăm người khuyết tật được luyện thi IELTS miễn phí

100 tài khoản luyện thi IELTS online miễn phí đã được IELTS Mock Test Online trao tặng cho cho học sinh, sinh viên khuyết tật tại Hà Nội.

IMTO trao tặng tài khoản luyện thi IELTS cho học sinh, sinh viên khuyết tật. Ảnh: BTC.

Nội dung trên nằm trong khuôn khổ chương trình “Trao cơ hội – Gửi niềm tin”, do IELTS Mock Test Online (IMTO) phối hợp cùng Hội Người Khuyết tật Thành phố Hà Nội triển khai.

Chương trình hướng đến việc trao quyền tiếp cận tri thức toàn cầu, giúp người học khuyết tật có cơ hội rèn luyện và đánh giá năng lực tiếng Anh như bất kỳ thí sinh nào khác, qua đó tự tin hơn trên hành trình hội nhập quốc tế.

IMTO cho rằng tri thức không có ranh giới và mọi người đều xứng đáng được học tập, được mơ ước và được chinh phục tương lai của chính mình. Từ niềm tin đó, đơn vị mong muốn tạo ra những cơ hội học tập công bằng, giúp các bạn học sinh, sinh viên khuyết tật tiếp cận môi trường học tập chất lượng, khẳng định bản thân và mở rộng cơ hội nghề nghiệp trong tương lai

Trong khuôn khổ chương trình, đơn vị đã trao tặng 100 tài khoản luyện thi IELTS trực tuyến miễn phí, mỗi tài khoản bao gồm 3 kỹ năng: Nghe - Đọc - Viết, có thời hạn sử dụng 6 tháng.

Thông qua hệ thống bài thi mô phỏng chuẩn quốc tế, người học có thể làm quen với cấu trúc bài thi thật, tự đánh giá năng lực và xây dựng lộ trình học tập hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó, IMTO cũng tặng thêm một tài khoản quản lý mang nhận diện thương hiệu của Hội Người Khuyết tật thành phố Hà Nội, giúp đơn vị dễ dàng theo dõi tiến độ học tập, hỗ trợ các học viên trong quá trình sử dụng. Tổng giá trị tài trợ của chương trình là 322 triệu đồng.

Bà Đỗ Thị Huyền (bên trái) và bà Nguyễn Thị Mai Hương ký biên bản bàn giao. Ảnh: BTC.

“Giáo dục là cầu nối giúp mỗi người chạm tới ước mơ và thay đổi cuộc sống của chính mình. Việc trao tặng 100 tài khoản luyện thi IELTS cho các bạn khuyết tật Hà Nội là cách chúng tôi thể hiện niềm tin vào giá trị của tri thức - nơi không ai bị bỏ lại phía sau”, bà Nguyễn Thị Mai Hương, Giám đốc vận hành IMTO, chia sẻ.

Bà Đỗ Thị Huyền, Chủ tịch Hội Người Khuyết tật Thành phố Hà Nội, cho biết sự hỗ trợ này không chỉ mang giá trị về học tập, mà còn là nguồn động viên tinh thần lớn dành cho các bạn trẻ khuyết tật.

Việc được tiếp cận cơ hội luyện thi IELTS trên nền tảng hiện đại giúp các bạn cảm nhận rõ rằng mình được tin tưởng, được trao cơ hội và được ghi nhận như bao người khác.

“Chúng tôi tin rằng tri thức và ngoại ngữ sẽ mở ra cánh cửa tương lai, giúp các bạn tự tin hơn trên hành trình học tập, nghề nghiệp và hội nhập cộng đồng”, bà Huyền nhìn nhận.