Hành khách kể chuyện gặp cựu binh Trần Văn Thanh trên tàu Thống Nhất

Hà Giang, Hội An lọt top điểm đến đẹp nhất thế giới

Trong danh sách 44 điểm đến đẹp nhất thế giới do tạp chí Time Out công bố đầu tháng 4, Hà Giang và Hội An lần lượt xếp vị trí thứ 10 và 44.