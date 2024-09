Hành trình triệt phá đường dây ma túy từ Campuchia về TP.HCM

Công an quận 8 đã cung cấp thêm thông tin về vụ án liên quan tới đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ Campuchia về TP.HCM và nhiều địa phương khác để tiêu thụ.

Theo Công an quận 8, qua công tác nắm tình hình kết hợp với rà soát, thống kê, đưa vào diện quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn, đặc biệt là truy xét hành vi mua bán trái phép chất ma túy để sử dụng trước đây của các đối tượng “đầu trên”, Công an quận 8 phát hiện trên địa bàn nổi lên đối tượng Nguyễn Ngọc Tùng (SN 1987, thường trú phường 10, quận 4; nơi ở hiện nay phường 2, quận 8, TP.HCM).

Đối tượng này được xác định là người trung gian đi thu tiền ma túy từ một số đối tượng bán lẻ ma túy đã rà dựng trên địa bàn; sau đó đến các trụ ATM của ngân hàng để chuyển tiền cho đối tượng "đầu trên".

Tang vật ma túy trong chuyên án do Công an quận 8 và các đơn vị triệt phá.

Tập trung xác minh các mối quan hệ và quy luật hoạt động của Trần Ngọc Tùng, Công an quận 8 phát hiện nhóm đối tượng: Trần Ngọc Hải (SN 1971), Trần Thị Hoan (SN 1955, cùng cư trú tại phường 16, quận 4); nhóm đối tượng Nguyễn Thị Thúy (SN 1969, cư trú phường 14, quận 8) và một số đối tượng có liên quan nghi vấn có hoạt động mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn, hoạt động liên quận nên đã báo cáo Ban Giám đốc Công an TP.HCM xin chủ trương giao Công an quận 8 xác lập chuyên án trinh sát để tập trung xác minh, làm rõ.

Quá trình đấu tranh chuyên án, Công an quận 8 xác định ma túy sau khi được vận chuyển từ Campuchia về TP.HCM được giao cho đối tượng Nguyễn Hoàng Tuấn (SN 1985; thường trú phường 2, quận 5) và Trần Nguyễn Anh Trung (SN 1983, thường trú phường 28, quận Bình Thạnh) cất giấu tại phòng trọ số 17 (đường số 20 khu phố 13, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức).

Sau đó, các đối tượng này sử dụng dịch vụ giao hàng công nghệ (Ahamove, Lalamove...) vận chuyển giao cho các đầu mối tiêu thụ tại quận 4, quận 8, quận Bình Tân (TP.HCM), huyện Long Khánh, tỉnh Đồng Nai... theo chỉ đạo của đối tượng đầu trên đang lẩn trốn tại Campuchia.

Cơ quan Công an đã thu giữ 42 bánh Heroine, 20kg Methamphetamine, 10kg Ketamine trong chuyên án này.

Các “đại lý” tiêu thụ ma túy của đường dây này chủ yếu lựa chọn địa bàn quận 4, quận 8, để tập trung hoạt động phân phối, giao ma túy cho các "đầu dưới" bán lẻ tại các quận, huyện khác.

Theo đó, ngày 17/9, lực lượng đấu tranh chuyên án (gồm Công an quận 8, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy và một số phòng nghiệp vụ khác của Công an TP.HCM) đã tổ chức bắt quả tang 2 đối tượng tại địa chỉ đường số 20 khu phố 13, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức, phát hiện thu giữ 30 bánh Heroine, 20 kg Methamphetamine, 10 kg Ketamine và nhiều vật chứng khác có liên quan.

Công an thành phố đã tạm giữ hình sự 14 đối tượng trong đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn TP.HCM; thu giữ 42 bánh Heroine, 20 kg Methamphetamine, 10 kg Ketamine và nhiều tang vật khác có liên quan.

Cùng thời điểm trên, các tổ công tác theo sự phân công của Ban Chuyên án đã đồng loạt khám xét khẩn cấp tại 12 địa điểm tại (quận 4, quận 8, quận Bình Tân, quận 7...) là nơi cất giấu, mua bán trái phép chất ma túy có liên quan, thu giữ thêm 12 bánh Heroine và nhiều vật chứng khác có liên quan; triệu tập, bắt giữ 17 đối tượng trong chuyên án (gồm nhóm “đại lý” ở quận 4: Trần Thị Hoan, Nguyễn Đình Trung, Trần Ngọc Hải, Nguyễn Thị Thanh Vân, Nguyễn Thị Mai Phương, Đoàn Thị Nguyệt, Nguyễn Đăng Hiếu, Võ Văn Nam, Trần Thanh Tuấn, Lê Thị Kim Nga; Nhóm “đại lý” ở quận 8: Nguyễn Ngọc Tùng, Nguyễn Thị Thúy, Nguyễn Thanh Hoàng, Nguyễn Thị Thu Hường, Nguyễn Văn Tâm, Quỳnh Ngọc Nhu, Nguyễn Văn Hải).

Khẩn trương khai thác dữ liệu điện tử, bản tin kỹ thuật nghiệp vụ và kết quả xác minh nhanh tại các công ty dịch vụ giao nhận công nghệ, Ban Chuyên án rà dựng được hơn 15 đầu mối liên quan đến các đối tượng đã giao dịch, mua bán mua túy với các đối tượng bị bắt giữ trong chuyên án. Bước đầu, Ban chuyên án đã truy xét bắt giữ được 2 đối tượng tiêu thụ gồm Diêng Vệ Nam (SN 1993; cư trú: phường 9, quận 11) và Đỗ Tiến Vương (SN 1994; cư trú phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân).

Mở rộng truy xét "đầu trên" cung cấp ma túy, Công an thành phố xác định và tập trung truy bắt 2 đối tượng Lê Công Luật (SN 2005; thường trú phường Tam Hiệp, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) và Ngô Đức Trường (SN 1988; thường trú phường 27 quận Bình Thạnh) là người đã giao ma túy cho 2 đối tượng Nguyễn Hoàng Tuấn và Trần Nguyễn Anh Trung tại kho cất giấu ma túy tại địa chỉ số 10/19/15 đường số 20 khu phố 13, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức vào ngày 17/9.

Kết quả ban đầu, Công an thành phố đã tạm giữ hình sự 14 đối tượng trong đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn TP Hồ Chí Minh; thu giữ 42 bánh Heroine, 20 kg Methamphetamine, 10 kg Ketamine và nhiều tang vật khác có liên quan.