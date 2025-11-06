Hành trình VPBank ‘gieo hạt’ khát vọng, vun trồng thịnh vượng

Trên mỗi cung đường marathon, VPBank không chỉ truyền năng lượng sống khỏe mà còn lan tỏa giá trị thịnh vượng từ bên trong.

Với VPBank, thịnh vượng từ bên trong là khi sức mạnh thể chất, tinh thần và lòng nhân ái cùng hòa làm một, nuôi dưỡng hạnh phúc bền lâu cho cộng đồng.

Sau gần một thập kỷ “gieo hạt” thịnh vượng trên khắp nẻo đường đất Việt, năm nay, VPBank tiếp tục ghi dấu ấn rực rỡ qua chuỗi giải chạy quy mô như VPBank VnExpress Marathon Hồ Chí Minh City Midnight, VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2025 và mới nhất là VPBank Hanoi International Marathon 2025 (VPIM 2025).

Diễn ra từ 24 đến 26/10, VPIM 2025 quy tụ hơn 11.000 vận động viên đến từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ. Mùa giải thứ 6 của VPIM không chỉ là sự kiện thể thao quốc tế thường niên được UBND Hà Nội công nhận, mà còn là lễ hội của thể thao, văn hóa và âm nhạc.

Với các runner, VPIM 2025 không chỉ là cuộc đua của thể lực, mà trở thành hành trình để mỗi người tìm lại phiên bản mạnh mẽ nhất. Từ những bước chân đầu tiên ở cự ly 5 km đầy hứng khởi, đến từng nhịp bứt phá trên cung đường 42 km thử thách, mỗi runner đều đang kể câu chuyện của riêng mình - về nghị lực, niềm tin và hành trình dám đi đến cùng với trái tim rực lửa.

Giữa không khí sôi động ấy, tinh thần nhân ái luôn là “sợi chỉ đỏ” trong mỗi hành trình VPBank đồng hành. Mùa giải VPIM năm nay lan tỏa thông điệp “Trồng cây - Giữ nước - Tạo sinh kế”. Theo đó, với mỗi bib hoàn thành, ban tổ chức và VPBank đóng góp 30.000 đồng vào quỹ trồng tre chống lũ tại Nghệ An. Từng bước chạy giữa lòng Hà Nội vì thế mang ý nghĩa vượt ra ngoài khuôn khổ giải thể thao, để trở thành “hạt mầm xanh” được gieo xuống cho tương lai - biểu tượng cho tinh thần thịnh vượng từ bên trong mà VPBank kiên định theo đuổi.

“Chúng tôi mong muốn giải chạy trở thành biểu tượng của một hành trình thịnh vượng bền vững - hành trình bắt đầu từ sức khỏe thể chất, lan tỏa sang tinh thần và gắn kết cộng đồng. Không chỉ tổ chức những giải chạy quy mô lớn trong nước, khát vọng vươn tầm quốc tế của VPBank còn thể hiện ở việc liên tục đưa sự kiện văn hóa nghệ thuật quốc tế về Việt Nam, giúp khán giả tiếp cận gần hơn nữa với thế giới”, bà Nguyễn Thùy Dương - Giám đốc Khối Truyền thông và Tiếp thị VPBank - chia sẻ.

Không chỉ lan tỏa năng lượng sống khỏe, VPBank Hanoi International Marathon đồng thời là cầu nối thúc đẩy du lịch địa phương, tạo cú hích mạnh mẽ cho kinh tế - văn hóa thủ đô. Mỗi mùa giải mang đến một nguồn năng lượng mới cho Hà Nội, khơi dậy sức sống du lịch, văn hóa, kết nối bạn bè quốc tế. Qua đó, giải chạy góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam năng động, hiện đại và tràn đầy sức sống.

Trước đó, VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2025 cũng ghi dấu ấn đậm nét khi góp phần thúc đẩy du lịch Đồng Tháp. Chỉ trong ba ngày diễn ra sự kiện, tỉnh đón 42.240 lượt khách, tăng 92% so với cùng kỳ năm 2024 (22.000 lượt).

Có những hành trình không được đo bằng năm tháng, mà qua giá trị bền vững được gieo vào cộng đồng. Với VPBank, gần một thập kỷ đồng hành cùng những bước chạy trên khắp nẻo đường đất nước không chỉ là câu chuyện về thể thao. Đó là hành trình ngân hàng kiên định theo đuổi và hiện thực hóa khát vọng: Mang thịnh vượng đến từng nhịp sống của người Việt - không gói gọn trong tài chính, mà cả thể chất, tinh thần và lòng nhân ái.

Từ dấu mốc 2010, khi VPBank tái định vị thương hiệu và khoác lên mình tên gọi mới Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, triết lý “Vì một Việt Nam thịnh vượng” trở thành kim chỉ nam xuyên suốt mọi hoạt động. Đây không đơn thuần là lời hứa thương hiệu, mà trở thành tầm nhìn về sự thịnh vượng toàn diện - nơi con người phát triển hài hòa mọi khía cạnh từ vật chất đến tinh thần, sức khỏe.

Với VPBank, thịnh vượng chưa bao giờ chỉ là con số trong báo cáo tài chính. Đó là sức khỏe bền bỉ, tinh thần lạc quan, kết nối tích cực giữa người với người. Và thể thao - đặc biệt chạy bộ, là cách ngân hàng chọn để lan tỏa triết lý ấy bằng hành động cụ thể và truyền cảm hứng nhất.

Tính đến nay, VPBank đã gắn tên mình với gần 20 giải chạy lớn trên khắp cả nước, quy tụ hàng trăm nghìn vận động viên. Mỗi bước chạy không chỉ là chặng đường rèn luyện thể chất, mà còn là hành trình kiến tạo tinh thần - nơi mỗi người tự vượt qua chính mình để nhận ra rằng thịnh vượng thực sự khởi đầu từ sức khỏe, niềm tin và ý chí sống tích cực.

Đặc biệt, mỗi giải chạy do VPBank tổ chức đều mang không khí của một lễ hội thịnh vượng, khi thể thao hòa cùng âm nhạc, cảm xúc và kết nối. Đó là VPBank Hanoi International Marathon mang hơi thở Hà Nội cổ kính và hiện đại đan xen; là VPBank Can Tho Music Night Run rực rỡ với sân khấu âm nhạc bùng nổ ở vạch đích; là VPBank VnExpress Marathon HCMC Midnight lung linh trong ánh đèn đô thị và sắc màu cosplay rực rỡ. Hay VPBank Bac Giang International Marathon ghi dấu với hình ảnh các vận động viên chinh phục đỉnh thiêng Yên Tử trong bầu không khí linh thiêng, hùng vĩ. Tất cả cùng khắc họa nên “bản đồ thịnh vượng” - nơi mỗi địa phương, mỗi cung đường đều được thổi hồn bằng năng lượng của sự bền bỉ và sẻ chia.

Bên cạnh bước chạy mang tinh thần thể thao, mỗi giải chạy có sự đồng hành của VPBank đều chứa đựng “trái tim” hướng về cộng đồng. Từ việc gây quỹ hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn, đến hoạt động trồng tre chống lũ, bảo tồn thiên nhiên, VPBank biến phong trào chạy bộ thành hành trình thiện nguyện ý nghĩa. Ở đó, mỗi nhịp chân đều góp phần lan tỏa yêu thương và trách nhiệm xã hội.

Nổi bật là VPBank Hanoi International Marathon mùa giải 2023 và 2024. Không chỉ thu hút hơn 22.000 vận động viên trong và ngoài nước, các giải chạy còn đóng góp hơn 600 triệu đồng cho hoạt động an sinh xã hội. Riêng năm 2025, thông qua 3 giải chạy VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight, VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon và VPBank Hanoi International Marathon, ngân hàng đóng góp 450 triệu đồng vào hoạt động CSR như trồng cây và bảo tồn sếu đầu đỏ.

Trong tác phẩm Thịnh Vượng, Deepak Chopra từng viết: “Khi con người học cách nhìn vào bên trong, họ sẽ tìm thấy ‘tài sản nội tại’ - nguồn năng lượng dẫn lối đến cân bằng, yêu thương và sáng tạo. Chính từ điểm ấy, thịnh vượng trở thành trạng thái sống, chứ không chỉ là đích đến”.

Với VPBank, nếu thịnh vượng tài chính là điểm khởi đầu cho cuộc sống tốt đẹp, thì thịnh vượng thể chất và tinh thần chính là nền tảng bền vững để con người vươn đến hạnh phúc trọn vẹn. Trên hành trình thực hiện sứ mệnh “Vì một Việt Nam thịnh vượng”, VPBank không chỉ trao đi giá trị tài chính, mà còn kiến tạo trải nghiệm - nơi thể thao, nghệ thuật, văn hóa và tinh thần nhân văn cùng hòa làm một, để khơi dậy năng lượng tích cực, lan tỏa sự thịnh vượng toàn diện đến cộng đồng.

Trên những cung đường marathon mang dấu ấn VPBank, mọi người không chỉ thấy bước chạy mạnh mẽ, mà còn thấy hành trình con người chạm vào chính mình - vượt qua mệt mỏi, tìm lại niềm tin, học cách kiên nhẫn và yêu thương. Mỗi giải chạy không chỉ truyền năng lượng thể thao, mà còn gieo mầm cho tinh thần sẻ chia, lan tỏa giá trị nhân văn mà VPBank luôn hướng đến.

Song hành với đó, VPBank đang từng bước mở rộng hệ sinh thái trải nghiệm cho cộng đồng khách hàng và người dân cả nước bằng sự kiện tầm cỡ quốc tế.

Năm nay, VPBank ghi dấu ấn “vô tiền khoáng hậu” khi là thương hiệu duy nhất tại Việt Nam hai lần đồng hành cùng huyền thoại K-pop G-DRAGON đến Việt Nam, tổ chức thành công các đêm concert và sự kiện đặc quyền dành riêng cho khách hàng cao cấp. Tất cả cho thấy tầm vóc của một ngân hàng tiên phong trong việc gắn kết thương hiệu với trải nghiệm sống trọn vẹn, kiến tạo sự thịnh vượng cho khách hàng.

Với VPBank, đó chính là thịnh vượng thật - thịnh vượng từ bên trong. Mỗi người đều đủ mạnh mẽ để bước tiếp, đủ an yên để hạnh phúc và đủ tin tưởng để cùng nhau kiến tạo một Việt Nam thịnh vượng hơn mỗi ngày.