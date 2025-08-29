Hari Won từ biến cố ung thư cổ tử cung đến lựa chọn chủ động tương lai

Hồi phục sau biến cố, Hari Won kể lại câu chuyện của mình và hành trình viết tiếp tương lai bằng sự chủ động trong việc bảo vệ sức khoẻ, trở thành nguồn cảm hứng cho cộng đồng.

Hari Won từng đối mặt căn bệnh ung thư cổ tử cung (UTCTC) khi chỉ mới 27 tuổi.

Dám đối diện và làm lành với nỗi đau

Gần 100% trường hợp ung thư cổ tử cung có liên quan đến các týp HPV nguy cơ cao, lây truyền chủ yếu qua đường tình dục. Bởi thế, nữ ca sĩ từng ngại ngùng và khó mở lời về tình trạng sức khỏe.

Hari Won nhớ lại giai đoạn đầu khi biết mình mắc bệnh, những câu hỏi cứ xoáy sâu trong tâm trí: “Tại sao lại là mình, trong khi mình sống lành mạnh, không hút thuốc, không rượu bia?”, “Mới 27 tuổi, sao lại mắc căn bệnh này?”. Kéo theo là ký ức trên hành trình điều trị bệnh, sự ám ảnh về căn phòng mổ lạnh lẽo, cảm giác lạnh buốt và cô đơn mỗi khi bước vào phòng phẫu thuật. Sau hai lần phẫu thuật, cổ tử cung của nữ ca sĩ đã rất ngắn, thiên chức làm mẹ bị đe dọa nghiêm trọng, dự định tương lai trở nên mơ hồ.

Hari Won đối mặt biến cố sức khoẻ năm 27 tuổi.

Sau giai đoạn lo lắng kéo dài, cô chủ động tìm hiểu kiến thức về HPV và các bệnh do HPV gây ra. May mắn Hari Won phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm trong một lần khám sức khỏe định kỳ, từ đó tiếp cận phác đồ điều trị kịp thời mà không cần can thiệp bằng phương pháp hoá trị, xạ trị.

Sống chủ động hôm nay, viết nên ngày mai rạng rỡ

Từ biến cố, Hari Won biến sự chủ động thành kim chỉ nam cho cuộc sống. Sau khi tìm hiểu kỹ hơn về HPV - nguyên nhân của khoảng 91% ung thư hậu môn, 69% ung thư âm hộ, 75% ung thư âm đạo, cô hiểu rõ hơn ý nghĩa của việc chủ động phòng vệ.

Hari Won lần đầu trải lòng trong podcast “Kháng thương”, chia sẻ hành trình đối mặt ung thư cổ tử cung ở tuổi 27.

Ở tuổi ngoài 30, Hari Won chủ động dự phòng HPV cho bản thân, bỏ qua quan niệm sai lầm rằng làm việc này ở tuổi U40 là quá muộn. Với nữ ca sĩ, bảo vệ sức khỏe không bao giờ giới hạn độ tuổi, đồng thời sự an tâm mỗi ngày đến từ lựa chọn phòng ngừa từ sớm. Cô cũng duy trì thói quen tái khám định kỳ, thực hiện xét nghiệm cần thiết để theo dõi sức khỏe và bảo vệ ước mơ được làm mẹ trong tương lai.

Trải nghiệm thập tử nhất sinh giúp Hari Won thấu hiểu một điều sâu sắc, đó là chỉ khi biết yêu thương và bảo vệ bản thân trước, ta mới có thể yêu thương và chăm sóc người xung quanh trọn vẹn.

Không chỉ bảo vệ mình, Hari Won lan tỏa hành động ý nghĩa này đến những người yêu thương nhất. Cô chủ động đưa chồng, em gái, em trai đi dự phòng và không ngần ngại khuyến khích đồng nghiệp thân thiết. Chủ động phòng ngừa HPV nhằm hạn chế nguy cơ lây nhiễm các týp HPV nguy cơ cao, từ đó phòng ngừa ung thư cổ tử cung và các bệnh lý do nhiễm HPV.

Nữ ca sĩ chia sẻ: “Nhiều người thường nghĩ cơ thể khỏe mạnh là điều hiển nhiên nhưng thật ra, đó là món quà quý giá mà ta cần trân trọng và có trách nhiệm gìn giữ”.

Vì ai cũng xứng đáng được bảo vệ

Dũng cảm chia sẻ câu chuyện của mình, Hari Won biến trải nghiệm cá nhân thành hành động mang lại ý nghĩa cho cộng đồng. Nữ ca sĩ hy vọng câu chuyện của mình có thể giúp nhiều người hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của việc chủ động bảo vệ sức khỏe bản thân để nắm quyền kiểm soát cuộc đời mình.

Nhiều người cho rằng “ai có đời sống tình dục phức tạp mới nhiễm HPV” nhưng trên thực tế, với ít nhất một bạn tình khác giới, xác suất trung bình nhiễm HPV ít nhất một lần trong đời là 85% ở nữ giới và 91% ở nam giới. HPV có thể được đào thải khỏi cơ thể trong hầu hết trường hợp. Trong các trường hợp nhiễm dai dẳng, HPV có thể gây ung thư và các bệnh liên quan. Hay quan niệm “HPV không ảnh hưởng đến đàn ông” cũng là sai lầm, bởi theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, khoảng 4 trong số 10 trường hợp ung thư do HPV xảy ra ở nam giới.

Khép lại câu chuyện, Hari Won mong muốn lan tỏa thông điệp tích cực và truyền cảm hứng chủ động bảo vệ sức khỏe đến cho mọi người. Biến cố của Hari Won như khoảng lặng tối tăm mà cô phải chống chọi. Nhưng chỉ cần bản thân chủ động hành động, vượt qua thời gian này, ánh sáng tiếp tục ló dạng và đem đến mùa xuân cho chính mình.