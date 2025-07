'Hạt giống số 1' tennis Trung Quốc bị loại sốc, nhận bão chỉ trích

VĐV tennis Trung Quốc Zheng Qinwen tiếp tục gây thất vọng khi 3 lần liên tiếp bị loại ngay vòng đầu Wimbledon. Cô thất bại trước Katerina Siniakova, hạng 81 thế giới, với tỷ số 5-7, 6-4, 1-6 trong trận đấu diễn ra tối 2/7 (giờ địa phương).

Đáng chú ý, đây là lần thứ 2 trong 3 năm Zheng bị chính tay vợt người Czech loại tại vòng 1 Grand Slam sân cỏ. Sau trận thua, làn sóng chỉ trích dữ dội nhắm vào tay vợt 22 tuổi xuất hiện trên mạng xã hội Trung Quốc, theo SCMP.

Bão chỉ trích

“Tôi có cảm giác cô ấy thực sự nghĩ mình là một nữ hoàng. Cô ta thua không phải vì đối thủ chơi tốt, mà là vì bản thân chơi kém. Zheng không có khí chất của một nữ hoàng, vậy nên đừng ảo tưởng nữa”, một người dùng mạng xã hội viết.

Một bình luận nổi bật khác trên Weibo mỉa mai: “Thua vòng một Wimbledon 3 năm liền. Không phải ai cũng làm được điều đó”.

Một người khác châm biếm: “Lại là gương mặt ‘không cam tâm thua trận’ quen thuộc” và đính kèm ảnh Zheng quay đi lạnh lùng sau cái bắt tay với Siniakova. Bình luận này ám chỉ thái độ lạnh nhạt từng bị bàn tán trước đây của tay vợt này.

Phong độ giao bóng kém được xem là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến thất bại. Ở set đầu tiên, tỷ lệ giao bóng một thành công của Zheng chỉ đạt 47%. Dù cải thiện lên 69% ở set 2, tỷ lệ này lại rơi xuống 50% trong set quyết định.

Trong khi đó, Siniakova, hiện là tay vợt số một thế giới nội dung đôi nữ và từng giành 10 danh hiệu Grand Slam đôi, trong đó có 3 lần vô địch Wimbledon, duy trì phong độ ổn định hơn.

Dù Zheng sở hữu cú giao bóng uy lực, cô vẫn bị cho là thiếu hiệu quả trong khâu chuyển hóa điểm: “Cô ấy chỉ có mỗi cú giao bóng tốt, nhưng khả năng tận dụng thì quá kém”.

Bênh vực

Bên cạnh luồng ý kiến tiêu cực, nhiều người cũng đứng về phía Zheng.

“Vô địch Olympic mà không xứng đáng nhận lời động viên? Không xứng đáng có người hâm mộ sao?”, một người phản biện.

Bình luận khác viết: “Cô ấy vẫn nằm trong top 10 thế giới suốt 2 năm qua.”

Sau trận đấu, Zheng thừa nhận thất bại, tự nhận lỗi về mình: “Tôi thua vì màn trình diễn cá nhân kém. Tôi từng thua cô ấy tại Berlin hồi tháng 6. Khi đó, tôi gần như không có khát khao chiến thắng. Hôm nay, tôi thực sự muốn giành trận thắng này, nhưng phong độ không tốt. Tôi đã bỏ lỡ nhiều cơ hội đáng ra nên tận dụng”.

Zheng Qinwen (sinh năm 2003) là vận động viên quần vợt chuyên nghiệp người Trung Quốc. Cô giành huy chương vàng đơn nữ tại Thế vận hội Paris 2024, đánh bại tay vợt số 1 thế giới Iga Swiatek, là tay vợt châu Á đầu tiên giành huy chương vàng Olympic ở nội dung đơn.

Zheng đạt thứ hạng cao nhất trong sự nghiệp - số 5 thế giới - vào tháng 11 năm ngoái, được khen ngợi vì hàng loạt thành tích ấn tượng.

Tay vợt 22 tuổi sở hữu hơn 400.000 lượt theo dõi trên trang cá nhân. Cô là gương mặt đại diện của nhiều nhãn hàng, được các thương hiệu tin tưởng “chọn mặt gửi vàng”.

“Hạt giống số một” quần vợt Trung Quốc từng gây chú với phát ngôn không muốn xây dựng tình bạn với các tay vợt khác. Cô cũng bị cho là có thái độ không tốt, thường xuyên thể hiện sự gay gắt với đối thủ.

