Hiện trạng tháp Tam Thắng ở TP.HCM trước thềm 2/9

Tháp Tam Thắng (phường Vũng Tàu , TP.HCM) đang bước vào giai đoạn nước rút, chuẩn bị cho buổi khánh thành, đồng thời chào đón người dân, du khách vui chơi lễ Quốc khánh 2/9. Công trình nằm trên quảng trường Thùy Vân, là một trong 12 hạng mục thuộc dự án Chỉnh trang trục đường cùng tên. Ảnh: Hoàng Nhân.

Sau 6 tháng thi công, 143 trụ cột đã thành hình. Hệ thống đèn và gốm mosaic đợi giây phút tỏa sáng. Trong khi đó, khu vực sân khấu, khoảng sân biểu diễn nhạc nước hoàn thiện khoảng 80%, theo ghi nhận của Tri Thức - Znews ngày 26/8. Ảnh: Hoàng Nhân.

Không đợi đến ngày khánh thành, một số người dân đến chụp ảnh cùng biểu tượng mới của thành phố từ sớm, kết hợp cờ đỏ sao vàng nhằm hưởng ứng lễ Quốc khánh. Ảnh: Duyên Thắm.

Tuy nhiên, du khách chỉ có thể đứng từ bên phía vỉa hè đường Lê Hồng Phong, hướng đài tưởng niệm liệt sỹ để chụp ảnh cho đến khi công trình hoàn thiện. Ảnh: Hoàng Nhân.

Trong khi đó, mặt bằng phía sau của tháp được sử dụng cho mục đích kinh doanh. Ảnh: Hoàng Nhân.

Tháp Tam Thắng là công trình kiến trúc điểm nhấn tại quảng trường Thùy Vân, được xây dựng trên diện tích hơn 3.000 m vuông bao gồm các trụ tháp và bậc cấp. Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Vũng Tàu, bản thiết kế tháp Tam Thắng được lựa chọn sau 3 lần từ một cuộc thi do UBND Vũng Tàu cũ tổ chức thi tuyển từ năm 2024. Ý tưởng đạt giải nhất ở lần 3 được thạc sĩ, kiến trúc sư Oliviero Godi thuộc hội kiến trúc sư Milan, Italy, cùng cộng sự lấy cảm hứng từ ba ngôi làng Tam Thắng (Thắng Nhất, Thắng Nhì và Thắng Tam) thời vua Gia Long (1802-1820). Ảnh: Hoàng Nhân.

Công ty Cổ phần Kiến trúc Cảnh quan EGO Việt Nam (đơn vị thiết kế) cho biết hình dáng tổng thể công trình tựa như mũi thuyền hướng ra biển lớn. Trong đó, cột cao nhất có chiều cao hơn 31,6 m. Cột thấp nhất cao 10,9 m. Trong ảnh là tháp Tam Thắng nhìn từ đường Lê Hồng Phong, hướng đài tưởng niệm liệt sỹ. Ảnh: Hoàng Nhân.

