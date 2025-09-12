Hiệp hội các hãng trekking Nepal trấn an du khách

TAAN cho biết cơ sở hạ tầng du lịch và cung trekking đều "an toàn, nguyên vẹn". Du khách có mặt tại Nepal nên tham khảo ý kiến của các công ty/HDV, tuân theo khuyến cáo địa phương.

Khách Việt chinh phục 3 đỉnh đèo Everest qua Nepal, tháng 10/2024. Ảnh: Trần Trung Hiếu.

Ngày 11/9, Hiệp hội các hãng trekking Nepal (TAAN) cho biết tình hình du lịch tại thủ đô Kathmandu "đang trở lại bình thường". Sân bay quốc tế Tribhuvan cũng đã mở lại vào chiều ngày 10/9 sau 2 ngày đóng cửa.

Quân đội là đơn vị chịu trách nhiệm về sự an toàn của người dân và du khách ở các thành phố lớn. Chính phủ cũng áp giờ giới nghiêm đến 18h từ ngày 11/9 ở một số khu vực trong thành phố.

"Toàn bộ cơ sở hạ tầng du lịch và trekking đều an toàn, nguyên vẹn. Du khách không cần hủy chuyến đi đến Nepal.

Du khách cần liên hệ với các công ty dịch vụ để xác nhận ngày giờ bay và nên di chuyển với vé đã xác nhận cùng giấy tờ tùy thân hợp lệ.

Những du khách có mặt tại Nepal được khuyến cáo tham khảo ý kiến của các công ty/HDV, tuân theo khuyến cáo địa phương, đồng thời liên hệ các số điện thoại khẩn cấp hoặc email dưới đây nếu cần hỗ trợ: Đường dây nóng Cảnh sát Du lịch: 1144; Tổng đài TAAN: +977-984368754; Email: info@taan.org.np", trích dẫn thông báo từ TAAN.

Ngọn lửa bùng lên từ khu phức hợp văn phòng Singha Durbar, nơi đặt văn phòng thủ tướng Nepal và các bộ khác, ngày 9/9. Ảnh: Navesh Chitrakar/Reuters.

Cùng ngày, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết có khoảng 250 người Việt Nam đang ở Nepal và hiện chưa ghi nhận công dân bị ảnh hưởng từ các cuộc biểu tình gần đây.

"Công dân Việt Nam tại Nepal cần tuân thủ các quy định, hướng dẫn về an toàn, an ninh ở chính quyền sở tại, đồng thời giữ liên hệ chặt chẽ với Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal. Ngoài ra, du khách Việt không có công việc cần thiết, nên hạn chế đến đất nước này", bà Hằng cho hay.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Singapore (MFA) đánh giá tình hình ở Nepal hiện tại "bất ổn và khó lường", đồng thời khuyến cáo người dân không đến nước này nếu không có việc cấp bách. Nếu đã có mặt tại Nepal, MFA khuyên công dân cần cảnh giác và tránh tập trung nơi đông người.

Bộ Ngoại giao Anh (FCDO), Pháp, Mỹ và Canada cũng đưa ra thông báo tương tự và nhấn mạnh vào yếu tố cảnh giác, an toàn và giữ mối liên hệ với đại sứ quán và các cơ quan du lịch, khách sạn.

Khói bốc ra từ tòa khách sạn Hilton ngày 10/9. Ảnh: Navesh Chitrakar/Reuters.

Biểu tình bùng phát ở Nepal vào ngày 8/9 bắt nguồn từ nhiều phương diện. Trong cơn giận dữ, nhóm biểu tình đã thiêu rụi nhiều công trình du lịch mang tính biểu tượng của đất nước, trong đó có khách sạn Hilton ở Kathmandu. Ngoài ra, Cung điện Singha Durbar (Cung điện Sư tử), dinh tổng thống Nepal Rastrapati Bhawan (Shital Niwas), tòa nhà quốc hội hay tư dinh của các lãnh đạo cấp cao cũng hứng chịu ngọn lửa tàn phá này.

Nepal sở hữu nhiều cung trekking nổi tiếng nhất thế giới, bao gồm Everest Base Camp và Annapurna Circuit. Theo Tổng cục Du lịch Nepal (NTB), 736.562 khách du lịch quốc tế đã đến thăm Nepal trong 8 tháng đầu năm. Ấn Độ, Trung Quốc và Mỹ là 3 thị trường gửi khách đến Nepal nhiều nhất.

Khách sạn Hilton bị thiêu trụi trong biểu tình ở Nepal Một đoạn video quay bằng flycam cho thấy một mặt của tòa nhà khách sạn nhiều tầng Hilton tại Nepal bị cháy đen hoàn toàn, khói bốc nghi ngút sau vụ biểu tình tại đây.