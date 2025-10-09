Hiệu trưởng, giáo viên sẽ bị xử lý nếu học sinh vi phạm giao thông

Tỉnh Thanh Hóa yêu cầu xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu, giáo viên và học sinh tại các cơ sở giáo dục nếu để xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật về an toàn giao thông,

Học sinh vi phạm giao thông, giáo viên có thể bị xử lý trách nhiệm. Ảnh: An Nghiên.

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành văn bản chỉ đạo về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đối với học sinh trên địa bàn trong thời gian tới.

Văn bản này được đưa ra sau khi tỉnh ghi nhận tình trạng tai nạn liên quan lứa tuổi này vẫn ở mức cao, dù các chỉ số tai nạn giao thông đều giảm trong 9 tháng đầu năm 2025 so với cùng kỳ năm trước.

Xử lý giáo viên nếu học sinh vi phạm

Theo báo cáo của Công an tỉnh Thanh Hóa, trong đợt kiểm tra từ ngày 9 đến 21/9/2025, lực lượng chức năng phát hiện nhiều trường hợp học sinh vi phạm quy định an toàn giao thông, ví dụ như điều khiển xe khi chưa đủ tuổi, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, xe không có gương chiếu hậu... Tổng cộng, Công an tỉnh đã lập biên bản xử lý 938 trường hợp.

Ngoài ra, Công an tỉnh cũng nêu rằng công tác giáo dục pháp luật về an toàn giao thông tại các trường học được đánh giá là chưa thực sự hiệu quả.

Khi kiểm tra tại các bãi giữ xe trong khuôn viên trường, Công an tỉnh Thanh Hóa ghi nhận 1.671 xe mô tô, xe gắn máy không đủ trang bị an toàn, nhiều học sinh sử dụng mũ “thời trang” không đạt chuẩn. Bên cạnh đó, một số chính quyền cơ sở còn lơ là trong quản lý, để tồn tại các bãi giữ xe trái phép gần trường học.

Nguyên nhân chính của tình trạng trên được xác định là ý thức chấp hành pháp luật của học sinh chưa cao, cùng với đó là sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và cơ quan chức năng còn thiếu chặt chẽ; phụ huynh vẫn giao xe cho con khi chưa đủ điều kiện điều khiển.

Trên cơ sở báo cáo của Công an tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các sở, ngành, địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, đồng thời thiết lập trật tự, kỷ cương và xây dựng văn hóa giao thông học đường.

Cụ thể, Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa cần phải yêu cầu các cơ sở giáo dục tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật và siết chặt công tác quản lý việc sử dụng phương tiện xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện của học sinh ngay từ đầu năm học 2025-2026.

Thanh Hóa yêu cầu các trường tăng cường phổ biến luật an toàn giao thông cho học sinh. Ảnh minh họa: Đan Thanh.

Theo đó, các trường phải tổ chức kiểm tra, giám sát thường xuyên tại cổng trường; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm học sinh điều khiển phương tiện khi chưa đủ điều kiện, ví dụ như như chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe, không lắp gương chiếu hậu, không đội mũ bảo hiểm hoặc sử dụng mũ “thời trang” không đạt chuẩn.

Trong chỉ đạo này, tỉnh yêu cầu 100% học sinh đi xe đến trường phải đăng ký phương tiện và chủng loại với nhà trường.

Thông tin này sẽ được nhà trường phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông và công an các xã, phường để kiểm tra, quản lý. Kết quả thực hiện phải gửi về Công an tỉnh (qua Phòng Cảnh sát giao thông) trước ngày 20/10/2025 để tổng hợp, theo dõi.

Bên cạnh đó, Sở GD&ĐT được yêu cầu xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu, giáo viên và học sinh tại các cơ sở giáo dục nếu để xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật về an toàn giao thông, theo đúng quy định của ngành.

Những trường hợp học sinh bị phát hiện vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm, đồng thời nhà trường phải có văn bản phản hồi kết quả về Công an tỉnh để phối hợp theo dõi.

Sở cũng cần chỉ đạo các trường THPT và cơ sở giáo dục nghề nghiệp chuẩn bị điều kiện cần thiết để phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông và công an địa phương tổ chức hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho học sinh.

Ngoài ra, ngành giáo dục sẽ phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh trong việc theo dõi, đánh giá và đôn đốc triển khai các nhiệm vụ bảo đảm an toàn giao thông học đường, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, văn minh và ý thức tự giác chấp hành pháp luật cho học sinh.

Kiểm điểm tập thể nếu có tai nạn nghiêm trọng

Công an tỉnh được giao tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của học sinh và phụ huynh; đồng thời gửi thông báo vi phạm về nhà trường và Sở GD&ĐT để phối hợp giáo dục.

Cùng với đó, cơ quan công an sẽ tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn trong các trường THPT, cơ sở giáo dục nghề nghiệp; điều tra, xử lý nghiêm các vụ tai nạn giao thông có liên quan.

Trong khi đó, Sở Xây dựng được yêu cầu rà soát, điều chỉnh hạ tầng giao thông khu vực trường học, đặc biệt tại các tuyến đường đông phương tiện, đảm bảo có vỉa hè, lối đi bộ, đèn tín hiệu, vạch kẻ đường, gờ giảm tốc và biển cảnh báo trường học.

UBND các xã, phường phải chịu trách nhiệm trực tiếp về công tác bảo đảm an toàn giao thông học đường tại địa phương.

Khi xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan đến học sinh, Chủ tịch UBND cấp xã phải tổ chức họp kiểm điểm tập thể, cá nhân có liên quan trong vòng 5 ngày.

Đồng thời, địa phương cần kiểm tra, xử lý các bãi giữ xe trái phép quanh trường học, huy động lực lượng tham gia hướng dẫn, phân luồng giao thông tại cổng trường trong giờ cao điểm.

UBND tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc trách nhiệm được phân công, nâng cao nhận thức và vai trò của chính quyền, đoàn thể, gia đình và nhà trường trong việc bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh.

Mục tiêu là xây dựng văn hóa giao thông an toàn, tự giác trong lứa tuổi học sinh, đồng thời phòng ngừa, kiềm chế và từng bước giảm thiểu tai nạn giao thông học đường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.