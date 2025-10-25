Hiệu trưởng nói gì về nhiều khoản vận động xã hội hóa xôn xao dư luận?

Liên quan chi tiết các khoản vận động tài trợ đầu năm học hơn 800 triệu đồng, lãnh đạo trường THCS Nguyễn Du (Hà Tĩnh) khẳng định những khoản vận động này hoàn toàn tự nguyện.

Trường THCS Nguyễn Du vừa được đầu tư xây dãy phòng học mới. Ảnh P.V.

Những ngày gần đây, mạng xã hội xuất hiện hình ảnh một bảng dự toán chi tiết các khoản vận động tài trợ đầu năm học của trường THCS Nguyễn Du (phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) với tổng kinh phí hơn 800 triệu đồng, khiến dư luận đặc biệt quan tâm.

Theo bảng dự trù kinh phí chi tiết kế hoạch vận động doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và phụ huynh ủng hộ để mua sắm bàn ghế, tivi, bảng trượt thông minh, trang trí phòng học, cải tạo sân trường, trồng cây xanh....

Trong 6 danh mục, hạng mục trồng 10 cây giáng hương trị giá 130 triệu đồng (13 triệu đồng/cây) và sửa chữa, cải tạo bồn hoa 50 triệu đồng, khiến một số ý kiến cho rằng đây là khoản chi chưa cần thiết, có thể gây áp lực cho phụ huynh trong bối cảnh địa phương vừa chịu ảnh hưởng của hai cơn bão lớn.

Theo lãnh đạo trường, kế hoạch này đã được công khai trên website của trường từ tháng 9/2025 và gửi tới phụ huynh các lớp. Phía trường cũng khẳng định khoản vận động này hoàn toàn ủng hộ trên tinh thần tự nguyện, không bắt buộc các học sinh phải đóng.

Chi tiết dự toán kinh phí vận động tài trợ đầu năm học tại Trường THCS Nguyễn Du.

Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Du cũng cho biết toàn trường hiện có 32 lớp với 1.408 học sinh. Trong những năm qua, Nhà nước đã đầu tư hơn 54 tỷ đồng để xây dựng hai dãy nhà học ba tầng, nhà đa năng, sân trường, cảnh quan và một số thiết bị cơ bản.

Tuy nhiên, năm học này trường tăng thêm 3 lớp mới với 135 học sinh, trong khi nhiều bộ bàn ghế hư hỏng và một số trang thiết bị phục vụ dạy học còn thiếu, nên nhà trường cần huy động thêm nguồn lực để đáp ứng nhu cầu.

“Các cây giáng hương này đã được một số đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn hỗ trợ. Nhà trường chỉ ghi trong bảng dự trù để thể hiện đầy đủ các danh mục xã hội hóa, đảm bảo minh bạch. Việc lựa chọn trồng cây giáng hương vì một số trường đã trồng rất đẹp, có độ che phủ tốt”, ông Lê Ngọc Anh cho hay.

Cũng theo lãnh đạo trường THCS Nguyễn Du, đối với hạng mục tivi và bảng trượt thông minh, nhà trường đã tham khảo, thẩm định giá từ một số đơn vị cung cấp thiết bị. Tuy nhiên, đây mới chỉ là nội dung được đưa vào kế hoạch vận động, chưa triển khai thực tế.

Theo quy định, các khoản mua sắm có giá trị trên 100 triệu đồng sẽ được thực hiện theo hình thức đấu thầu, đảm bảo đúng quy trình, minh bạch.

“Hiện trường mới đang trong giai đoạn vận động, các đơn vị, cá nhân có thể ủng hộ bằng tiền mặt hoặc hiện vật, tùy điều kiện. Riêng đối với học sinh và phụ huynh, nhà trường chỉ phổ biến trên tinh thần tự nguyện, không bắt buộc. Tất cả các hạng mục trong kế hoạch vận động đều đã được UBND phường Thành Sen phê duyệt trước khi công khai", lãnh đạo nhà trường cho biết.