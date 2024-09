Hình ảnh gây xúc động tại các cơ sở y tế trong mưa bão

Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh) bị cây đổ vào cổng phá vỡ lan can, vỡ nhiều cửa kính tầng 8 nhà B, nhà C, nhà G (khu vực nhà ăn cũ), tốc mái khu bảo vệ khí Oxy (chưa ảnh hưởng đến cung cấp Oxy). May mắn, hiện đơn vị chưa ảnh hưởng đến công tác công tác cấp cứu và khám chữa bệnh. Ảnh: Sở Y tế Quảng Ninh.