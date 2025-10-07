Học sinh xúc phạm giáo viên có thể bị cách ly khỏi trường học

Học sinh hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm; xâm phạm thân thể bạn học, giáo viên có thể bị cách ly tạm thời khỏi môi trường học tập hoặc chuyển đến cơ sở giáo dục chuyên biệt.

Học sinh lớp 7 trường THCS Đại Kim hành hung giáo viên ngay trong lớp. Ảnh: Cắt từ clip.

Nội dung trên nằm trong dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục do Bộ GD&ĐT công bố, lấy ý kiến từ ngày 6/10 đến ngày 16/10.

Cụ thể, tại Điều 26, Bộ GD&ĐT bổ sung quy định phạt tiền từ 5-10 triệu đồng đối với hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm; xâm phạm thân thể nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, nhân viên trong cơ sở giáo dục nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Hành vi vi phạm về chính sách đối với nhà giáo sẽ bị phạt tiền từ 10-15 triệu đồng. Ngoài ra, người vi phạm phải xin lỗi công khai, trừ trường hợp nạn nhân có yêu cầu không xin lỗi công khai.

Bên cạnh đó, cũng tại Điều 26 và Điều 28, Bộ GD&ĐT bổ sung quy định trường hợp học sinh xúc phạm danh dự, nhân phẩm; xâm phạm thân thể bạn học, nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên trong trường, chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nhưng có ảnh hưởng tiêu cực tới an toàn và hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục, ngoài phạt tiền và xin lỗi công khai, học sinh sẽ bị áp dụng một trong các biện pháp:

Buộc cách ly tạm thời khỏi môi trường học tập.

Chuyển đến cơ sở giáo dục chuyên biệt; trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập; cơ sở dịch vụ tư vấn học đường, công tác xã hội hoặc cơ sở y tế chuyên khoa để tư vấn, hỗ trợ tâm lý - hành vi, theo đề nghị của nhà trường và quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Bộ lưu ý việc xem xét, quyết định áp dụng hai biện pháp trên thực hiện theo hướng dẫn của bộ; bảo đảm có sự tham gia của cơ sở giáo dục, cơ quan quản lý giáo dục, gia đình, cơ quan y tế, cơ quan công an (nếu cần thiết). Thẩm quyền quyết định thuộc về cơ quan quản lý giáo dục trực tiếp hoặc UBND cấp xã/tỉnh theo phân cấp.

Theo Bộ GD&ĐT, với những hành vi xúc phạm, xâm phạm thân thể giáo viên, có yếu tố tâm lý hoặc bất thường, chưa đến mức tội phạm nhưng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường học tập, nếu chỉ dừng ở xử phạt tiền và buộc xin lỗi thì chưa đủ răn đe, chưa tạo điều kiện để can thiệp, hỗ trợ kịp thời.

Tương tự, bộ nhận định việc học sinh có hành vi gây hại cho bạn bè (cả về tinh thần và thể chất) xuất hiện ngày càng nhiều nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu chỉ xử phạt tiền và buộc xin lỗi công khai thì chưa đủ răn đe, đồng thời cũng không giải quyết được nguy cơ tái diễn và ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường học đường.

Các quy định mới cho phép áp dụng biện pháp cách ly tạm thời, chuyển đến cơ sở chuyên biệt hoặc tư vấn tâm lý - hành vi, vừa bảo đảm tính nghiêm minh, an toàn cho nhà trường, vừa nhân văn, hỗ trợ điều chỉnh hành vi người vi phạm.

"Đây là hành lang pháp lý quan trọng giúp xử lý sớm các nguy cơ, duy trì kỷ cương, đồng thời thể hiện định hướng 'giáo dục - phục hồi - hỗ trợ' thay vì chỉ thuần túy trừng phạt", Bộ GD&ĐT cho biết.