Nhóm học sinh cấp 3 mang hung khí đánh nhau, gây rối trật tự

Công an TP Hà Nội vừa tạm giữ nhóm đối tượng liên quan đến vụ gây rối trật tự công cộng nghiêm trọng. Đáng chú ý, 7/8 đối tượng đều đang là học sinh 3, THPT và trường nghề.

Nhóm học sinh gây rối trật tự công cộng. Ảnh: Công an TP Hà Nội.

Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, trước đó, vào sáng ngày 9/9, Công an xã Thiên Lộc nhận được tin báo của người dân về việc đêm ngày 8/9, tại đường ven khu công nghiệp Thăng Long (xã Thiên Lộc) xuất hiện một nhóm đối tượng mang theo gạch và hung khí đuổi đánh người đi đường.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Thiên Lộc đã nhanh chóng xác minh, làm rõ nhóm đối tượng trên ở xã Đông Anh.

Xuất phát từ mâu thuẫn trên mạng xã hội, cả nhóm đã mang theo hung khí đến xã Thiên Lộc để đánh nhau. Đáng chú ý, có tới 7/8 đối tượng trong vụ việc trên hiện vẫn đang là học sinh các trường THPT, trường nghề.

Tối ngày 8/9, cả nhóm đi 4 xe máy đi từ nhà văn hóa thôn Lực Canh, xã Đông Anh về hướng thôn Bầu, xã Thiên Lộc. Các đối tượng đi quanh thôn Bầu tìm nhóm kia để đánh nhau nhưng không thấy.

Khoảng 23h cùng ngày, cả nhóm đi theo hướng đường vành đai khu công nghiệp Thăng Long thì gặp 2 nam thanh niên đang điều khiển xe máy nên đã hô hào đuổi đánh, cầm dao chém vào đuôi xe làm rơi biển biển kiểm soát xuống đường.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP đã tạm giữ 7 đối tượng để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.

Đối với đối tượng dưới 16 tuổi, cơ quan công an đã bàn giao cho gia đình và chính quyền địa phương quản lý, theo dõi.

Công an TP Hà Nội nhận định đây là hồi chuông cảnh báo đối với các bậc phụ huynh trong việc quan tâm, quản lý và giáo dục con em mình. Nếu thiếu sự định hướng đúng đắn từ gia đình và nhà trường, các em rất dễ bị lôi kéo, dụ dỗ tham gia vào các hành vi vi phạm pháp luật.

Hệ lụy không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai của chính các em mà còn gây mất trật tự, an toàn xã hội. Vì vậy, gia đình và nhà trường cần tăng cường phối hợp với cơ quan chức năng trong công tác giáo dục, quản lý, giúp các em có nhận thức đúng đắn và tránh xa các cám dỗ tiêu cực.