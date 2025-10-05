Làm rõ clip nữ sinh ở Huế đánh bạn trước sự cổ vũ của nhiều người

Trường THCS Nguyễn Chí Diểu (TP Huế) vừa có văn bản báo cáo Sở GD&ĐT việc nữ sinh của trường này bị đánh, quay clip tung lên mạng.

Nữ sinh ở Huế bị bạn đánh, bắt quỳ gối. Ảnh: Cắt từ clip.

Thông tin trên được lãnh đạo Sở GD&ĐT TP Huế xác nhận sáng 5/10.

Trước đó, mạng xã hội Facebook lan truyền video ghi lại cảnh được cho là nữ sinh của trường THCS Nguyễn Chí Diểu bị bạn cùng trường đánh.

Theo clip, nữ sinh bị đánh phải quỳ giữa nền nhà và bị vây quanh bởi một nhóm gồm rất nhiều nữ sinh khác. Một nữ sinh trong nhóm liên tục chỉ tay vào mặt nữ sinh đang quỳ và dùng tay giật tóc, tát vào mặt nạn nhân.

Trong lúc nữ sinh bị đánh bất lực chịu trận thì những nữ sinh vây quanh không can ngăn, thậm chí nhiều người còn chỉ tay vào nạn nhân và la hét cổ vũ cho hành vi bạo lực.

Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT TP Huế, sau khi clip quay cảnh nữ sinh bị đánh được đăng tải trên mạng xã hội, UBND phường Thuận Hóa chỉ đạo trường THCS Nguyễn Chí Diểu báo cáo vụ việc.

Theo trường THCS Nguyễn Chí Diểu, các phụ huynh hợp tác, phối hợp tích cực trong quá trình giải quyết sự việc. Nhà trường rất tiếc và nhận thức rõ trách nhiệm, đồng thời gửi lời xin lỗi và chia sẻ sâu sắc đến phụ huynh, học sinh về sự việc bạo lực học đường vừa xảy ra.

Về hướng xử lý, nhà trường kiên quyết thực hiện đúng quy định, vừa đảm bảo tính kỷ luật, không định kiến, phù hợp đặc điểm tâm sinh lý học sinh, vừa đặt trọng tâm vào giáo dục, giúp các em nhận thức đúng hành vi và sửa chữa lỗi lầm.

Bên cạnh đó, sẽ tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đẩy mạnh giáo dục kỹ năng sống, quản lý cảm xúc, kỹ năng giải quyết mâu thuẫn cho học sinh. Đồng thời phối hợp chặt chẽ hơn với phụ huynh và các đoàn thể để xây dựng môi trường học tập an toàn, lành mạnh.