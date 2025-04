Hội con nhà giàu Mỹ đổ bộ 'đảo thiên đường'

Theo The New York Times, đông đảo thanh thiếu niên từ các trường tư thục đắt đỏ bậc nhất New York (Mỹ) đã đổ về đảo Paradise (quần đảo Bahamas, vùng Caribbean), tận hưởng kỳ nghỉ xuân tại khu nghỉ dưỡng Atlantis Bahamas, nổi tiếng với hệ thống hồ bơi, bãi biển riêng, đầm phá nuôi cá đuối và sòng bạc. Chuyến đi có chi phí khoảng 3.000 USD /người, chưa bao gồm ăn uống và do phụ huynh chi trả. Ảnh: Graham Dickie/The New York Times.