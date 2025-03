Người trẻ Anh ưu tiên hẹn hò con nhà giàu

Dưới áp lực kinh tế, nhiều người trẻ ở Anh, đặc biệt là Gen Z, không chỉ quan tâm đến tình yêu mà còn cân nhắc tài sản thừa kế khi lựa chọn bạn đời.

Người trẻ hiện nay không chỉ tìm kiếm tình yêu, mà còn đặt sự ổn định tài chính là yếu tố quan trọng khi lựa chọn bạn đời. Ảnh: cottonbro studio/Pexels.

Lottie (24 tuổi) từng tin rằng tình yêu là quan trọng nhất trong một mối quan hệ. Nhưng khi bước sang tuổi 30, cô muốn đảm bảo bạn đời của mình có nền tảng tài chính vững chắc, thậm chí có cả tài sản thừa kế.

Dù tốt nghiệp từ một trường đại học danh giá và làm việc trong ngành báo chí, cô nhận ra thu nhập của mình không đủ để đạt những cột mốc quan trọng, như mua nhà hay cho con học trường tư. Vì vậy, cô chấm dứt mối quan hệ với bạn trai cũ, người không có tài sản thừa kế, để theo đuổi cuộc sống ổn định hơn. Hiện Lottie đang hẹn hò với một người làm trong ngành tài chính, hy vọng thu nhập cao của anh ấy sẽ giúp cuộc sống của cô bớt áp lực.

Không chỉ phụ nữ, Harry (24 tuổi) cũng thẳng thắn thừa nhận anh đang tìm kiếm một người vợ giàu có. Anh không xuất thân từ gia đình khá giả và có mức lương hơn 30.000 bảng/năm, không đủ để sống dư dả ở London (Anh).

Khi hẹn hò, anh thường để ý những dấu hiệu cho thấy đối phương có nền tảng tài chính tốt, như việc họ đi trượt tuyết hay cách họ gọi bố mẹ là “Mummy” và “Daddy”, dấu hiệu phổ biến của tầng lớp thượng lưu và những gia đình giàu có ở Anh.

Trong một buổi hẹn gần đây, dù không cảm thấy hoàn toàn phù hợp về mặt tình cảm, anh thừa nhận vẫn sẽ cân nhắc tiếp tục mối quan hệ vì đối phương xuất thân giàu có, Telegraph đưa tin.

Gen Z khó giàu nếu không thừa kế

Báo cáo mới nhất của The Economist với tiêu đề Cách để làm giàu vào năm 2025: Quên sự nghiệp đi, tài sản thừa kế mới là yếu tố quyết định nhận định rằng giá trị tài sản thừa kế đang có xu hướng gia tăng trở lại.

Vào năm 1900, tài sản thừa kế chiếm hơn 20% GDP tại một số nền kinh tế phương Tây, sau đó giảm dần vào giữa thế kỷ 20 trước khi tăng trở lại vào cuối thập niên 2010, đạt trung bình 10% GDP.

Giá nhà tăng cao và thu nhập chững lại khiến thừa kế trở thành yếu tố quan trọng hơn bao giờ hết đối với Gen Z. Ảnh: Tima Miroshnichenko/Pexels.

Sự thay đổi này bắt nguồn từ tốc độ tăng trưởng năng suất và thu nhập chậm lại, trong khi giá bất động sản không ngừng leo thang - đối lập với giai đoạn hậu chiến, khi thế hệ Baby Boomer (sinh năm 1946-1964) được hưởng lợi từ sự gia tăng mạnh mẽ của tài sản và năng suất lao động.

"Ngày nay, dù có bằng cấp tốt và công việc ổn định, người trẻ vẫn khó đạt được những cột mốc tài chính mà thế hệ trước từng có", Molly Broome, chuyên gia kinh tế tại Resolution Foundation, nhận định.

Số người trưởng thành nhận thừa kế trong khoảng 2 năm đã tăng từ 1,7 triệu (2008-2010) lên 2,1 triệu (2018-2020). Dự kiến, con số này còn tăng mạnh đến năm 2036 khi thế hệ Baby Boomer lần lượt qua đời, để lại khối tài sản khổng lồ.

Một số người không cần chờ đến lúc đó, vì nhiều gia đình đã bắt đầu chuyển giao tài sản từ sớm, đặc biệt sau khi Đảng Lao động siết chặt chính sách thuế thừa kế. Hiện nay, 10% hộ giàu nhất nước Anh sở hữu khoảng 57% tổng tài sản quốc gia. Con số này thấp hơn Mỹ, nơi 1% dân số giàu nhất nắm giữ 1/3 tài sản, nhưng vẫn rất đáng kể.

Nhà sử học Eliza Filby, tác giả cuốn Inheritocracy: It's Time to Talk About the Bank of Mum and Dad (tạm dịch: Chế độ thừa kế: Đã đến lúc nói về 'Ngân hàng gia đình'), cho rằng nền tảng tài chính gia đình đang thay đổi tiêu chí chọn bạn đời.

“Giáo dục hay công việc tốt không còn là yếu tố quyết định. Ngày nay, tài sản cha mẹ mới là thước đo quan trọng nhất”, bà nói.

Nền tảng tài chính gia đình đang dần định hình lại cách thế hệ trẻ tiếp cận và xây dựng sự giàu có. Ảnh: Kool Shooters/Pexels.

Thực tế, những người có tài sản thừa kế thường kết hôn với nhau, dẫn đến việc cha mẹ có ảnh hưởng lớn hơn trong chuyện tình cảm của con cái.

Lydia (24 tuổi) kể rằng mẹ cô rất vui khi biết bạn trai cô đến từ một gia đình "old money" (giàu có lâu đời), sở hữu biệt thự ở Scotland (thuộc Vương quốc Anh) và nhiều bất động sản quốc tế.

"Mẹ tôi hào hứng khoe về những cuối tuần xa hoa cùng gia đình anh ấy. Điều đó khiến bà cảm thấy yên tâm hơn về tương lai của tôi", cô chia sẻ.

Lương cao nhưng chưa giàu

Trên thực tế, vẫn có một số ngành nghề đảm bảo mức thu nhập 6 con số. Trong lĩnh vực tài chính, giám đốc tài chính có thể kiếm hơn 200.000 bảng, còn phó chủ tịch ngân hàng tại London (Anh) có thể nhận mức lương 300.000 bảng.

Trong ngành luật, các luật sư mới vào nghề tại những hãng luật hàng đầu London, còn gọi là “Magic Circle”, có mức lương khởi điểm 125.000-150.000 bảng, trong khi các công ty luật quy mô nhỏ hơn trả 40.000-70.000 bảng. Luật sư biện hộ thường kiếm khoảng 50.000 bảng.

Trong lĩnh vực y tế, bác sĩ tư vấn tại bệnh viện tư nhân có thu nhập trung bình 200.000-300.000 bảng. Ngược lại, trong hệ thống y tế công NHS, họ phải mất ít nhất 3 năm để đạt mức lương trên 100.000 bảng.

Mặc dù sở hữu thu nhập cao, Gen Z vẫn phải đối mặt với áp lực tài chính và không ngừng tìm kiếm bạn đời có nền tảng kinh tế vững chắc. Ảnh: Mart Production/Pexels.

Tuy nhiên, theo báo cáo Your Money’s Worth: Defining Wealth in 2025 (tạm dịch: Giá trị đồng tiền của bạn: Định nghĩa sự giàu có vào năm 2025) của HSBC, 9/10 người có thu nhập trên 100.000 bảng không coi mình là giàu. Trung bình, một người ở Anh cần kiếm khoảng 213.000 bảng/năm mới được xem là giàu, trong khi tại London, con số này lên đến gần 300.000 bảng.

Thomas (25 tuổi) là một luật sư thuộc nhóm "Magic Circle" với mức lương 150.000 bảng/năm. Tuy nhiên, do chi phí sinh hoạt cao ở London, anh vẫn loay hoay với việc mua nhà và lập gia đình.

“Nếu kết hôn với một người có nền tảng tài chính tốt, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn”, anh thừa nhận.

Năm ngoái, một video TikTok của cô gái người Mỹ Megan Boni đã trở thành xu hướng khi cô chia sẻ rằng chỉ hẹn hò với người làm trong ngành tài chính, dáng cao và có đôi mắt xanh.

Dù mang tính châm biếm, nội dung video phản ánh thực tế rằng nhiều Gen Z (sinh năm 1997-2012) đang phải cân nhắc yếu tố tài chính khi tìm bạn đời.