Hơn 19.000 xe điện Nissan có thể cháy khi sạc nhanh

Chủ sở hữu ôtô điện Nissan Leaf đời 2021-2022 tại Mỹ được khuyến cáo không sử dụng bộ sạc Level 3 để tránh cháy nổ.

Theo Carscoops, Nissan đang phát lệnh triệu hồi với 19.077 ôtô điện Leaf tại Mỹ. Số xe này sản xuất trong giai đoạn 2021-2022.

Tài liệu của Cục Quản lý an toàn giao thông đường cao tốc quốc gia Mỹ (NHTSA) cho biết bộ pin lithium-ion trên các xe Nissan Leaf có thể bị quá nhiệt khi sử dụng sạc nhanh DC. Điều này làm tăng khả năng cháy nổ cho số xe điện nói trên.

Chi tiết về vụ việc chưa được xác nhận cụ thể. NHTSA cho biết hãng xe Nhật Bản đã xác định gói pin của Nissan Leaf sở hữu “lượng lithium tích tụ quá mức” bên trong cell pin. Điều này sẽ làm tăng điện trở, có khả năng gây ra những dao động trong quá trình sạc pin.

Khi sử dụng sạc nhanh DC, điện trở tăng có thể dẫn đến tình trạng nóng lên nhanh chóng của bộ pin. Nếu người dùng vẫn tiếp tục sạc, các xe điện Nissan Leaf thuộc diện triệu hồi có thể xảy ra cháy nổ.

Vụ việc này dường như ảnh hưởng đến các xe Nissan Leaf trang bị gói pin 40 kWh và 62 kWh. Do tính nghiêm trọng của sự cố, chủ xe được khuyến cáo không sử dụng bộ sạc Level 3 cho đến khi vấn đề được giải quyết.

Nissan được cho là đang phát triển phần mềm mới, giúp ngăn chặn tình trạng này tiến triển thành một “sự cố nhiệt”.

Chủ xe sẽ sớm nhận được thông tin từ hãng để xác nhận liệu Nissan Leaf của mình có thuộc diện triệu hồi hay không. Thông báo thứ hai sẽ được gửi đi khi phần mềm hoàn tất, chủ xe sẽ cần đưa ôtô điện của mình đến đại lý để cập nhật.