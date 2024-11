Hơn 300 phụ huynh bị xử phạt vì giao xe máy cho con

Hơn 300 phụ huynh ở Đồng Nai bị xử phạt hành chính do giao xe cho học sinh chưa đủ tuổi điều khiển.

Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an TP Biên Hòa, lập biên bản học sinh vi phạm quy định trật tự an toàn giao thông. Ảnh: Báo Đồng Nai.

Ngày 5/11, Ban An toàn giao thông TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) cho biết sau một tháng ra quân thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh (từ ngày 1/10 đến 31/10), lực lượng chức năng đã kiểm tra, xử phạt hơn 300 trường hợp phụ huynh giao xe cho học sinh chưa đủ điều kiện (độ tuổi và giấy phép lái xe) lưu thông trên đường.

Theo Báo Đồng Nai, trong tháng 10, Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an TP Biên Hòa, đã kiểm tra, xử phạt hơn 400 trường hợp học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ. Trong đó chủ yếu là các hành vi như không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe, đi ngược chiều…

Ngoài ra, nhiều trường hợp được cơ quan chức năng tiếp nhận hình ảnh, clip do người dân cung cấp rồi tiến hành xác minh, phạt nguội.

Theo Ban An toàn giao thông TP Biên Hòa, việc kiểm tra, xử lý vi phạm giao thông đối với học sinh sẽ được thực hiện thường xuyên, liên tục trong thời gian tới.

Đặc biệt là các tuyến giao thông chính trong đô thị, các tuyến đường gần trường học, khu vực nhiều thanh thiếu niên tụ tập có biểu hiện vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Qua đó góp phần tạo chuyển biến về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông của phụ huynh và các em học sinh.

Trước đó, cũng tại Đồng Nai, từ ngày 1/10 đến ngày 10/10, Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an huyện Long Thành, đã kiểm tra, xử phạt hơn 97 trường hợp học sinh vi phạm quy định về an toàn giao thông. Trong đó, chủ yếu là hành vi điều khiển xe máy khi chưa đủ tuổi (với 90 trường hợp).

Liên quan đến vấn đề trên, Ban An toàn giao thông tỉnh Đồng Nai cũng vừa ban hành kế hoạch hành động thực hiện quy định của pháp luật về không giao xe cho người không đủ điều kiện (độ tuổi và giấy phép lái xe) điều khiển phương tiện tham gia giao thông trên toàn tỉnh.

Cụ thể, từ nay đến hết ngày 30/11, các cơ quan, ban ngành, địa phương trong tỉnh tập trung tuyên truyền thông điệp không giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Cùng với đó là các quy định về việc cấm giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện; cấm điều khiển phương tiện khi chưa đủ điều kiện. Đặc biệt là trách nhiệm với hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện, gồm trách nhiệm hành chính, trách nhiệm dân sự, trách nhiệm hình sự trong trường hợp gây ra tai nạn nghiêm trọng.

Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông và Công an địa phương thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh. Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng sẽ xử lý về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông.