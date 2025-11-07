Cận cảnh con hồng hạc đầu tiên được sinh ra ở Thảo Cầm Viên sau 20 năm

Trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Nguyễn Bá Phú, Phó giám đốc Xí nghiệp Động vật Thảo Cầm Viên Sài Gòn, cho biết hiện vườn thú đang nuôi 31 cá thể hồng hạc, gồm 30 con trưởng thành và một con non. Trong mùa sinh sản năm nay, Thảo cầm Viên ghi nhận 5 cặp hồng hạc đã làm tổ và đẻ trứng, trong đó một cặp ấp nở thành công, 2 trứng không có phôi và 2 trứng còn lại đang được ấp thủ công. Ông cho biết thêm, hồng hạc là loài chim rất chung thủy, và mỗi mùa sinh sản chỉ đẻ một trứng duy nhất.