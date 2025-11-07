Cận cảnh con hồng hạc đầu tiên được sinh ra ở Thảo Cầm Viên sau 20 năm

|
Chiều 6/11, khu vực vườn chim hồng hạc ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn (phường Sài Gòn, TP.HCM) thu hút đông đảo giới trẻ và các gia đình có con nhỏ đến tham quan, đặc biệt để chiêm ngưỡng chú hồng hạc con đầu tiên chào đời tại đây sau gần 20 năm.
|
Chú hồng hạc non này nở ngày 11/10 - sau 28 ngày ấp tự nhiên. Đây là kết quả của nhiều năm nỗ lực khôi phục tập tính sinh sản của loài hồng hạc lớn (Phoenicopterus ruber) - loài chim vốn nổi tiếng nhạy cảm, chỉ sinh sản khi sống trong môi trường gần gũi với tự nhiên và theo đàn đông.
|
Cá thể hồng hạc non hiện được bố mẹ thay nhau chăm sóc, chủ yếu ăn sữa diều, nhưng đã bắt đầu tập mổ thức ăn ở vùng nước nông. Theo quan sát của nhân viên, chú chim non phát triển khỏe mạnh, di chuyển nhanh nhẹn và đã có thể theo bầy xuống bãi ăn lớn, thoải mái chạy nhảy và nô đùa.
|
Trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Nguyễn Bá Phú, Phó giám đốc Xí nghiệp Động vật Thảo Cầm Viên Sài Gòn, cho biết hiện vườn thú đang nuôi 31 cá thể hồng hạc, gồm 30 con trưởng thành và một con non. Trong mùa sinh sản năm nay, Thảo cầm Viên ghi nhận 5 cặp hồng hạc đã làm tổ và đẻ trứng, trong đó một cặp ấp nở thành công, 2 trứng không có phôi và 2 trứng còn lại đang được ấp thủ công. Ông cho biết thêm, hồng hạc là loài chim rất chung thủy, và mỗi mùa sinh sản chỉ đẻ một trứng duy nhất.
|
Theo ông Phú, hồng hạc là loài chim di trú sống bầy đàn, cần không gian thoáng, hồ nước nông và đàn đủ lớn - tối thiểu 30 cá thể - để kích thích bản năng sinh sản. Những năm trước, do số lượng đàn ít và một số cá thể chưa đủ trưởng thành, Thảo Cầm Viên không ghi nhận trường hợp sinh sản mới.
|
Để khắc phục tình trạng này, từ năm 2023, Thảo Cầm Viên Sài Gòn đã triển khai nhiều giải pháp kích thích sinh sản tự nhiên cho đàn hồng hạc. Một số biện pháp nổi bật gồm đặt gương phản chiếu ở góc 90 độ để tạo hiệu ứng "đông đàn" về mặt thị giác, và phát lại âm thanh bầy đàn trong mùa sinh sản nhằm kích thích phản ứng tự nhiên của chim.
|
Mùa sinh sản của hồng hạc thường rơi vào mùa mưa, nhưng vẫn cần nguồn ánh sáng dồi dào. Vì vậy, đội ngũ kỹ thuật của Thảo Cầm Viên đã lắp đặt hệ thống phun sương tạo độ ẩm, phát quang cây cối để đảm bảo đủ nắng, giúp môi trường gần giống với điều kiện sống tự nhiên của loài. Bên cạnh đó, nguồn thức ăn được đa dạng hóa, bổ sung dinh dưỡng và sắc tố tự nhiên giúp chim duy trì màu hồng đặc trưng. "Năm nay mưa nhiều, đó cũng là yếu tố thuận lợi đối với loài, bởi trong tự nhiên, hồng hạc thường bắt đầu sinh sản khi mùa mưa đến", ông Phú nói thêm.
|
Tổ của chim hồng hạc thường có dạng mô đất hình nón hoặc giống miệng núi lửa, cao khoảng 40 cm, đáy xòe rộng và được xây cách nhau chừng 50 cm. Để kích thích tập tính sinh sản tự nhiên, các kỹ thuật viên tại Thảo Cầm Viên đã đắp bùn đất tạo tổ giả với kích thước tương tự. Đáng chú ý, tổ đẻ thành công của cá thể non lần này chính là do cặp hồng hạc bố mẹ dựng lại trên nền tổ giả lập trước đó.
|
Ban đầu, Thảo Cầm Viên từng cân nhắc tạm đóng khu vực hồng hạc để bảo vệ cá thể non, nhưng sau đó quyết định mở cửa cho du khách tham quan ngay từ đầu. "Chúng tôi muốn con non sớm làm quen với sự xuất hiện và quan sát của con người, tránh bị nhát khi trưởng thành", ông Nguyễn Bá Phú cho biết. Để đảm bảo an toàn, nhân viên được bố trí túc trực thường xuyên, hướng dẫn du khách giữ khoảng cách quan sát phù hợp, đồng thời dựng biển cảnh báo tại khu vực chuồng nuôi.
|
Chị Phương Trang (phường Vườn Lài) chia sẻ: "Tôi biết tin hồng hạc con qua trang Facebook của Thảo Cầm Viên, tiện có việc gần đây nên đưa bé đến xem. Không gian ở đây rộng rãi, nhiều cây xanh, rất thích hợp để trẻ nhỏ vui chơi, vận động và học hỏi về thiên nhiên".
|
Sự kiện chú hồng hạc đầu tiên chào đời sau gần 20 năm không chỉ mang đến những cảm xúc đặc biệt, sự trân quý, đó còn là sự ghi nhận sự cố gắng của tập thể Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Thành công này cho thấy môi trường chăm sóc tại vườn thú đã ổn định, các cá thể sống khỏe mạnh, thích nghi tốt, từ đó duy trì và thực hiện được những tập tính tự nhiên như ghép đôi, sinh sản và nuôi con non. Ông Nguyễn Bá Phú khẳng định: "Mục tiêu cuối cùng của bảo tồn là loài phải sinh sản được thế hệ mới. Chỉ khi đó, công tác bảo tồn mới thật sự trọn vẹn".
Tháng 9 vừa qua, Thảo Cầm Viên Sài Gòn cũng ghi nhận ba cá thể sếu vương miện đầu tiên chào đời thành công, đánh dấu thêm một bước tiến trong công tác nhân giống động vật hoang dã trong môi trường bán tự nhiên, mở ra hy vọng về nhiều thế hệ chim thú mới được sinh ra ngay giữa lòng thành phố.
Học kỹ năng sống từ những cuốn cẩm nang sinh tồn
Sách “Cẩm nang sinh tồn”, “100 kỹ năng sinh tồn”, “Sống sót” là câu chuyện của những phượt thủ, nhà thám hiểm về cách thoát hiểm và sinh tồn.