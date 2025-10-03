Hot girl Ly 'Meo' bị truy nã tội không tố giác tội phạm

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ban hành kết luận điều tra đề nghị truy tố đối với Lê Thanh Tú (tên gọi khác là Cơ, SN 1989) cùng 22 bị can khác trong vụ án mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và che giấu tội phạm.

Theo hồ sơ, khoảng tháng 12/2022, Lê Phạm Hiểu Ly (SN 2001, biệt danh Ly "Meo", ngụ phường Đông Hòa, TP.HCM) quen biết Nguyễn Hữu Phúc (SN 1983) qua mạng xã hội. Ngày 23/2/2024, Phúc gọi điện thoại rủ Ly đến nhà Phúc chơi.

Ly đến nhà Phúc ở hẻm 22 Bà Hom, phường Phú Lâm và ngồi chơi cùng Phúc một lúc thì Phúc ra mở cửa cho Tú "Cơ". Khi vào phòng, Ly thấy Tú lấy ketamine từ túi xách và mượn Phúc một chiếc dĩa sứ để sử dụng.

Sau khi "xào" ma túy và chia thành nhiều đường, Tú "Cơ" sử dụng trước rồi rủ Ly sử dụng, Ly đồng ý và hít một đường rồi lên giường nằm, còn Phúc không sử dụng. Lát sau, Lê Thị Thanh Hà (SN 2001, quê Đắk Lắk) mang theo 2 chiếc túi đến nhà Phúc.

Lê Phạm Hiểu Ly, tức Ly "Meo".

Khoảng 5h ngày 25/2/2024, một người bạn của Tú đến và qua cuộc nói chuyện, Ly nghe được người này đặt mua "hộp 10" ma túy dạng ketamine của Tú, sau đó thấy Tú đưa cho người này một gói ni lông chứa ma túy.

Đến 7h cùng ngày, Ly tiếp tục thấy một người khác đến gặp Tú "Cơ" và khi người này ra về có cầm một ba lô đen chứa ma túy do Tú đưa (sau này Ly nhận dạng được người nhận ba lô ma túy là Bùi Văn Sơn).

Sau đó, khi ở trong phòng ngủ của Phúc, Ly "Meo" thấy một khẩu súng ngắn màu đen trong túi xách tay của Tú lúc mở túi lấy điện thoại ra nghe. Đến khoảng 10h cùng ngày, Ly nghe Tú và Phúc nói có Công an trước nhà, yêu cầu trích xuất camera. Thời điểm này, trong nhà có Ly, Phúc, Tú và Hà.

Ly thấy Tú nói Phúc đưa cho một cây kéo. Sau đó Ly nghe tiếng ma túy bị đổ xuống bồn cầu cùng với tiếng xả nước. Trong lúc này, Hà liên tục gọi điện thoại cho một người được gọi là "Anh Hai", còn Phúc thì dọn dẹp số ma túy do Tú vừa đập vương vãi trên sàn nhà...

Quyết định truy nã Lê Phạm Hiểu Ly.

Ngày 17/6/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM ra quyết định khởi tố bị can về tội "Không tố giác tội phạm" đối với Lê Phạm Hiểu Ly nhưng Ly đã bỏ trốn.

Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định truy nã đối với Lê Phạm Hiểu Ly. Theo quyết định truy nã, Lê Phạm Hiểu Ly thường trú tại tổ 9, thôn Nam Sơn, xã Núi Thành, TP Đà Nẵng. Chỗ ở trước khi trốn là chung cư HT Pearl, số 29/8 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đông Hòa (tỉnh Bình Dương trước đây), TP.HCM.

Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay bị can trên đến Cơ quan Công an, Viện KSND hoặc UBND phường xã gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận bị can bị truy nã phải báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (điều tra viên Nguyễn Văn Thao, Đội 4, Văn phòng Cơ quan CSĐT); địa chỉ: 47 Thành Thái, phường Diên Hồng, TP.HCM; số điện thoại: 0936352979, 0693187680.