'Hot girl môi tều' Lily Maymac đến TP.HCM

Sau đó, hot girl Philippines tiếp tục chia sẻ hình ảnh diện thiết kế lấy cảm hứng từ áo dài màu hồng pastel nổi bật. Diện thiết kế xuyên thấu đính cườm, cô xách thêm chiếc túi Chanel trắng với hoạ tiết quả trám đặc trưng. Beauty blogger này khoe làn da rám nắng, lựa chọn layout trang điểm tông khói khi diện trang phục truyền thống của Việt Nam. Dưới bài đăng, cô cũng để lại dòng chú thích kết hợp tiếng Anh và tiếng Việt, thể hiện sự yêu mến đối với mảnh đất hình chữ S: “Cảm ơn Việt Nam. Wearing the ao dai, ate so good, could eat more” (tạm dịch: “Mặc áo dài, ăn nhiều món ngon, có thể ăn thêm nữa”).