'Hươu thần' Nhật Bản liên tục đánh khách

Số lượng hươu tại Công viên Nara, điểm du lịch nổi tiếng của Nhật Bản, tăng lên mức kỷ lục, kéo theo sự gia tăng các vụ du khách bị thương khi tiếp xúc với loài vật biểu tượng này.

Hươu Nara tụ tập quanh khu bán đồ ăn trong Công viên Nara. Ảnh: Japan Times.

Một cuộc khảo sát do Quỹ Bảo tồn Hươu Nara thực hiện trong ngày 15-16/7 cho thấy số lượng hươu trong Công viên Nara đạt mức kỷ lục 1.465 con, tăng 140 con so với năm ngoái và là con số cao nhất kể từ khi bắt đầu thống kê vào năm 1953. Trong đó, có 315 con hươu đực, 816 con hươu cái và 334 con hươu con.

Đại diện Quỹ Bảo tồn Hươu Nara cho biết trên Nippon sự gia tăng lượng khách du lịch quốc tế, đặc biệt là việc du khách thường xuyên cho hươu ăn bánh gạo, khiến hươu tập trung ở những khu vực bằng phẳng, làm tăng tỷ lệ sinh sản.

“Khi nguồn thức ăn dồi dào, số lượng hươu sinh sản sẽ tăng. Nhiều du khách cho hươu ăn bánh gạo góp phần làm thay đổi tập tính và mật độ quần thể”, đại diện này nhận định.

Số lượng hươu tăng đột biến kéo theo hàng loạt hệ lụy đáng lo ngại. Trong đó, nổi bật là tình trạng du khách bị “hươu thần” Nara tấn công, gây thương tích ngày càng nhiều.

Đàn hươu vây quanh du khách khi được cho ăn bánh gạo. Ảnh: Japan Times.

Theo chính quyền tỉnh, số vụ du khách bị thương do tiếp xúc với hươu liên tục gia tăng kể từ năm 2021, đạt 159 trường hợp chỉ trong năm ngoái, trong đó có 111 vụ liên quan đến khách du lịch nước ngoài. Con số này cho thấy độ rủi ro đang ở mức đáng báo động, đặt ra thách thức lớn cho công tác quản lý và bảo tồn loài động vật biểu tượng này.

Nhiều vụ tai nạn xảy ra khi du khách chạm hoặc vuốt ve hươu quá mức để chụp ảnh, hoặc trêu chọc chúng bằng cách không cho ăn bánh quy - loại bánh dành cho hươu, được bán rộng rãi quanh Công viên Nara, Mainichi đưa tin.

Ngày 2/8, một sự cố gây chú ý xảy ra khi một con hươu sao cắn vào mông nữ du khách đang cho nó ăn vặt. Đoạn video ghi lại cảnh con hươu rượt đuổi cô trong công viên đã lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội Nhật Bản.

Để giảm thiểu rủi ro, chính quyền phát tờ rơi đa ngôn ngữ bằng tiếng Nhật, tiếng Anh và tiếng Trung, kêu gọi du khách không chạm vào hoặc khiêu khích hươu, đặc biệt là trước mùa giao phối vào cuối tháng 8, thời điểm hươu thường hung hăng hơn.

Không dừng lại trong phạm vi công viên, những con hươu còn lang thang vào khu dân cư, đất nông nghiệp và thậm chí khuôn viên cơ quan nhà nước như Văn phòng tỉnh Nara, Tòa án Quận Nara, nằm sát Quốc lộ 369 đông đúc.

Du khách mua bánh gạo Shika Senbei để cho hươu ăn. Ảnh: Kyodo News.

Số liệu cho thấy, từ tháng 7/2023 đến tháng 6/2024, có 140 con hươu chết, tăng 10 con so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, 36 con chết do va chạm giao thông, 30 con chết do bệnh tật. Hơn một nửa các vụ tử vong do giao thông xảy ra trên hai tuyến đường chính đi qua hoặc sát công viên.

Sự xuất hiện của hươu tại khu vực Ga Shin-Omiya, cách công viên hơn 1 km, cũng gây lo ngại về nguy cơ tai nạn và thiệt hại mùa màng.

Shiro Tatsuzawa, chuyên gia về quần thể hươu tại Đại học Hokkaido, cảnh báo trên truyền hình Nhật Bản MBS: “Những con hươu đói có thể rời công viên, gây thiệt hại cho mùa màng và có hành vi hung hăng hơn với du khách. Gốc cây sồi là yếu tố then chốt giúp chúng sống sót qua mùa đông”.