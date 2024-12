Khách bị húc bay khi tiếp cận 'hươu thần' Nhật Bản'

Hươu Nara tại Công viên Nara (Nhật Bản) liên tục gây thương tích cho khách tham quan trong hơn 3 tháng qua khiến không ít người e ngại.

Cảnh 'hươu thần' Nara húc văng nữ du khách ở Nhật Bản Một nữ du khách tiến lại gần chú hươu và bất ngờ bị con vật dùng gạc húc mạnh vào bụng.

Đoạn video đăng tải trên Threads cuối tháng 11 ghi lại cảnh hươu tại Công viên Nara (thành phố Nara, Nhật Bản) húc bay nữ du khách thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng.

Đoạn video cho thấy cảnh một cô gái mặc váy gái tiến lại gần con hươu, sau đó lập tức bị con vật cúi đầu và dùng gạc húc vào bụng. Cú húc mạnh khiến nữ du khách bị hất văng ra xa rồi ngã xuống nền cỏ.

Chứng kiến sự việc, người đàn ông (mặc áo đỏ) đứng gần vội vã đỡ cô gái dậy, kéo ra xa, tránh khỏi con hươu đang tiếp túc xông đến. Nhiều du khách xung quanh thấy vậy lập tức giữ khoảng cách với con hươu và đến hỏi thăm tình trạng cô gái.

Về phía nạn nhân, sau khi được giúp đỡ, cô gái tỏ ra không bị ảnh hưởng và thậm chí còn có ý định tiếp tục lại gần con hươu.

Sự việc nêu trên khiến nhiều người xem không khỏi kinh hãi về độ hung hãn của "hươu thần" Nhật Bản, theo HK01.

Một số ý kiến khác lại tỏ ra nghi hoặc bởi hươu Nara nổi tiếng thân thiện và gần gũi với con người, trong khi đó, video không ghi lại quá trình trước khi xảy ra vụ việc nên đặt câu hỏi liệu có ai đó đã khiêu khích hươu Nara và bị tấn công hay không?

Nữ du khách ngã văng xuống đất sau khi bị hươu húc vào bụng. Ảnh: HK01.

Trước đó, Đài truyền hình Quốc gia Nhật Bản (NHK) đưa tin về việc chỉ trong tháng 9/2024, có đến 43 vụ hươu tại Công viên Nara húc gạc vào chân du khách, tăng 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2023.

Theo ban quản lý Công viên Nara, nguyên nhân khiến loài vật này trở nên hung dữ và nguy hiểm là do đang vào mùa sinh sản của hươu (thường vào tháng 9-11). Một số con hươu cái sẽ cáu kỉnh do mang thai, trong khi những con hươu đực cũng có tính khí thất thường vào thời điểm động dục, gạc hươu trở nên to hơn.

Thời điểm này, ban quản lý Công viên Nara cùng Hiệp hội bảo vệ hươu Nara đã liên tục đưa ra cảnh báo mức độ nghiêm trọng và giám sát, nhắc nhở du khách không đến gần đàn nai.

Nobuyuki Yamazaki, Giám đốc điều hành Hiệp hội bảo tồn hươu Nara, cho biết: "Tùy theo mùa hươu có thể rất nguy hiểm, vì vậy chúng tôi kêu gọi du khách hãy cẩn thận".

Nổi tiếng thân thiện cùng hành động "cúi chào" khi xin ăn, mỗi năm "hươu thần" tại Công viên Nara (Nhật Bản) là "linh vật" hút hàng triệu khách du lịch cho thành phố.

Theo Quỹ Bảo tồn hươu Nara (Nara Deer Preservation Foundation), tính vào năm 2021, Công viên Nara ở Nhật Bản có hơn 1.000 con hươu đang sinh sống tự do. Những con hươu này được coi là biểu tượng văn hóa và là điểm thu hút khách du lịch quan trọng.