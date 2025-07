Hút thuốc lá ảnh hưởng đến mắt như thế nào?

Nếu hút thuốc trở thành thói quen, đã đến lúc bạn nên từ bỏ. Hút thuốc không chỉ gây hại cho phổi mà còn cả mắt theo nhiều cách.

Hút thuốc lá có thể tác động tiêu cực đến mắt, gây suy giảm thị lực. Ảnh: Frontiers.

Dù hút thuốc lá, xì gà hay bất kỳ hình thức hút thuốc nào khác, bạn cũng nên biết chúng không hề tốt cho sức khỏe. Đó là lý do các cảnh báo và khuyến cáo chống thuốc lá xuất hiện ở khắp mọi nơi.

Chúng ta đều được nghe nói hút thuốc có hại cho phổi, răng và tim. Nhưng bạn có biết hút thuốc cũng có thể ảnh hưởng đến mắt không? Nó có thể gây ra các bệnh về mắt, cuối cùng dẫn đến mất thị lực, bên cạnh việc gây khô mắt. Dưới đây là một số cách hút thuốc có thể ảnh hưởng đến mắt, theo Health Shots:

- Tăng nguy cơ đục thủy tinh thể:

Hút thuốc có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh đục thủy tinh thể, tình trạng thủy tinh thể bị mờ đục, dẫn đến mờ mắt. Các hóa chất độc hại trong thuốc lá góp phần gây ra stress oxy hóa và viêm liên quan đến sự hình thành đục thủy tinh thể.

- Nguy cơ thoái hóa điểm vàng do tuổi tác (AMD):

Hút thuốc là yếu tố nguy cơ đáng kể gây thoái hóa điểm vàng (AMD), tình trạng gây thoái hóa dần dần điểm vàng, phần trung tâm của võng mạc. Điều này có thể dẫn đến mất thị lực trung tâm, ảnh hưởng đến các hoạt động như đọc sách và lái xe. Theo nghiên cứu năm 2022 do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), người hút thuốc có nguy cơ mắc AMD sớm hơn tới 5,5 năm so với những người không hút thuốc.

- Hội chứng khô mắt:

Hút thuốc làm tăng nguy cơ mắc hội chứng khô mắt, xảy ra khi mắt không sản xuất đủ nước mắt hoặc nước mắt khô nhanh. Các chất kích ứng trong khói thuốc lá có thể góp phần gây khô và khó chịu cho mắt.

- Tổn thương dây thần kinh thị giác:

Nhiệm vụ của dây thần kinh thị giác là truyền tín hiệu thị giác từ mắt đến não. Hút thuốc lá có liên quan đến tổn thương dây thần kinh thị giác, dẫn đến bệnh tăng nhãn áp. Tăng áp lực nội nhãn, stress oxy hóa và suy giảm lưu lượng máu là những cơ chế tiềm ẩn mà hút thuốc lá có thể góp phần gây tổn thương dây thần kinh thị giác.

- Suy giảm thị lực màu:

Hút thuốc cũng ảnh hưởng đến thị lực màu. Người hút thuốc có thể bị suy giảm khả năng nhận biết và phân biệt màu sắc, đặc biệt là trong quang phổ xanh lam-vàng.

- Tác hại của hút thuốc lá thụ động:

Khói thuốc lá thụ động, còn được gọi là khói thuốc lá môi trường (ETS), gây hại cho mắt và có thể góp phần gây ra nhiều vấn đề về mắt. Nghiên cứu năm 2022 do WHO công bố chỉ ra những người sống chung với người hút thuốc lá có nguy cơ mắc thoái hóa điểm vàng do tuổi tác vì khói thuốc lá thụ động cao gấp đôi.

Khói thuốc lá cũng có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe của mắt bằng cách:

Kích ứng và khó chịu

Làm trầm trọng thêm tình trạng viêm kết mạc dị ứng

Làm trầm trọng thêm các bệnh lý về mắt đã có từ trước

Một số triệu chứng của các vấn đề về mắt liên quan đến hút thuốc bao gồm:

Tầm nhìn bị mờ hoặc méo mó

Cảm giác khô, nóng rát hoặc ngứa

Tăng độ nhạy cảm với ánh sáng

Khó nhìn trong điều kiện ánh sáng yếu

Mất thị lực hoặc có đốm đen trong trường nhìn.