Hyundai triệu hồi gần hết xe Palisade tại Mỹ do lỗi khóa dây an toàn

Quá trình sản xuất gặp lỗi từ phía nhà cung cấp khóa dây đai an toàn khiến Hyundai phải triệu hồi gần như toàn bộ xe Palisade tại Mỹ.

Tại Mỹ, Hyundai đang cho triệu hồi 568.580 xe Hyundai Palisade đời 2020-2025 do một tỷ lệ nhỏ số xe này có thể gặp lỗi khóa dây an toàn. Chuyên trang Motor1 cho rằng số lượng xe bị ảnh hưởng gần như là toàn bộ Hyundai Palisade mà hãng xe Hàn Quốc đã bán cho khách Mỹ.

Tài liệu triệu hồi của Cục Quản lý an toàn giao thông đường cao tốc quốc gia Mỹ (NHTSA) cho biết số xe Hyundai Palisade này có thể được trang bị cụm khóa dây an toàn với linh kiện không đạt tiêu chuẩn.

Các bộ phận không đạt tiêu chuẩn được cho là có thể gây ra “sự cản trở trong rãnh khóa, tiềm ẩn nguy cơ làm tăng ma sát, đặc biệt trong điều kiện nhiệt độ môi trường thấp”.

Những khóa cài dây an toàn được lắp ráp không đúng cách, khi kết hợp với thao tác cài dây chậm của người dùng có thể khiến lưỡi khóa không hoàn toàn khớp vào chốt.

Một cuộc điều tra về nguy cơ lỗi chốt dây an toàn đã được Văn phòng Điều tra khiếm khuyết thuộc NHTSA khởi động từ tháng 8/2024.

Cơ quan này bắt đầu xem xét các khiếu nại liên quan đến dây an toàn trên một số mẫu Hyundai Palisade đời 2020-2023, đồng thời tiếp nhận các báo cáo cập nhật từ phía Hyundai, do nhà sản xuất ôtô Hàn Quốc khi ấy cũng đang tiến hành điều tra nội bộ.

Đến tháng 7 vừa qua, Hyundai phát hiện quy trình ép phun nhựa của một nhà cung cấp đã không tuân thủ theo hướng dẫn sản xuất. Hãng xe Hàn Quốc xác nhận nhà cung cấp đang chế tạo các chốt dây an toàn không đạt chuẩn, đồng thời cho biết phía đơn vị cung cấp cũng ghi nhận sự gia tăng số lượng yêu cầu bảo hành trong những tháng có thời tiết lạnh.

Dù đơn vị cung cấp đã khắc phục sự cố sản xuất vào tháng 7, Hyundai đã tiếp tục điều tra trong suốt tháng 8 trước khi quyết định phát đi lệnh triệu hồi vào đầu tháng 9.

Các xe Hyundai Palisade bị ảnh hưởng được sản xuất trong khoảng thời gian từ ngày 10/4/2019 đến ngày 16/6/2025. Hyundai cho biết tính đến hiện tại, hãng không ghi nhận bất kỳ vụ tai nạn, thương tích hay tử vong nào liên quan đến vấn đề này.

Hyundai cho biết không có bất kỳ khuyến cáo không sử dụng xe nào được đưa ra, tuy nhiên đề nghị hành khách nên cài dây an toàn dứt khoát và nhanh chóng vào chốt. Sau khi cài, hành khách cũng được khuyên hãy kéo thử để đảm bảo dây an toàn đã được chốt vào hoàn toàn.

Theo nhà sản xuất ôtô Hàn Quốc, một khóa dây an toàn gặp lỗi có thể phát ra tiếng “tách” khi cài nhỏ hơn bình thường, và/hoặc nút bấm nhả dây bị thụt sâu bất thường.