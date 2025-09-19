Hyundai Santa Fe facelift lộ diện, bỏ thiết kế gây tranh cãi

Thiết kế gây tranh cãi của Santa Fe đã nhanh chóng được loại bỏ ở phiên bản facelift 2027 sắp tới.

Hyundai đang chuẩn bị cho một cuộc thay đổi lớn ở Santa Fe. Thế hệ thứ 5 ra mắt năm 2023 từng gây tranh cãi vì kiểu dáng vuông vức, bị chê “thô kệch” và mất dần sức hút tại nhiều thị trường, khi thường xuyên bị Sorento, Carnival và Palisade vượt mặt về doanh số.

Tại Mỹ, Santa Fe vẫn bán ổn định nhưng vướng nhiều phàn nàn về hộp số ly hợp kép (DCT).

Santa Fe facelift 2027 vừa lộ diện khi đang lái thử tại Hàn Quốc, cho thấy Hyundai đã lắng nghe người dùng. Phiên bản mới sẽ chuyển sang phong cách mềm mại, hiện đại hơn, gần với Tucson và Palisade, đồng thời thay thế hộp số DCT bằng hộp số tự động biến mô.

Theo các hình ảnh rò rỉ, Santa Fe 2027 sẽ mang triết lý thiết kế “Art of Steel” với loạt thay đổi như đèn pha mảnh hơn kết hợp dải LED định vị dọc, lưới tản nhiệt 4 thanh tinh gọn, hông xe tạo cảm giác rộng thay vì thô cứng, cụm đèn hậu dọc nối bằng dải LED ngang, biển số hạ thấp để tăng nét cao cấp.



Chiếc SUV được bắt gặp khi đang lái thử ở Hàn Quốc, đuôi xe đã được thay đổi thiết kế. Ảnh: Healer TV.

Cản sau dạng kim loại mờ kết hợp ốp đen bóng vừa tạo sự mạnh mẽ vừa giữ vẻ tinh tế. Tổng thể trở nên thanh thoát, mang dáng dấp SUV cao cấp thay vì vuông khối như trước.

Điểm mới quan trọng khác là thay hộp số. Phiên bản 2.5 Turbo sẽ bỏ hộp số DCT 8 cấp vốn bị chê giật cục ở tốc độ thấp, chuyển sang hộp số tự động biến mô mượt mà hơn. Cải tiến này cũng áp dụng cho Santa Cruz dùng chung động cơ. Trong khi đó, bản hybrid vẫn giữ máy 1.6 turbo kết hợp hộp số tự động 6 cấp.

Hyundai Santa Fe facelift dự kiến ra mắt cuối 2026 hoặc đầu 2027, hứa hẹn lấy lại khách hàng nhờ ngoại hình mới và trải nghiệm lái cải thiện.