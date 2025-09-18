Yadea tạo hệ sinh thái di chuyển xanh cho sinh viên mùa tựu trường

Trong bối cảnh Việt Nam thúc đẩy giao thông xanh, thương hiệu xe điện Yadea nhanh chóng hiện thực hóa cam kết phát triển bền vững.

Thông qua chương trình ưu đãi và sản phẩm mới, hãng hướng đến đồng hành học sinh, sinh viên trong mùa tựu trường với xu hướng di chuyển thông minh.

Không chỉ là thương hiệu xe điện 2 bánh hàng đầu, Yadea từng bước hiện thực hóa cam kết “gieo xanh mọi hành trình” tại Việt Nam. Từ định hướng chuyển đổi xanh của Chính phủ đến nhu cầu thực tế của giới trẻ, hãng xe điện nhanh chóng hành động, mang đến hệ sinh thái di chuyển thông minh - tiết kiệm - bền vững cho sinh viên trong mùa tựu trường năm 2025.

Trong bối cảnh Chính phủ Việt Nam đẩy mạnh chiến lược giảm phát thải và giao thông xanh, Yadea là một trong những tập đoàn quốc tế được ghi nhận vai trò tiên phong. Ngày 31/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính có buổi làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Yadea, khẳng định uy tín và sự đồng hành của thương hiệu trong lộ trình phát triển hạ tầng giao thông bền vững. Đây là động lực để Yadea cụ thể hóa cam kết thông qua chương trình và sản phẩm thiết thực dành cho thế hệ trẻ Việt Nam trong giai đoạn tựu trường.

Thấu hiểu thế hệ sinh viên - sẵn sàng nhập học với phương tiện xanh

Sinh viên - nhóm khách hàng trẻ trung, năng động và sẵn sàng đón nhận công nghệ mới - đang trở thành lực lượng tiên phong trong việc lựa chọn phương tiện xanh. Không chỉ tiết kiệm chi phí, xe điện còn mang lại trải nghiệm di chuyển hiện đại, phù hợp lối sống năng động, đặc biệt trong những ngày nhập học, đi lại nhiều và lịch trình dày đặc.

Nắm bắt tâm lý đó, Yadea triển khai chương trình ưu đãi “Thu cũ đổi mới”, tạo cơ hội để sinh viên dễ dàng sở hữu phương tiện xanh với chi phí hợp lý. Từ 10/9 đến 31/10, khách hàng mang xe xăng hoặc xe điện cũ của bất kỳ thương hiệu nào đến hệ thống cửa hàng Yadea trên toàn quốc sẽ được đổi sang mẫu xe mới Ossy hoặc Orla P, nhận ngay ưu đãi 2 triệu đồng và giảm thêm 2% lệ phí trước bạ. Ngoài hệ thống cửa hàng, chương trình còn triển khai trên Shopee và Lazada, kèm voucher ưu đãi và chính sách trả góp 0% lãi suất - hỗ trợ sinh viên thuận tiện hơn trong mùa tựu trường.

Dòng xe Yadea Orla.

Định hình lối sống xanh hiện đại cho sinh viên

Tại Việt Nam, Yadea khẳng định triết lý “localization” - cá nhân hóa sản phẩm phù hợp thị hiếu và văn hóa người tiêu dùng địa phương. Ngày 14/9, hãng ra mắt bộ đôi xe đạp trợ lực điện Flit và Vito. Với thiết kế nhỏ gọn, tính năng thông minh và tiện lợi, 2 mẫu xe này mở ra lựa chọn di chuyển mới mẻ cho học sinh, sinh viên trong năm học mới.

Sự kiện ra mắt Flit và Vito không chỉ đánh dấu bước tiến mới trong hệ sinh thái di chuyển thông minh, mà còn minh chứng cho chiến lược phát triển bền vững của Yadea, gắn liền mục tiêu quốc gia về giảm phát thải.

Yadea ra mắt 2 mẫu xe điện mới.

Vượt ra khỏi vai trò nhà sản xuất

Sau hơn 20 năm phát triển, Yadea giữ vững vị trí hàng đầu về doanh số xe điện 2 bánh trong 8 năm liên tiếp, với hơn 100 triệu người dùng ở hơn 100 quốc gia. Tại Việt Nam, Yadea đang vận hành nhà máy tại Bắc Ninh, đồng thời triển khai dự án nhà máy công suất 2 triệu xe/năm tại Bắc Giang, hướng đến trở thành trung tâm sản xuất lớn bậc nhất khu vực Đông Nam Á.

Với chiến lược đầu tư bền vững, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và phát triển trung tâm R&D tại Việt Nam, Yadea không chỉ cung cấp phương tiện di chuyển xanh, mà còn đồng hành Chính phủ trong mục tiêu Net Zero 2050. Thương hiệu từng bước định vị mình như đối tác chiến lược, góp phần xây dựng tương lai giao thông xanh, thông minh và bền vững tại Việt Nam.