ICON Saigon Cruise - biểu tượng du thuyền mới giữa lòng TP.HCM

ICON Saigon Cruise có thể xem là biểu tượng mới của sự sang trọng và cao cấp giữa lòng thành phố.

Trên du thuyền sang trọng bậc nhất TP.HCM, nghệ thuật và ẩm thực Quảng Đông đương đại giao thoa cùng tinh hoa ẩm thực Á - Âu, tạo nên trải nghiệm đắt giá cho thực khách.

ICON Saigon Cruise - biểu tượng sang trọng tại TP.HCM

Thực đơn gọi món là hương vị Quảng Đông đương đại với sự sáng tạo không giới hạn, mở ra hành trình ẩm thực đầy bất ngờ.

Thực đơn chọn món là cuộc khám phá đầy màu sắc của ẩm thực đa quốc gia. Mỗi thực đơn là một câu chuyện ẩm thực riêng biệt, đưa thực khách vào hành trình trải nghiệm hương vị khắp nơi trên thế giới.

Hương vị Quảng Đông đặc trưng tại ICON Saigon Cruise.

Thực đơn tự chọn là bản hòa ca đa quốc gia, quy tụ tinh hoa ẩm thực toàn cầu, từ món Á tinh xảo đến khẩu vị Âu đặc sắc. Đây cũng là lựa chọn lý tưởng cho những buổi tiệc quy mô lớn.

Thực đơn ăn nhẹ được thiết kế riêng cho buổi tiệc đứng sang trọng, nơi sự tinh tế thể hiện trong từng chi tiết nhỏ. Mỗi món ăn là một tác phẩm thu nhỏ, kết hợp khéo léo giữa hình thức thẩm mỹ và hương vị đột phá - lý tưởng cho khoảnh khắc kết nối và giao lưu.

ICON Saigon Cruise sở hữu nhiều không gian ấn tượng, nổi bật trên dòng sông Sài Gòn.

ICON Floating Club là nơi khách hàng được “chạm đỉnh” trải nghiệm. Đây là không gian sự kiện ngoài trời ôm trọn tầm nhìn hướng sông đắt giá bậc nhất giữa lòng thành phố. Với sức chứa tối đa 300 khách, nơi đây trở thành sân khấu lý tưởng cho sự kiện hoành tráng, từ tiệc cưới, tiệc ra mắt thương hiệu đến đêm tiệc riêng tư thăng hoa cùng hoạt động giải trí về đêm. Nổi bật có trải nghiệm biểu diễn văn hóa đặc sắc, liveband sôi động, biểu diễn chào đón khách lên thuyền, màn trình diễn pháo hoa đặc sắc, line-up DJ bùng nổ, những màn trình diễn đặc biệt…

ICON Bar là nơi giao thoa của phong cách hiện đại và trải nghiệm độc đáo. Với thực đơn cocktail sáng tạo và các loại đồ uống cao cấp, ICON Bar không chỉ là nơi thưởng thức, mà còn mang đến khoảnh khắc giải trí, thư giãn, kết nối bằng những cuộc trò chuyện đầy cảm hứng.

Không gian sang trọng tại ICON Bar.

ICON Dining là không gian đẳng cấp cho những buổi tối lộng lẫy và sự kiện riêng tư. Với sức chứa tối đa 150 khách, ICON Dining mang đến bầu không khí sang trọng, riêng biệt dành cho những bữa tối thịnh soạn hay sự kiện quan trọng, nơi mọi khoảnh khắc đều được chăm chút tỉ mỉ. Điểm nhấn đặc trưng là những tiết mục biểu diễn đặc sắc, khiến mỗi khoảnh khắc tại đây trở nên bất tận, đầy ấn tượng.

ICON Private là không gian riêng biệt, nơi bạn và những đối tác quan trọng có thể tận hưởng sự riêng tư tuyệt đối. Với sức chứa tối đa 16 khách, ICON Private được thiết kế để mang đến sự tập trung hoàn toàn vào khoảnh khắc đáng giá, từ cuộc gặp gỡ chiến lược đến buổi tiệc riêng tư không giới hạn.

Không gian riêng tư cho cuộc gặp liên quan công việc hay cuộc hẹn cá nhân tại ICON Private.