Jannik Sinner tố Grand Slam 'ăn chia không đều'

  • Thứ tư, 29/10/2025 13:05 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Căng thẳng giữa các tay vợt tennis hàng đầu và BTC 4 giải Grand Slam leo thang khi Jannik Sinner cáo buộc việc bị trì hoãn đối thoại về vấn đề tiền thưởng, lương hưu và bảo hiểm.

Nhóm tay vợt dẫn đầu do Jannik Sinner đại diện yêu cầu cải cách hệ thống tiền thưởng. Ảnh: @janniksin/IG.

Theo The Guardian, nhóm 10 tay vợt nam và nữ hàng đầu đã gửi các đề xuất chi tiết đến ban tổ chức 4 giải Grand Slam từ tháng 8, yêu cầu điều chỉnh tỷ lệ chia thưởng và bổ sung các phúc lợi như lương hưu, bảo hiểm y tế hay hỗ trợ thai sản. Tuy nhiên, yêu cầu này bị từ chối, và lời mời gặp mặt trực tiếp tại US Open cũng không được chấp thuận.

Các giải Grand Slam viện lý do đang vướng vụ kiện pháp lý của Hiệp hội Các tay vợt chuyên nghiệp (PTPA), do Novak Djokovic sáng lập, cùng những cuộc đàm phán riêng về lịch thi đấu và dự án “Premium Tour”, nên chưa thể tiến hành đối thoại.

“Chúng tôi đã có những buổi trao đổi tích cực tại Roland Garros và Wimbledon, nên thật đáng tiếc khi họ nói rằng không thể hành động trước khi các vấn đề khác được giải quyết. Lịch thi đấu là quan trọng, nhưng không có gì ngăn họ bàn về phúc lợi người chơi như lương hưu hay chăm sóc sức khỏe", Sinner bày tỏ sự thất vọng trước phản hồi này.

Anh nhấn mạnh thêm rằng 4 giải Grand Slam là những sự kiện tạo ra phần lớn doanh thu trong quần vợt, vì vậy các tay vợt mong muốn nhận được tỷ lệ chia thưởng công bằng hơn. Theo thống kê, phần tiền thưởng hiện chỉ chiếm khoảng 12-15% tổng doanh thu của các giải Grand Slam, thấp hơn đáng kể so với mức 22% tại các giải ATP và WTA khác như Indian Wells hay Italian Open. Riêng Wimbledon 2024 có tổng doanh thu 406,5 triệu GBP, trong khi quỹ thưởng 50 triệu GBP chỉ chiếm 12,3%.

Mâu thuẫn này bắt đầu từ tháng 3, khi các tay vợt hàng đầu gửi thư yêu cầu 4 giải lớn tăng tỷ lệ chia thưởng và đóng góp vào quỹ phúc lợi chung. Trong khi ATP và WTA chi tổng cộng 80 triệu USD mỗi năm cho các phúc lợi này, các giải Grand Slam lại không đóng góp gì. Họ cũng bày tỏ sự bất bình vì không được tham vấn trước những thay đổi lớn về lịch thi đấu.

Đại diện các tay vợt, gồm Sinner, Casper Ruud, Alex de Minaur, Aryna Sabalenka, Coco Gauff và Madison Keys, đã gặp gỡ ban tổ chức các giải Grand Slam lần đầu tại Roland Garros, sau đó tiếp tục tại Wimbledon. Tuy nhiên, phía ban tổ chức từ chối công khai chi tiết tài chính, khiến nhiều tay vợt thêm bất mãn.

Grand Slam, tien thuong quan vot, phuc loi tay vot, quyen loi VDV, mau thuan Grand Slam, tranh chap tennis anh 1

Sức khỏe và phúc lợi của các tay vợt cũng đang là vấn đề bị xem nhẹ. Ảnh: ATP Master.

Dù Wimbledon và US Open đều công bố mức tăng tiền thưởng năm nay, lần lượt 7% (53 triệu GBP) và 63,8 triệu GBP (mức cao nhất lịch sử), song phần lớn tăng cho nhóm bán kết và chung kết, trong khi các vòng đầu chỉ được tăng 5%, thấp hơn mức lạm phát 3,5%.

Hội đồng Tay vợt WTA sau đó gửi phản hồi đề nghị phân bổ lại cho công bằng hơn với nhóm bị loại sớm nhưng đều bị từ chối.

“Điều quan trọng là toàn bộ hệ sinh thái quần vợt được cải thiện, chứ không chỉ dành cho nhà vô địch. Chúng tôi muốn thấy sự hỗ trợ lan tỏa đến cả những tay vợt hạng 200 hay 300, những người vẫn đang vật lộn để duy trì sự nghiệp", Coco Gauff, tay vợt vô địch US Open 2023, cho biết.

Việc không nhận được phản hồi cụ thể từ ban tổ chức đã khiến nhóm tay vợt gửi thêm một bức thư thứ hai vào tháng 8, có chữ ký của tay vợt Anh Jack Draper. Căng thẳng leo thang khiến vấn đề tiền thưởng, lương hưu và bảo hiểm y tế trở thành tâm điểm mùa giải năm nay.

Trong khi đó, vụ kiện chống độc quyền của PTPA, cáo buộc ATP, WTA và Liên đoàn Quần vợt Thế giới (ITF) “kiềm hãm cạnh tranh và thao túng hệ thống thưởng”, vẫn đang được xem là rào cản chính cho các cuộc thương lượng. Djokovic, người sáng lập PTPA, lại không tham gia nhóm tay vợt đang gửi thư kiến nghị.

“Chúng tôi không muốn đối đầu với các giải đấu mà muốn hợp tác để cải thiện cho mọi người trong quần vợt. Nhưng để làm được điều đó họ phải chịu lắng nghe trước", Sinner khẳng định.

