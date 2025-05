Kết luận bất ngờ vụ MC thời tiết Hàn tự sát vì bị đồng nghiệp bắt nạt

Kết luận mới nhất của Bộ Lao động và Việc làm Hàn Quốc trong vụ tự sát của MC Oh Yoanna mang nhiều ý nghĩa.

Oh Yoanna tự tử sau thời gian dài bị đồng nghiệp bắt nạt. Ảnh: JoongAng.

Đầu năm nay, truyền thông Hàn Quốc rúng động trước tin tức Oh Yoanna, nữ MC dự báo thời tiết của đài MBC, tự sát do bị quấy rối tại nơi làm việc. Theo nội dung nhật ký của Oh, được viết từ tháng 2/2023, cô bị đồng nghiệp bắt nạt suốt thời gian dài.

Sau cái chết của Oh, người thân của cô đã tiến hành hàng loạt hành động pháp lý chống lại MBC cũng như những kẻ bắt nạt có tên trong di chúc, nhật ký, các tin nhắc và cuộc gọi được ghi âm cô để lại, Koreaboo đưa tin.

Những nỗ lực đòi lại công bằng cho nữ MC đã mang đến kết quả có ý nghĩa. Sau 3 tháng điều tra, ngày 18/5, Bộ Lao động và Việc làm Hàn Quốc kết luận rằng thực tế đã có "những hành vi có thể được coi là bắt nạt tại nơi làm việc" trong trường hợp của Oh Yoanna.

Kết luận này thực sự mang nhiều giá trị thúc đẩy trong vụ án, bởi trước đó Oh không được coi là nhân viên chính thức của MBC.

Những MC thời tiết như cô chỉ là cộng tác viên tự do, thường làm việc cho nhiều kênh hoặc liên kết qua công ty quản lý/cơ quan khác. Điều đó có nghĩa theo thông lệ, Bộ sẽ từ chối điều tra cáo buộc bắt nạt nơi làm việc của cô vì "người bị đề cập không được công nhận là một nhân viên".

Tuy nhiên, trái với mọi dự đoán, Bộ đã kết luận rằng có những hành vi "bắt nạt" , cấu thành "quấy rối nơi làm việc".

Trong khi kết quả cuối cùng của cuộc thanh tra lao động đặc biệt đối với MBC vẫn đang được xem xét, kết luận của Bộ về việc Oh Yoanna bị bắt nạt tại nơi làm việc chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến vụ kiện dân sự chống lại một trong 4 người dẫn chương trình thời tiết được xác định là thủ phạm của hành vi quấy rối nơi làm việc.

Oh Yoanna (sinh năm 1996) làm việc ở đài MBC với vai trò cộng tác viên tự do từ tháng 5/2021.

Nữ MC thời tiết được phát hiện đã qua đời vào ngày 15/9/2024 song đến tháng 12 cùng năm, thông tin này mới lan truyền khi tờ Maeil Shinmun tiết lộ cái chết của cô là tự tử. Cô còn để lại thư tuyệt mệnh dài 17 trang trên điện thoại, tố cáo bị đồng nghiệp bắt nạt trong thời gian dài, bắt đầu từ tháng 3/2022.

Ngày 31/1, chương trình điều tra "Crime Chief" của JTBC cũng đưa tin rằng có một nhóm trò chuyện KakaoTalk với sự tham gia của 4 người dẫn chương trình dự báo thời tiết có chứa tin nhắn chế giễu Oh.

Đáp lại những cáo buộc, MBC tuyên bố rằng Oh chưa bao giờ chính thức báo cáo bất kỳ khiếu nại nào với bộ phận chịu trách nhiệm xử lý những vấn đề này.