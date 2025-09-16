Các cuộc biểu tình nổ ra ngay mùa cao điểm du lịch khiến lượng khách đến Nepal giảm 30%, hàng loạt đơn đặt phòng và tour trekking bị hủy.

Người leo núi tập đi trên thang trong một buổi huấn luyện tại trạm dừng chân Everest, Nepal, ngày 15/4. Ảnh: Reuters/Purnima Shrestha.

Những con phố vốn tấp nập quán bar, cửa hàng, nhà hàng ở khu Thamel - trung tâm du lịch của thủ đô Kathmandu (Nepal) - trở nên vắng lặng, dù đã mở cửa trở lại sau làn sóng biểu tình.

Theo Cơ quan Du lịch Nepal, lượng khách quốc tế đến nước này giảm 30% so với cùng kỳ năm ngoái, kéo theo hàng loạt đơn đặt phòng và tour trekking bị hủy.

"Tôi ngồi không vì chẳng có khách. Nhiều đoàn đã hủy chuyến trong tháng 9", ông Ram Chandra Giri, 49 tuổi, người tổ chức tour trekking kiêm chủ nhà hàng Nhật tại Kathmandu, nói với Reuters.

Ram cho biết thêm 35% khách đã hủy đặt chỗ, trong khi chủ khách sạn Renu Baniya than thở toàn bộ đặt phòng trong tháng tới đã bị hủy sạch.

Du khách quốc tế thường bắt đầu hành trình trekking từ Kathmandu, nhưng hình ảnh khách sạn Hilton chìm trong khói lửa hôm 9/9 đã khiến nhiều nước khuyến cáo công dân tránh các chuyến đi không cần thiết đến Nepal.

Khách sạn 5 sao Hilton Kathmandu bị thiêu rụi, khói đen và tro bụi bao trùm đường chân trời, ngày 9/9. Ảnh: Reuters.

Mỗi năm, quốc gia này đón khoảng 1,2 triệu lượt khách, ngành du lịch đóng góp gần 8% GDP. Từ tháng 9 đến tháng 12 được coi là mùa cao điểm, với những cung đường trekking nổi tiếng, trong đó có trạm dừng chân tại chân núi Everest (Everest Base Camp - EBC), thu hút hàng nghìn du khách ưa mạo hiểm tìm đến dãy Himalaya.

"Tình trạng hư hại các tòa nhà chính phủ và một số khách sạn có thể để lại hình ảnh tiêu cực, không chỉ với du khách mà cả nhà đầu tư", ông Deepak Raj Joshi, Giám đốc Cơ quan Du lịch Nepal, nhận định.

Ông cho biết lượng khách giảm 30% so với thông thường, còn tỷ lệ hủy tour những ngày gần đây dao động 8-10%.

Sân bay quốc tế Tribhuvan, cửa ngõ duy nhất kết nối Nepal với thế giới, buộc phải tạm thời đóng cửa ngày 9/9 khiến nhiều chuyến bay bị hủy hoặc chuyển hướng sang Ấn Độ, hàng trăm du khách quốc tế mắc kẹt tại Kathmandu.

Người leo núi bám vào dây thừng trong buổi tập leo băng tại trạm dừng chân Everest, Nepal, ngày 15/4. Ảnh: Reuters/Purnima Shrestha.

Khi tình hình dần yên ổn, chính quyền Nepal và các doanh nghiệp du lịch vẫn kỳ vọng du khách sẽ sớm quay lại. "Chúng ta phải trung thực khi truyền thông. Nếu tình hình chưa tốt, ngành du lịch sẽ không thể kêu gọi du khách đến", ông Joshi nói.

Một số du khách nước ngoài vẫn ở lại Nepal cho biết họ cảm thấy an toàn. "Gia đình và bạn bè yêu cầu chúng tôi về nước. Nhưng chúng tôi chưa từng thấy bất ổn", Franz, 55 tuổi, du khách Đức có mặt tại Nepal trong giai đoạn biểu tình, chia sẻ.