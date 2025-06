Khách Hong Kong kéo đến Việt Nam vì lo ngại động đất Nhật Bản

Mối lo ngại gia tăng về động đất khiến du khách Hong Kong chuyển hướng sang Hàn Quốc, Việt Nam và các thành phố phía tây Trung Quốc đại lục cho kỳ nghỉ hè năm nay.

Lượng khách quốc tế "khổng lồ" đổ về dọc phố Takeshita tại khu mua sắm Harajuku ở Tokyo, Nhật Bản, ngày 10/8/2024. Tuy nhiên, lượng khách đặt tour du lịch Nhật Bản sẽ giảm 80% vào mùa hè năm nay, ngay cả khi giá vé máy bay và giá tour rẻ hơn. Ảnh: Reuters.

Giữa làn sóng giảm du lịch Nhật Bản do lo ngại động đất, nhiều du khách Hong Kong (Trung Quốc) đang chuyển hướng sang các điểm đến thay thế như Việt Nam, Hàn Quốc và khu vực phía tây Trung Quốc đại lục, kéo theo giá tour theo nhóm giảm đến 10% so với năm ngoái, theo SCMP.

Ông Steve Huen Kwok-chuen, CEO của EGL Tours, cho biết giá tour nhóm mùa hè năm nay rẻ hơn hơn 10% nhờ việc gia tăng năng lực vận chuyển và số chuyến bay. Việt Nam là một trong những điểm đến có mức tăng trưởng ấn tượng, với lượng khách tăng từ 30-40% so với các năm trước.

Chẳng hạn, tour 5 ngày đến Nha Trang bao gồm khách sạn 5 sao hiện chỉ khoảng 2.900 HKD ( 369 USD ) trong tháng 6. Giá tour tăng nhẹ trong tháng 7 và 8 nhưng vẫn thấp hơn khoảng 10% so với cùng kỳ năm ngoái (khi dao động 3.500-4.100 HKD).

Du khách Trung Quốc vui chơi tại TP.HCM hồi tháng 10/2024 Ảnh: Linh Huỳnh.

Trong khi đó, tour Nhật Bản 7 ngày đến các điểm như Osaka, Wakayama và Kobe (Nhật Bản) vẫn giữ mức giá cao 9.900-11.800 HKD, dù giá đã giảm so với năm ngoái (12.000-13.000 HKD). Tuy nhiên, nhu cầu với Nhật lại lao dốc, chủ yếu vì tin đồn vô căn cứ về trận động đất lớn sẽ xảy ra vào tháng 7, khiến nhiều người ngần ngại.

Ông Yuen Chun-ning, CEO của WWPKG, dự đoán lượng đặt tour đi Nhật sẽ giảm tới 80% trong mùa hè, dù giá tour hiện được giữ ở mức thấp như ngoài giờ cao điểm.

Ở chiều ngược lại, các điểm đến như Hàn Quốc cũng chứng kiến mức giá tour giảm mạnh. Theo Sunflower Travel Service, tour 5 ngày tới Hàn Quốc cuối tháng 8 có giá 2.099-3.799 HKD, thấp hơn đáng kể so với mức thấp nhất 4.299 HKD năm ngoái. Ông Moon Yau Moon-yee, trợ lý tổng giám đốc công ty, cho biết hoạt động kinh doanh đang phục hồi đáng kể và dự kiến tất cả 600 tour mùa hè sẽ khởi hành đúng kế hoạch.

Hội An thu hút lượng lớn khách quốc tế ghé thăm trong năm 2023. Ảnh: Linh Huỳnh.

Đối với thị trường đại lục, các tour đến Tân Cương và Con đường tơ lụa vẫn duy trì mức phổ biến cao, với giá ổn định do các hãng bay đã tăng chỗ ngồi để đáp ứng nhu cầu.

Về dài hạn, bà Fanny Yeung Shuk-fun, Giám đốc điều hành Hội đồng Du lịch Hong Kong, cho biết ngành lữ hành vẫn chưa phục hồi hoàn toàn sau đại dịch, nhưng dự báo mùa hè năm nay sẽ có khoảng7.000 đoàn tour, tương đương năm ngoái. Xu hướng khách tự tổ chức du lịch đang tăng, khiến thị phần của các công ty lữ hành truyền thống bị thu hẹp.

Dữ liệu từ Hội chợ Du lịch Quốc tế cho thấy người Hong Kong thực hiện 104,7 triệu lượt xuất cảnh trong năm 2024, tăng 10,6% so với năm 2019 và tăng 45% so với 2023. Đây là dấu hiệu cho thấy ngành du lịch đang dần phục hồi, nhưng cũng đang thay đổi theo hướng linh hoạt và an toàn hơn.