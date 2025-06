Khách ngoại đến Việt Nam tháng 5 cao nhất cùng kỳ trong 10 năm

Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 5 đạt mức cao nhất trong các tháng 5 của 10 năm qua.

Hội An thu hút lượng lớn khách quốc tế ghé thăm trong năm 2023. Ảnh: Linh Huỳnh.

Trong 5 tháng đầu năm 2025, Việt Nam ghi nhận 9,2 triệu lượt khách quốc tế, tăng 21,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng tháng 5, lượng khách đạt 1,53 triệu lượt, giảm 7,6% so với tháng trước nhưng vẫn cao hơn 10,5% so với cùng kỳ 2024, theo số liệu Cục Thống kê công bố ngày 6/6.

Dù giảm nhẹ so với tháng trước, đây là con số cao nhất trong các tháng 5 của 10 năm qua. Tháng 5 thường trùng với giai đoạn chuyển mùa và không nằm trong thời điểm cao điểm đón khách quốc tế. Điều này cho thấy Việt Nam đang dần trở thành điểm đến có khả năng thu hút khách quốc tế quanh năm, thay vì chỉ phụ thuộc vào mùa vụ.

Trong tổng số 9,2 triệu lượt khách quốc tế của 5 tháng đầu năm, hơn 7,4 triệu lượt đến bằng đường hàng không, chiếm tỷ trọng 85,2%. Khách đến bằng đường bộ đạt gần 1,2 triệu lượt, còn lại là khách đường biển.

Việc khách quốc tế đến bằng đường biển vẫn ở mức thấp được xem là hạn chế khi Việt Nam sở hữu đường bờ biển dài và nhiều cảng lớn. Khai thác hiệu quả tệp khách này có thể góp phần gia tăng đáng kể lượng khách quốc tế.

Trung Quốc đại lục tiếp tục là thị trường gửi khách lớn nhất, theo sau là Hàn Quốc, Đài Loan, Ấn Độ, Mỹ và Nhật Bản. Về tăng trưởng, Nga dẫn đầu với mức tăng 221% so với cùng kỳ năm ngoái, tiếp theo là Philippines, Campuchia và Ấn Độ.

Các sản phẩm du lịch mới ra đời, đáp ứng nhu cầu du lịch ngày càng có nhiều thay đổi của du khách. Ảnh: Linh Huỳnh.

Theo Cục Thống kê, chính sách thị thực thuận lợi, các chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch được đẩy mạnh cùng với các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc đã thu hút khách quốc tế đến Việt Nam ngày càng tăng.

Cùng thời điểm khách quốc tế giảm nhẹ do yếu tố mùa vụ, du lịch nội địa bước vào giai đoạn cao điểm. Doanh thu từ hoạt động du lịch lữ hành trong 5 tháng đầu năm đạt 38.400 tỷ đồng , tăng 24,7%. TP.HCM, Đồng Nai và Lào Cai là những địa phương ghi nhận mức tăng doanh thu cao, nhờ sự đa dạng trong sản phẩm tour.

Các dịch vụ liên quan như khách sạn, nhà khách, thể thao đều có mức tăng trưởng từ 0,15% đến 1,36%. Du lịch trọn gói tăng 1,09%, trong đó du lịch nội địa tăng 1,24%, nhờ nhu cầu tăng trong các kỳ nghỉ lễ và hè.

Năm 2025, Việt Nam đặt mục tiêu đón 22 triệu lượt khách quốc tế, cao hơn khoảng 20% so với mức đỉnh 18 triệu lượt năm 2019. Với tốc độ tăng trưởng hiện tại, ngành du lịch được nhận định đang đi đúng hướng và có khả năng đạt chỉ tiêu đề ra.

Bên cạnh đó, xu hướng du lịch bền vững đang ngày càng phổ biến. Nhiều du khách ưu tiên các lựa chọn giúp giảm thiểu tác động đến môi trường và cộng đồng tại điểm đến. Các địa phương như Nha Trang, Huế, Hải Phòng, Quảng Ninh tiếp tục đầu tư vào các hoạt động lễ hội, nghệ thuật, tạo thêm động lực thu hút khách trong và ngoài nước.