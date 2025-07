Khách Mỹ gặp nạn vì đi dép leo núi Phú Sĩ

Hai du khách Mỹ được giải cứu khi cố tình leo núi Phú Sĩ trước ngày mở cửa chính thức. Trong đó, một người gặp nạn do không trang bị giày chuyên dụng.

Những người leo núi tập trung tại tuyến đường Yoshida ở trạm thứ 5, sườn núi Phú Sĩ, thành phố Fujiyoshida, tỉnh Yamanashi, ngày 1/7/2024. Ảnh: Reuters.

Ngày 4 và 5/7, hai du khách người Mỹ lần lượt được lực lượng cứu hộ tỉnh Shizuoka (Nhật Bản) giải cứu khi họ cố gắng leo núi Phú Sĩ (Nhật Bản) trước thời điểm chính thức mở cửa, theo SCMP.

Cả hai sự việc đều xảy ra tại khu vực do tỉnh Shizuoka quản lý, buộc địa phương phải huy động đội cứu hộ trong điều kiện địa hình hiểm trở.

Trường hợp đầu tiên là người đàn ông 67 tuổi, được xác định đã dựng lều gần trạm thứ 7 trên đường mòn Fujinomiya vào ngày 4/7. Người này cảm thấy không khỏe và nhờ các du khách khác gọi cấp cứu. Ông được đưa xuống trạm thứ 5 bằng máy kéo, sau đó bàn giao cho cảnh sát và nhân viên y tế.

Theo Đài truyền hình Shizuoka, người đàn ông có mặc áo ấm nhưng lại đi dép để leo núi. Ông có dấu hiệu hạ thân nhiệt và cho biết đây là lần thứ 3 leo núi Phú Sĩ.

Trường hợp thứ hai xảy ra vào khoảng 20h ngày 5/7, khi một phụ nữ Mỹ 59 tuổi gọi cấp cứu trong tình trạng lạc đường, mất phương hướng khi trời tối. Bà đã lên đỉnh núi vào ban ngày nhưng không tìm được đường xuống. Nhóm cứu hộ nhanh chóng xác định vị trí và đưa du khách trở về an toàn.

Phú Sĩ mở cửa đón người leo núi từ tháng 7 đến tháng 9 hàng năm. Du khách được khuyến cáo không nên leo núi trái mùa. Ảnh: Jiji Press.

Dư luận Nhật Bản một lần nữa bức xúc khi các vụ leo núi trái phép không chỉ đặt tính mạng du khách vào tình trạng nguy hiểm mà còn tiêu tốn nguồn lực tài chính, nhân lực địa phương. Họ yêu cầu người vi phạm phải chịu trách nhiệm, bao gồm chi trả toàn bộ chi phí cứu hộ nếu được triển khai.

Bà Aya Ichikawa, đại diện phòng du lịch thành phố Fuji, nơi phụ trách giám sát hoạt động leo núi phía Shizuoka, cho biết 3 tuyến đường lên đỉnh Phú Sĩ thuộc tỉnh này vừa mở cửa vào ngày 10/7.

"Thế nhưng, ngay từ đầu tháng, chúng tôi đã phải giải cứu một số trường hợp leo núi trái phép. Vấn đề là hiện chưa có chế tài đủ mạnh để răn đe. Điều chúng tôi mong muốn là du khách tuân thủ quy định để đảm bảo an toàn cho chính mình", bà nói với This Week in Asia.

Từ năm nay, tất cả người leo núi Phú Sĩ phải đăng ký trước và nộp phí 4.000 yen (khoảng 27 USD ). Tại điểm xuất phát đường mòn Fujinomiya, địa phương lắp cổng kiểm soát và cử kiểm lâm viên kiểm tra trang bị của người leo núi.

Theo quy định, ai không mang đầy đủ thiết bị leo núi chuyên dụng, giày chống trượt, áo ấm… sẽ bị buộc quay đầu. Ngoài ra, du khách phải đặt trước chỗ nghỉ tại các trạm dừng chân để ngăn tình trạng "bullet climbing" tức leo một mạch lên đỉnh mà không nghỉ ngơi, dễ dẫn đến kiệt sức và say độ cao.

Nhân viên kiểm tra vòng đeo tay của người leo núi đã đóng phí tại tuyến đường Yoshida trên núi Phú Sĩ. Ảnh: Zhang Xiaoyu.

Theo số liệu, ít nhất 10 người tử vong trong mùa leo núi năm ngoái kéo dài từ đầu tháng 7 đến ngày 10/9, nguyên nhân chủ yếu là say độ cao, bệnh tim hoặc tai nạn ngã. Số người tử vong ngoài mùa còn cao hơn.