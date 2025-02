Khách ngoại đến Phú Quốc ồ ạt, tiêu nhiều tiền

Điểm nhấn du lịch Việt Nam trong 2 tháng đầu năm là lượng khách quốc tế tăng trưởng mạnh tại các điểm đến có biển như Khánh Hòa, Phú Quốc (Kiên Giang) và trung tâm du lịch TP.HCM.

Du khách ngắm hoàng hôn tại một bãi biển tại Phú Quốc. Ảnh: Duy Hiệu.

Trong phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh một trong những biện pháp quan trọng thúc đẩy ngành du lịch trong năm 2025 là cải thiện chính sách thị thực.

Trong đó, xem xét miễn thị thực có thời hạn cho một số nhóm du khách nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn để khuyến khích khách quốc tế đến Việt Nam và lưu trú dài ngày hơn.

Ngành du lịch Việt Nam đã ghi nhận nhiều điểm sáng dòng khách quốc tế từ đầu năm đến nay, một phần nhờ các buổi làm việc đơn phương, song phương với đối tác quốc tế như Hội đồng Lữ hành và Du lịch Thế giới (WTTC), Hội đồng Kinh doanh Mỹ - ASEAN (US-ABC), Hiệp hội Du lịch châu Á - Thái Bình Dương (PATA)...

LƯỢNG KHÁCH ĐẾN MỘT SỐ TỈNH, THÀNH VIỆT NAM TRONG 2 THÁNG ĐẦU NĂM 2025 Nguồn: Sở Du lịch địa phương Nhãn TP.HCM Kiên Giang Khánh Hòa Thanh Hóa

Triệu lượt 6.6 2.2 1.9 1.7

Cụ thể, tại điểm du lịch tuyến đầu TP.HCM, tính chung 2 tháng đầu năm, lượng khách quốc tế ước đạt 1.044.836 lượt, tăng 15,7%, chiếm 12,3% kế hoạch toàn năm. Khách nội địa đạt 5.579.780 lượt, tăng 8,3%, đạt 12,4% kế hoạch năm 2025. Tổng thu du lịch đạt 37.417 tỷ đồng , tăng 30,2%, đạt 14,4% kế hoạch năm.

Một số điểm du lịch tuyến biển Việt Nam còn chứng kiến đà tăng khách ngoại ấn tượng hơn. Đáng chú ý là Kiên Giang.

Đám đông du khách xem nàng tiên cá biểu diễn tại một khu du lịch ở Phú Quốc hồi 2023. Ảnh: Duy Hiệu.

Địa phương ghi nhận mức tăng trưởng 51,2% thị trường khách quốc tế so với 2 tháng đầu năm 2024, với hơn 325.000 lượt, đạt 29,6% kế hoạch năm, số liệu từ Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang.

Về mặt tổng thể, địa danh ước đón 2,2 triệu lượt khách, tăng 14,3% so với cùng kỳ năm 2024. Tổng thu từ hoạt động du lịch đạt 8.885 tỷ đồng , tăng 90,7% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 31,7% kế hoạch năm.

Riêng Phú Quốc, địa danh đón hơn 1,4 triệu lượt khách, tăng 23,6% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 20,2% kế hoạch năm 2025 trong vòng 2 tháng đầu năm. Trong đó, khách quốc tế đạt trên 320.000 lượt, tăng 52,7% so với cùng kỳ, đạt 29,8% kế hoạch năm, tổng thu từ du lịch đạt 7.197 tỷ đồng , tăng 77,3% so với cùng kỳ năm 2024.

Du khách xem múa lửa tại một quán bar tại đảo ngọc tháng 6/2023. Ảnh: Duy Hiệu.

Còn tại Khánh Hòa, địa phương chưa đón lượng khách bằng với Kiên Giang nhưng lại ổn định hơn nếu xét về mức độ cân bằng dòng khách quốc tế và nội địa. Bên cạnh đó, mức doanh thu cũng cao hơn đảo ngọc.

Lũy kế 2 tháng đầu năm 2025 cho thấy tỉnh Khánh Hòa đã đón hơn 974.000 lượt, tăng 13,7% so với cùng kỳ. Khách nội địa ước đạt hơn 960.350 lượt, tăng 38,7% so với cùng kỳ. Tổng 2 dòng khách là hơn 1,9 triệu lượt khách lưu trú, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2024.

Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 10.362 tỷ đồng , tăng 27,1% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, từ đầu năm 2025 đến nay, Khánh Hòa đã đón 6 chuyến tàu du lịch biển với 11.000 lượt khách.