Khách Trung Quốc lại đông nhất Việt Nam

Việt Nam vẫn duy trì sức hút với du khách Trung Quốc với 2,7 triệu lượt trong 6 tháng đầu năm, giữ vững vị trí đầu danh sách khách ngoại đến nước ta.

Du khách Trung Quốc vui chơi tại TP.HCM hồi tháng 10/2024 Ảnh: Linh Huỳnh.

Trong tháng 6, lượng khách quốc tế đến Việt Nam giảm hơn 4% so với tháng trước với 1,46 triệu lượt. Tuy nhiên, con số này tăng 17% so với cùng kỳ năm 2024, dữ liệu do Cục thống kê công bố ngày 5/7.

Nếu tính nửa đầu năm 2025, Việt Nam đón khoảng 10,7 triệu lượt khách, tăng gần 21% so với cùng kỳ 2024 nhưng chỉ đạt 49% kế hoạch năm.

LƯỢNG KHÁCH NGOẠI Ở NƯỚC TA TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM Nguồn: Cục Thống kê Nhãn Trung Quốc Hàn Quốc Đài Loan Mỹ Nhật Bản Campuchia Ấn Độ Australia Malaysia Nga

Triệu lượt 2.72 2.208 0.63 0.449 0.393 0.36 0.338 0.275 0.266 0.259

Trong đó, thị trường Đông Bắc Á vẫn chiếm phần đông lượng khách ngoại đến nước ta, ở mức 60%. Đáng chú ý, Trung Quốc tiếp tục là thị trường gửi khách đông nhất, với hơn 2,7 triệu lượt.

Hàn Quốc duy trì vị trí thứ hai với hơn 2,2 triệu lượt. Theo sau là Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Mỹ và Ấn Độ.

Ở chiều ngược lại, trong quý II, số lượt người Việt Nam xuất cảnh đạt gần 1,4 triệu lượt người giảm 2,3% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2025, số lượt người Việt Nam xuất cảnh đạt khoảng 4 triệu lượt người, tăng 53,9% so với cùng kỳ năm trước.

Thông tin từ Cục Du lịch, Việt Nam dẫn đầu khu vực châu Á Thái Bình Dương về tăng trưởng lượng khách quốc tế đến (tăng 30% so với quý I/2024) và đứng thứ 2 về phục hồi lượng khách quốc tế đến (tăng 34% so với quý I/2019).

Trước kết quả trên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá du lịch là một trong 10 điểm nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2025.