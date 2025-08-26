Khám phá Hong Kong với ưu đãi giảm 2 triệu đồng từ BenThanh Tourist

Trong 3 ngày 4-6/9, Tổng cục Du lịch Hong Kong (HKTB) phối hợp BenThanh Tourist mang đến ưu đãi giảm 2 triệu đồng cho khách mua tour Hong Kong (Trung Quốc) tại ITE HCMC 2025.

Theo đó, tuyến Hong Kong - đỉnh núi Thái Bình - vịnh Nước Cạn - Đại lộ Ngôi sao - một ngày tự do (tổng 4 ngày) có giá từ 16,59 triệu đồng, nay còn từ 14,59 triệu đồng. Với tour Hong Kong Disneyland - đỉnh núi Thái Bình - vịnh Nước Cạn - Đại lộ Ngôi sao (tổng 4 ngày) có giá từ 22,59 triệu đồng, giảm còn từ 20,59 triệu đồng. Trong khi đó, tuyến Hong Kong (Trung Quốc) - Chu Hải - Thâm Quyến (5 ngày) có giá 19,99 triệu đồng, giảm còn 17,99 triệu đồng. Đặc biệt, khách mua tour Hong Kong (Trung Quốc) trong thời gian này được nhận quà du lịch chất lượng từ BenThanh Tourist.

Hong Kong (Trung Quốc) là điểm đến khiến mọi giác quan được đánh thức. Tại đây, bạn có thể trải nghiệm “leo núi bằng tàu” với Peak Tram - một trong những hệ thống tàu điện leo núi lâu đời bậc nhất thế giới. Tàu chạy trên sườn núi Thái Bình (The Peak), du khách thỏa sức ngắm nhìn toàn cảnh vịnh Victoria và đường chân trời rực rỡ của thành phố. Dừng chân ở đỉnh núi, bạn có thể ghé thăm bảo tàng sáp Madame Tussauds Hong Kong, tham quan vườn Victoria Peak Garden, mua sắm tại Peak Tower và Peak Galleria.

Tàu điện leo núi Peak Tram - trải nghiệm đặc sắc tại xứ Cảng Thơm.

Nếu The Peak mang đến tầm nhìn ấn tượng từ trên cao, thì vịnh Victoria hé mở vẻ đẹp lộng lẫy của Hong Kong (Trung Quốc) từ mặt nước. Nơi đây được ví như trái tim sôi động của Hương Cảng, kết nối nhiều điểm tham quan và giải trí. Bạn có thể lên phà Star Ferry để chiêm ngưỡng một trong những đường chân trời đẹp bậc nhất thế giới, dạo bước trên Đại lộ Ngôi sao tìm kiếm dấu tay của huyền thoại màn bạc, check-in bên tháp đồng hồ Tsim Sha Tsui - dấu tích lịch sử quan trọng thời thuộc địa Anh hay Quảng trường Kim Tử Kinh - nơi đặt bức tượng điêu khắc “Hoa dương tử kinh mãi mãi nở rộ” mạ vàng và cao đến 6 m.

Du khách BenThanh Tourist check-in tại tháp đồng hồ Tsim Sha Tsui.

Buổi tối, cả vịnh bừng sáng với “Symphony of Lights” - show ánh sáng và âm nhạc hoành tráng, biến nơi đây thành điểm hẹn không thể thiếu trong bất kỳ hành trình nào.

Đại lộ Ngôi sao là điểm dừng chân lý tưởng trong tour du lịch.

Không chỉ có những tòa nhà chọc trời, Hong Kong (Trung Quốc) còn mang đến phút giây thư thái tại bãi biển Repulse Bay (vịnh Nước Cạn). Sở hữu bờ cát mịn màng, làn nước trong xanh và không gian yên bình, Repulse Bay được ví như thiên đường nghỉ dưỡng giữa lòng đô thị. Bạn có thể thả bước dọc bờ biển, tận hưởng làn gió mát rượi hoặc ghé thăm các ngôi đền mang đậm dấu ấn văn hóa Á Đông như đền Kwun Yam và đền Tin Hau. Đây là điểm đến thư giãn và khám phá mảnh ghép văn hóa Á Đông đặc sắc.

Hong Kong Disneyland - xứ sở diệu kỳ không nên bỏ lỡ.

Nếu Repulse Bay mang đến sự yên bình, Hong Kong Disneyland lại mở ra không gian cổ tích sống động. Công viên giải trí này là điểm hẹn lý tưởng cho cả gia đình, đặc biệt là những ai yêu thích không khí lễ hội rực rỡ. Bước chân vào Disneyland, bạn như lạc vào vương quốc kỳ diệu với Fantasyland, Tomorrowland hay Adventureland - nơi các nhân vật Disney quen thuộc trở nên sống động ngay trước mắt. Hong Kong Disneyland đang kỷ niệm 20 năm thành lập với chuỗi sự kiện chào mừng hoành tráng, mang đến hàng loạt hoạt động giải trí hấp dẫn.

Ngoài điểm đến nổi bật trên, Hong Kong (Trung Quốc) còn vô vàn trải nghiệm thú vị khác. Đó là khoảnh khắc tĩnh lặng tại miếu Huỳnh Đại Tiên (Wong Tai Sin Temple), giây phút mua sắm rộn ràng ở chợ Quý Bà (Ladies Market) hay hành trình khám phá ẩm thực đường phố với dim sum, trà sữa trân châu đậm đà. Mỗi trải nghiệm đều góp phần vẽ nên bức tranh sống động về thành phố biển vừa hiện đại, vừa truyền thống, đủ sức níu chân khách du lịch.