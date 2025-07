Khẩn cấp thu hồi 1 lô thuốc không đạt chuẩn chất lượng

Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành thông báo yêu cầu thu hồi lô thuốc Viên nén Plotex (Levosulpiride 25 mg) trên toàn địa bàn thành phố.

Viên nén Plotex (Levosulpiride 25 mg). Ảnh: Favinahospital.

Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, lô thuốc bị thu hồi mang số đăng ký VN-17774-14, số lô 2301, được sản xuất ngày 9/6/2023 và có hạn dùng đến ngày 8/6/2026. Thuốc do Công ty Union Korea Pharm. Co., Ltd. (Hàn Quốc) sản xuất và được Công ty cổ phần Dược Đại Nam nhập khẩu.

Kết quả kiểm nghiệm cho thấy lô thuốc này không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu định tính.

Để đảm bảo an toàn sức khỏe và quyền lợi của người dân, cơ quan này yêu cầu Công ty cổ phần Dược Đại Nam cùng Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Hồng Phước thực hiện thu hồi triệt để toàn bộ lô thuốc Viên nén Plotex (Levosulpiride 25 mg) không đạt chất lượng nói trên. Các đơn vị liên quan phải gửi báo cáo và hồ sơ thu hồi đúng quy định tại công văn 1871/QLD-CL.

Các cơ sở y tế, cơ sở bán buôn và bán lẻ thuốc trên địa bàn Hà Nội cũng được chỉ đạo rà soát, ngừng lưu hành và thu hồi kịp thời lô thuốc này nếu đang còn tồn trong kho.

Sở Y tế đồng thời đề nghị UBND các xã, phường thông báo rộng rãi đến các cơ sở hành nghề y dược trên địa bàn mình quản lý, tổ chức kiểm tra và giám sát việc thu hồi để tránh tình trạng thuốc không đạt chất lượng tiếp tục được lưu thông trên thị trường.

Viên nén Plotex (Levosulpiride 25 mg) là thuốc điều trị tâm thần phân liệt, chỉ được sử dụng khi có đơn chỉ định của bác sĩ. Người dân cần lưu ý không tự ý mua và sử dụng thuốc khi chưa có chỉ định chuyên môn.