Khánh Vy trước tin đồn có bạn trai

Gần đây, tin đồn MC Khánh Vy và bạn trai xuất hiện tại đám cưới Đỗ Thị Hà nhanh chóng trở thành chủ đề thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội. Từ khóa “Khánh Vy và người yêu” nhanh chóng lọt top tìm kiếm phổ biến. Dưới clip do Khánh Vy đăng tải, khán giả gửi màn hình chụp khoảnh khắc nói trên, thắc mắc về mối quan hệ giữa MC và chàng trai này. Ngay sau đó, nữ MC vội vàng đính chính: “Đó là người anh của cả Hà và em đó”.
Từ trước đến nay, Khánh Vy (sinh năm 1999) luôn giữ kín chuyện tình cảm cá nhân. Cô chưa từng công khai mối quan hệ yêu đương trên mạng xã hội. Sự kín tiếng này càng khiến công chúng tò mò về nửa kia của cô. Tuy nhiên, nữ MC từng thoải mái chia sẻ về những chuyện tình đã qua và các tiêu chí lựa chọn bạn trai của mình.
Cụ thể, trong podcast Cam’On của ca sĩ Orange, Khánh Vy thừa nhận từng trải qua thời gian thất tình vật vã. Cô cho biết từng khóc lóc, gào thét và không thể tập trung vào công việc sau khi chia tay. Trong khi đó, bạn trai cũ vẫn tận hưởng cuộc sống, chia sẻ những khoảnh khắc đó lên mạng xã hội. Tuy nhiên, Khánh Vy dần vượt qua, coi đây là bài học trong tình yêu và cuộc sống. Bài học lớn nhất mà cô rút ra sau giai đoạn lụy tình là đặt bản thân lên trên, ưu tiên chính mình trong mọi hoàn cảnh.
Về tiêu chí lựa chọn bạn trai, Khánh Vy đặt ra 3 chữ P, bao gồm profess (biểu lộ), protect (bảo vệ) và provide (cung cấp). Đầu tiên, MC sinh năm 1999 mong muốn bạn trai công khai mối quan hệ với mình, không cần đăng tải chuyện tình lên mạng xã hội, nhưng phải giới thiệu với những người xung quanh. Tiếp theo, Khánh Vy hi vọng người yêu có thể bảo vệ cô cả về thể chất và tinh thần. Cuối cùng, cô mong nửa kia đem đến cho mình sự an tâm, thời gian, tình cảm và sự ưu tiên.
Bên cạnh chia sẻ hiếm hoi về chuyện tình cảm, Khánh Vy thường xây dựng, phát triển hình ảnh đa tài, truyền cảm hứng tích cực đến thế hệ trẻ trên mạng xã hội. Cô hiện sở hữu 1,4 triệu lượt theo dõi trên Instagram và 2,7 triệu người theo dõi trên TikTok. Cô bắt đầu hành trình sáng tạo nội dung ở lĩnh vực giáo dục, dần chia sẻ về phong cách sống, thu hút sự quan tâm nhờ năng lượng tích cực, sự chăm chỉ và cố gắng.
Năm 2016, cô bất ngờ trở thành hiện tượng trên mạng xã hội nhờ clip nói nhiều thứ tiếng khác nhau một cách trôi chảy, tự tin. Sau đó, Khánh Vy theo học ngành Quan hệ Quốc tế của Học viện Ngoại giao. Từ đó, cô dẫn dắt nhiều chương trình khác nhau, chẳng hạn talkshow tiếng Anh của VTV7, Đường lên đỉnh Olympia hay Sóng 22. Cô được khen ngợi khi đảm nhiệm tốt vai trò dẫn dắt chương trình Đường lên đỉnh Olympia.
Năm 2024, Khánh Vy có cơ hội đảm nhận dẫn dắt Anh trai vượt ngàn chông gai. Song, lối dẫn của nữ MC chưa làm hài lòng khán giả. Công chúng cho rằng cách dẫn chương trình của Khánh Vy chưa đủ tự nhiên, linh hoạt, tương đối khô cứng so với tính chất của một chương trình giải trí. Khi rời xa kịch bản có sẵn, Khánh Vy dễ rơi vào tình trạng nói vấp, đôi lúc dùng từ tối nghĩa hoặc hoa mỹ quá mức.
Ngoài ra, nữ MC còn từng vấp tranh luận khi dẫn dắt fan meeting của Jisoo (BlackPink) ở Hà Nội. Cụ thể, Khánh Vy sử dụng nhiều tiếng Hàn tại sự kiện, khiến khán giả Việt Nam khó hiểu. Ngoài ra, cô còn thể hiện cảm xúc quá mức, bị cho làm “làm lố”, “làm màu” trên sân khấu. Đứng trước những ý kiến trái chiều về mình, Khánh Vy thường giữ im lặng, không lên tiếng đáp trả.
