Khánh Vy trước tin đồn có bạn trai

Cụ thể, trong podcast Cam’On của ca sĩ Orange, Khánh Vy thừa nhận từng trải qua thời gian thất tình vật vã. Cô cho biết từng khóc lóc, gào thét và không thể tập trung vào công việc sau khi chia tay. Trong khi đó, bạn trai cũ vẫn tận hưởng cuộc sống, chia sẻ những khoảnh khắc đó lên mạng xã hội. Tuy nhiên, Khánh Vy dần vượt qua, coi đây là bài học trong tình yêu và cuộc sống. Bài học lớn nhất mà cô rút ra sau giai đoạn lụy tình là đặt bản thân lên trên, ưu tiên chính mình trong mọi hoàn cảnh.