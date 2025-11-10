Đoàn Di Băng so sánh biệt thự 400 tỷ với túi hiệu Louis Vuitton

Giữa tranh luận gần đây, bài đăng của Đoàn Di Băng nói Louis Vuitton "lấy cảm hứng" từ biệt thự 400 tỷ, do NTK Thái Công thực hiện bị đào lại trên mạng xã hội.

Thái Công thiết kế biệt thự của cặp vợ chồng Đoàn Di Băng.

Đoàn Di Băng và Thái Công là hai cái tên gây chú ý trên mạng xã hội tuần qua. Ngày 5/11, thông tin Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ Nguyễn Quốc Vũ, chồng của Đoàn Di Băng, vì hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả lan truyền mạnh, thu hút sự quan tâm của dư luận. Trong khi đó, NTK Thái Công vướng nghi vấn xách túi hiệu giả và phát ngôn gây tranh cãi về thiết kế nội thất.

Bên cạnh đó, cộng đồng mạng cũng “đào lại” màn khoe đồ hiệu gây chú ý của Đoàn Di Băng từ 4 năm trước.

Năm 2021, cô từng đăng hình so sánh bản vẽ biệt thự của mình với mẫu túi Capucines BB Black/White của Louis Vuitton, kèm dòng chú thích: “Phải chăng bộ sưu tập mới nhất của Louis Vuitton lấy cảm hứng từ nhà mình? Cười muốn xỉu. Chắc phải mua rồi”.

Thực tế, mẫu túi này nằm trong bộ sưu tập Thu/Đông 2021, đánh dấu sự kết hợp giữa Louis Vuitton và xưởng thiết kế Fornasetti của Italy. Hình ảnh công trình đen - trắng trên túi được cho là nhà rửa tội Florence (Italy). Vì vậy, màn “khoe của” của Đoàn Di Băng trở thành tình huống hài hước trên mạng.

Đoàn Di Băng so sánh mẫu túi Louis Vuitton với bản vẽ biệt thự của mình. Ảnh: Thái Công, Louis Vuitton.

Biệt thự của vợ chồng Đoàn Di Băng được tuyên bố có giá trị 400 tỷ đồng , có sự tham gia thiết kế của Thái Công. Cặp vợ chồng doanh nhân còn chia sẻ chi đến 7,5 tỷ đồng riêng cho phần ý tưởng và bản vẽ thiết kế từ NTK đình đám.

Theo các bài đăng của Thái Công, dự án này có tên Di Băng Villa. Lần cập nhật gần nhất về biệt thự là vào tháng 3, trên fanpage Thái Công Interior Design, đội ngũ của NTK đăng tải hình ảnh thiết kế 3D về công trình. Điều này khiến dân mạng thắc mắc, hoài nghi liệu căn villa liệu có thực sự đã được xây dựng hay chỉ mới là bản vẽ.

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews vào ngày 5/11, trang Thái Công Interior Design đã bị khóa/xóa.

Tháng 7/2021, NTK Thái Công công bố bản phối cảnh hoàn thiện bên ngoài của dinh thự, tuy nhiên bản thiết kế xa hoa bị nhiều dân mạng chê bai là “tham lam chi tiết”, “thiếu tinh tế”. Video cập nhật cuối cùng trên kênh YouTube của Thái Công về dự án Di Băng Villa là vào tháng 5/2023, khi vợ chồng nữ đại gia được xem bản thiết kế nội thất.

Trở lại với thú chơi túi hiệu, cả Đoàn Di Băng và Thái Công đều thường xuyên xuất hiện với những sản phẩm thời trang đắt đỏ của thương hiệu đồ da danh tiếng Hermès. Di Băng từng xách chiếc Hermès Kelly Himalaya. Tại Việt Nam, món đồ thời trang này còn có biệt danh là “Hermès bạch tạng”, nhằm ám chỉ chiếc túi được làm từ da của loài cá sấu bị bạch tạng, nhưng thực tế không phải vậy.

Theo nhà đấu giá hàng đầu thế giới Christie’s, những mẫu túi này được chế tác từ da cá sấu sông Nile. Tên gọi “Himalaya” không đến từ nguồn gốc của chiếc túi, mà là thể hiện sự biến chuyển tinh tế, đặc trưng của màu sắc.

Khi bị nghi ngờ xách túi giả, Đoàn Di Băng từng công khai toàn bộ hoá đơn mua món đồ này, khẳng định sắm hàng hiệu thật.

Trong khi đó, một chiếc túi Hermès của Thái Công bất ngờ trở thành tiêu điểm bàn tán trên mạng xã hội tuần qua. Nhiều ý kiến nghi ngờ về mức độ thật - giả của mẫu túi.

Trong một video “đập hộp” (unbox) đăng tải hồi tháng 7 năm ngoái, Thái Công khoe chiếc Hermès Birkin 35 Miel Shiny Porosus Crocodile Palladium Hardware. NTK nội thất này cho biết phải chi trả 1,7 tỷ đồng để sở hữu món đồ.

Tuy nhiên, cộng đồng mạng nhận thấy một số chi tiết khác biệt trên sản phẩm của Thái Công so với một số mẫu túi khác thuộc dòng này. Chiếc Hermès Birkin 35 Miel Shiny Porosus Crocodile Palladium Hardware của NTK không có dấu móng ngựa (HSS, viết tắt của “Horseshoe Stamp”).

Trên thực tế, dấu móng ngựa chỉ dành cho những đơn hàng được đặt riêng. Vì thế, một số ý kiến cho rằng món đồ của Thái Công là phiên bản bình thường. Hiện nay, tranh cãi về việc NTK này sử dụng túi thật hay giả vẫn tiếp diễn trên mạng xã hội.