NTK Thái Công phản ứng trước loạt lùm xùm

Trước loạt lùm xùm về bản thân, NTK Thái Công không lên tiếng trực tiếp, song "bóng gió" nhắc đến trên mạng xã hội trong những ngày qua.

Giữa những ý kiến trái chiều liên quan đến việc sử dụng túi hiệu giả hay quan điểm về thiết kế nội thất cao cấp, ngày 10/11, NTK Thái Công (Quách Thái Công) liên tục lên tiếng trên mạng xã hội. Đáng chú ý, ông không trực tiếp đề cập đến vấn đề gây tranh cãi.

Thái Công chọn cách nói gián tiếp, đồng thời hạn chế bình luận phía dưới các bài đăng. Trong một bài viết vào ngày 9/11 trên trang cá nhân, ông lên tiếng cảnh báo về những chuyện bịa đặt và công kích trên mạng xã hội Việt Nam.

Ông lên án một bộ phận cá nhân, tổ chức lan truyền tin giả nhằm câu kéo, thu hút sự chú ý, từ đó kiếm tiền dựa trên cảm xúc của đám đông. “Cứ mỗi lượt xem, mỗi bình luận cãi nhau, họ thu về tiền quảng cáo. Mỗi lần “bóc phốt” ai đó, họ lại có thêm hàng chục nghìn lượt theo dõi mới. Đó là thứ “kinh doanh bằng thù hận”, càng gieo ác cảm, càng giàu”, Thái Công viết.

Thái Công liên tục phản ứng sau loạt ồn ào trên mạng xã hội. Ảnh: Thái Công Quách/FB.

Ngoài ra, NTK nội thất này cũng cho rằng chính công chúng vô tình trở thành công cụ tiếp tay cho tình trạng tin giả. Ông cảnh báo về một thế hệ người tiêu dùng mất khả năng phân biệt thật - giả. Nâng cao dân trí truyền thông là phương án được Thái Công đưa ra cho những lo ngại của mình.

Đăng kèm bài viết này, NTK bổ sung loạt hình ảnh chụp với cuốn sách về nội thất của mình. Tuy không nói rõ, Thái Công được cho là ám chỉ những thông tin thất thiệt xung quanh mình ở thời điểm hiện tại.

Không dừng lại ở đó, ông tiếp tục đăng tải bài viết khẳng định thái độ bình tĩnh của bản thân trước sự khiêu khích từ nhiều phía.

“Có những lời nói được tạo ra chỉ để châm ngòi, để kéo ta xuống cùng họ. Nhưng người có bản lĩnh không bước vào trò chơi đó. Họ chọn im lặng, chọn nụ cười nhẹ, chọn sự điềm nhiên, không phải vì họ yếu, mà vì họ mạnh đến mức không cần chứng minh”, Thái Công viết.

Dù khẳng định giữ im lặng, NTK vẫn lên tiếng “bóng gió”, khiến cộng đồng mạng đặt ra câu hỏi: “Liệu ông có thực sự điềm tĩnh trước ồn ào?”.

Bên cạnh những bài viết gián tiếp phản ứng, ông cũng đăng tải video ghi lại những hoạt động xa xỉ như dự tiệc, nghỉ dưỡng trên du thuyền hay di chuyển bằng máy bay riêng. Hành động này được cho là góp phần tái khẳng định định vị thương hiệu xa hoa của Thái Công.

Quan điểm gần đây của NTK Thái Công về nội thất xa xỉ gây tranh cãi lớn trên mạng xã hội. Nhiều cá nhân trong lĩnh vực này lên tiếng phản bác, thu hút sự chú ý. NTK nội thất cho biết cho rằng lối sống xa hoa là điều kiện cần thiết để thiết kế công trình, nội thất cho giới thượng lưu.

“Bạn không thể tạo ra một căn penthouse hoặc dinh thự hàng trăm tỷ chỉ bằng cách xem những tấm hình trên Pinterest, trong khi mỗi sáng vẫn ngồi vỉa hè với ly cà phê sữa đá và tin rằng ‘đẹp’ nghĩa là có sofa to, đèn chùm lung linh, và tivi 85 inch”, trích bài đăng ngày 5/11.

Cuối bài viết, Thái Công khẳng định rằng NTK cần là một phần của thế giới thượng lưu để thiết kế cho họ. Sự “bắt chước” không hiệu quả trong lĩnh vực này.

Trước đó, ông bị nghi ngờ xách túi Hermès giả. Cụ thể, trong một video “đập hộp” (unbox) đăng tải hồi tháng 7 năm ngoái, Thái Công khoe chiếc Hermès Birkin 35 Miel Shiny Porosus Crocodile Palladium Hardware. NTK nội thất này cho biết phải chi trả 1,7 tỷ đồng để sở hữu món đồ.

Tuy nhiên, cộng đồng mạng nhận thấy một số chi tiết khác biệt trên sản phẩm của Thái Công so với một số mẫu túi khác thuộc dòng này. Chiếc Hermès Birkin 35 Miel Shiny Porosus Crocodile Palladium Hardware của NTK không có dấu móng ngựa (HSS, viết tắt của “Horseshoe Stamp”).

Trên thực tế, dấu móng ngựa chỉ dành cho những đơn hàng được đặt riêng. Vì thế, một số ý kiến cho rằng món đồ của Thái Công là phiên bản bình thường. Hiện nay, tranh cãi về việc NTK này sử dụng túi thật hay giả vẫn tiếp diễn trên mạng xã hội.