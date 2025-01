Khazsak: ‘Năm mới, tôi mong mình thôi tự trách’

Nữ diễn viên Gen Z ghi dấu ấn trong làng điện ảnh năm qua khi giành giải Diễn viên xuất sắc tại cuộc thi phim ngắn Vietnamese 2024, cùng loạt thành tựu ấn tượng.

Năm qua, nữ diễn viên Gen Z ghi dấu ấn trong làng điện ảnh khi giành giải Diễn viên xuất sắc tại cuộc thi phim ngắn Vietnamese 2024, cùng loạt thành tựu ấn tượng.

_____

Tôi là Phạm Thanh Nhi (sinh năm 1999), một diễn viên đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM với nghệ danh Khazsak.

Cái tên Khazsak được tôi chọn một cách ngẫu nhiên từ khi còn nhỏ. Năm 10 tuổi, trong lần đầu tạo tài khoản mạng xã hội, hệ thống yêu cầu tôi nhập “6 ký tự bất kỳ từ A-Z”. Nhưng thay vì hiểu “A-Z” là toàn bộ bảng chữ cái, tôi lại nghĩ đến các phím trên bàn phím từ “A” đến “Z”.

Từ đó, tôi chọn ngẫu nhiên những ký tự sao cho đối xứng, và cái tên “Khazsak” ra đời theo cách như vậy. Điều thú vị hơn, cái tên này có 7 ký tự với chữ “Z” nằm chính giữa, vô tình trùng hợp với "Gen Z", thế hệ của tôi, nên khá dễ để nhớ.

Dù chỉ là một sự tình cờ, kỷ niệm này đã trở thành một phần không thể thiếu trong hành trình tôi xây dựng sự nghiệp điện ảnh.

Nếu cái tên Khazsak là khởi đầu, năm 2024 chính là cột mốc quan trọng trong sự nghiệp diễn viên chuyên nghiệp.

Vai diễn Giàu trong bộ phim Mộng của đạo diễn Hùng Trần đã mang về cho tôi giải Diễn viên xuất sắc, đánh dấu sự công nhận đầu tiên từ giới chuyên môn và là bước ngoặt lớn trên con đường tôi theo đuổi đam mê. Kỷ niệm này càng đáng nhớ hơn khi tôi nhận tin từ đạo diễn qua tin nhắn lúc đang quay phim, dù tiếc rằng không thể trực tiếp dự lễ trao giải để chia vui cùng mọi người.

Ngoài Mộng, 2 bộ phim điện ảnh khác mà tôi tham gia trong năm qua cũng được công chiếu là Trước Giờ Yêu (nhà sản xuất Phan Gia Nhật Linh) và Chị Dâu (đạo diễn Khương Ngọc).

Không chỉ thành công với giải cá nhân, các dự án tôi tham gia trước đó cũng đạt được nhiều giải thưởng quốc tế.

Bộ phim độc lập Hàn Quốc The Land of Morning Calm của đạo diễn Park Ri-woong, nơi tôi đảm nhận vai Young Ran trong lần đầu chạm ngõ điện ảnh, đã giành 3 giải thưởng lớn tại Liên hoan phim Quốc tế Busan lần thứ 29, bao gồm New Currents Award, KB Audience Award và Netpac Award.

Trong khi đó, phim ngắn Love Without Borders của đạo diễn Joe Epstein đạt giải Best Drama tại New York Shorts International Film Festival. Những thành tích này giúp tôi vinh dự lọt vào top 100 người trẻ nổi bật của châu Á do tạp chí Dazed Korea (Hàn Quốc) bình chọn.

Thú thật, đầu năm 2024, tôi từng lo lắng khi không thấy được thành quả từ những nỗ lực đã bỏ ra. Nhưng cuối năm, khi các dự án đồng loạt mang về những “trái ngọt” nhỏ xinh đầu tiên, tôi nhận ra rằng sự kiên trì luôn được đền đáp.

Hành trình của tôi khởi đầu từ năm 2021, khi quyết tâm theo đuổi sự nghiệp diễn xuất một cách nghiêm túc. Trước đó, tôi từng thử sức ở nhiều lĩnh vực như ca hát, làm mẫu ảnh và có đóng một số vai diễn nhỏ, chỉ để khám phá bản thân. Nhưng từ lúc nhận ra đam mê điện ảnh, tôi bắt tay học tập bài bản và hướng đến mục tiêu trở thành diễn viên chuyên nghiệp.

Những năm đầu, tôi đi casting rất nhiều, nhận các vai nhỏ để rèn luyện kỹ năng. Đến năm 2023, tôi có cơ hội tham gia quay hai bộ phim điện ảnh đầu tay. Và cột mốc 2024 lại càng đáng nhớ với sự góp mặt trong Chị Dâu.

Mặc dù thời gian va chạm với nghề chưa quá dài nhưng cũng không hề ngắn, tôi biết mỗi dự án đều là cơ hội để hiểu rõ bản thân hơn, tích lũy kinh nghiệm và xây dựng nền tảng vững chắc cho tương lai.

Bước sang năm mới, tôi sẽ tiếp tục “phóng lao theo lao”, tham gia casting và tìm kiếm những dự án mới. Tôi không ngần ngại đón nhận bất kỳ cơ hội nào, bởi mỗi dự án đều là cơ hội để học hỏi, tích lũy thêm kinh nghiệm và nâng cao kỹ năng diễn xuất.

Ngoài sự nghiệp, tôi cũng muốn cải thiện bản thân. Tôi hy vọng mình có thể bỏ thói quen ngủ muộn, ăn uống không đúng giờ và ngừng tự trách quá nhiều. Tôi mong bản thân luôn khỏe mạnh, giữ vững lòng kiên trì với đam mê, đồng thời dành thời gian kết nối nhiều hơn với chính mình.

Hành trình nào cũng đầy thử thách, nhưng thành quả sẽ đến với những ai biết kiên trì và không ngừng nỗ lực. Hãy giữ gìn sức khỏe, trân trọng từng cơ hội và luôn tiến về phía trước. Đó là lời chúc tôi muốn gửi đến các độc giả.

Chúc mọi người năm mới tràn đầy sức khỏe, thành công và dồi dào tài lộc!