'Khi cuộc đời cho bạn quả quýt' có cứu nổi du lịch Jeju?

Chính quyền đảo Jeju (Hàn Quốc) kỳ vọng bộ phim "Khi cuộc đời cho bạn quả quýt" sẽ kích cầu nền du lịch vốn đang trì trệ của địa phương.

"Khi cuộc đời cho bạn quả quýt" của Hàn Quốc nhận được phản hồi tích cực từ khán giả trong nước và quốc chỉ sau vài tập phát sóng. Ảnh: When Life Gives You Tangerines.

Sự nổi tiếng toàn cầu của Khi cuộc đời cho bạn quả quýt (When Life Gives You Tangerines) đang được kỳ vọng có thể giúp phục hồi ngành du lịch vốn trì trệ tại Jeju - hòn đảo nghỉ dưỡng phía nam Hàn Quốc, theo The Korea Times.

Chỉ vài tập đầu ra mắt, bộ phim do IU và Park Bo-gum thủ vai chính nhanh chóng gây sốt tại Hàn Quốc, Việt Nam, Thái Lan, Đài Loan (Trung Quốc) và Philippines.

Bộ phim kể về cuộc sống hôn nhân của Oh Ae-soon (do IU thủ vai) sinh ra ở Jeju và Yang Gwan-sik (do Park Bo-gum thủ vai). Câu chuyện của họ diễn ra trong suốt 4 mùa trên đảo Jeju, khắc họa khung cảnh đặc trưng của hòn đảo.

Bên cạnh nội dung nhân văn, nhiều phân đoạn xúc động, cảnh quan thiên nhiên mang tính biểu tượng của đảo Jeju thu hút sự chú ý từ khán giả.

Bối cảnh trong Khi cuộc đời cho bạn quả quýt đều được quay trên đảo Jeju. Ảnh: When Life Gives You Tangerines.

Jeju từng là điểm đến hưởng tuần trăng mặt mật phổ biến vào những năm 1980, cũng là nơi nghỉ dưỡng được ưa chuộng vào đầu những năm 2000. Thậm chí, hòn đảo này còn là điểm nghỉ ngơi được săn đón trong thời kỳ bùng phát dịch Covid-19.

Trong phim xuất hiện hình ảnh bãi biển Gimnyeong Seongsegi nổi tiếng với nước biển xanh, cát trắng và đá nham thạch ở phía đông bắc đảo Jeju. Đây là nơi cô bé Ae-soon 10 tuổi đã đợi mẹ mình, người luôn là người cuối cùng trở về sau chuyến lặn bắt bào ngư ngoài khơi.

Ngoài ra, ngôi đền nơi Ae-soon bị mẹ chồng ép phải thực hiện nghi lễ thiền định để thụ thai một đứa con trai sau khi kết hôn nằm bên dưới Seongsan Ilchulbong, một miệng núi lửa khổng lồ được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới, cũng được đông đảo khán giả quan tâm.

Theo Hiệp hội Du lịch Jeju, số lượng du khách Hàn Quốc đến đảo Jeju liên tục giảm, từ 13,8 triệu lượt vào năm 2022 xuống còn 12,66 triệu lượt vào năm 2023 và 11,86 triệu lượt vào năm 2024.

Sự sụt giảm này diễn ra khi người Hàn Quốc ngày càng ưa chuộng đi du lịch các nước Đông Nam Á và Nhật Bản, Trung Quốc bởi sẵn đường bay, giá vé rẻ.

Năm 2022, Sân bay quốc tế Jeju thực hiện 171.754 chuyến bay nội địa, nhưng con số này đã giảm xuống còn 161.632 vào 2023 và tiếp tục giảm xuống còn 156.533 vào 2024.

Ngoài ra, dịch vụ kém, chi phí quá cao và tình trạng tội phạm gia tăng trong những năm gần đây cũng góp phần làm giảm sự quan tâm của du khách đối với Jeju.

Tuy nhiên, dựa trên hiệu ứng lan tỏa trước đây của phim truyền hình Hàn Quốc đối với ngành du lịch khu vực, Jeju đặt nhiều kỳ vọng phục hồi du lịch thông qua Khi cuộc đời cho bạn quả quýt.

Cảnh hoa anh đào trên đảo Jeju. Ảnh: @bab_o_foto, @gyuya.

Chính quyền Jeju hôm 18/3 công bố sẽ phát động chiến dịch du lịch mùa xuân từ 28/3 đến 6/4 nhằm quảng bá các địa điểm đẹp như tranh vẽ trên đảo và tổ chức nhiều sự kiện văn hóa khác nhau.

Hợp với tác với chiến dịch "Tham quan Năm di sản Jeju 2025" của Cơ quan Di sản Hàn Quốc, hòn đảo này có kế hoạch thu hút du khách đến các lễ hội văn hóa, với bối cảnh là quang cảnh khu vực tràn ngập hoa mùa xuân như hoa cải dầu và hoa anh đào.

Bên cạnh đó, chương trình tham quan còn mời du khách khám phá những vườn quýt (đặc sản nôi tiếng ở Jeju), ngắm cá heo mũi chai Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và thưởng ngoạn vườn hoa trà tại các điểm quay phim. Đồng thời kích cầu bằng chương trình bốc thăm xổ số với cơ hội trúng vé máy bay đến Jeju.

Những người làm trong ngành du lịch của hòn đảo hy vọng độ nổi tiếng của phim tăng sẽ tiếp tục thúc đẩy lượng du khách.

"Kể từ khi bộ phim được phát hành, các yêu cầu về du lịch đến Jeju đã tăng đáng kể. Vẫn còn phải xem điều này sẽ tác động như thế nào đến số lượng du khách đến hòn đảo. Độ phổ biến của K-drama dường như đang tác động tích cực đến sự phục hồi du lịch của đảo Jeju", một quan chức ngành du lịch địa phương cho biết.

Kim Yang-bo, Giám đốc Cục Văn hóa, Thể thao và Giáo dục Jeju, nói: "Chúng tôi hy vọng rằng các nguồn tài nguyên văn hóa và thiên nhiên của Jeju sẽ được giới thiệu ra toàn thế giới thông qua thành công toàn cầu của Khi cuộc đời cho bạn quả quýt - bộ phim truyền hình khắc họa bốn mùa tươi đẹp của Jeju".