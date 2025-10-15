Khi nào cần cắt bao quy đầu?

Cắt bao quy đầu có thể giúp vệ sinh dễ dàng, giảm nguy cơ nhiễm khuẩn, đồng thời phòng ngừa bệnh lây truyền qua đường tình dục, thậm chí ung thư dương vật trong tương lai.

Trẻ được cắt bao quy đầu giúp việc vệ sinh dương vật dễ dàng hơn. Ảnh: Freepik.

Cắt bao quy đầu là thủ thuật phẫu thuật để loại bỏ phần da bao phủ đầu dương vật, được gọi là bao quy đầu.

Việc cha mẹ có nên cắt bao quy đầu cho con hay không là lựa chọn hoàn toàn mang tính cá nhân. Nếu phân vân, tốt nhất nên trao đổi với bác sĩ nhi khoa về lợi ích và rủi ro của quy trình này để lựa chọn phương pháp tốt nhất cho con.

Lợi ích khi cắt bao quy đầu

Theo Healthy Children, nếu bé được cắt bao quy đầu, việc vệ sinh dương vật sẽ dễ dàng hơn cho cha mẹ (và cả cho bé), giúp giảm nguy cơ nhiễm khuẩn. Các lợi ích khác bao gồm:

Phòng ngừa hẹp bao quy đầu, tình trạng ở nam giới chưa cắt bao quy đầu khiến bao quy đầu không thể co lại.

Gần như loại bỏ hoàn toàn nguy cơ mắc ung thư dương vật suốt đời.

Giảm hơn 90% nguy cơ nhiễm trùng đường tiết niệu (UTI) trong năm đầu tiên sau khi sinh.

Giảm tỷ lệ viêm quy đầu, nhiễm trùng tuyến hoặc đầu dương vật, và viêm bao quy đầu, nhiễm trùng bao quy đầu (da bao phủ đầu dương vật).

Hầu hết nhà nghiên cứu đều đồng ý nam giới đã cắt bao quy đầu ít có khả năng mắc và lây truyền HIV cũng như một số bệnh lây truyền qua đường tình dục như herpes sinh dục (virus herpes simplex), virus u nhú ở người (HPV).

Tuy nhiên, nếu trẻ không cắt bao quy đầu, bé có thể học cách tụt bao quy đầu hoàn toàn vào khoảng thời gian tập đi vệ sinh và giữ vệ sinh toàn bộ dương vật bằng xà phòng và nước mỗi ngày khi lớn hơn.

Độ tuổi nên cắt bao quy đầu

Cắt bao quy đầu có thể được thực hiện ở mọi lứa tuổi. Thực tế, trẻ nên cắt bao quy đầu trong trường hợp cần thiết, khi hẹp nghẹt da quy đầu dẫn tới đau nhức, sưng viêm, để ngăn ngừa các biến chứng nghiêm trọng.

Ở một số quốc gia như Mỹ, trẻ sơ sinh nam sẽ được cắt bao quy đầu ngay sau khi sinh hoặc trong tuần đầu tiên sau sinh. Cắt bao quy đầu ở thời điểm này giúp nhanh lành vết thương, hạn chế biến chứng, ít bị đau.

Theo Học viện Nhi khoa Mỹ, nếu trẻ sinh non, bị bệnh hay khuyết tật bẩm sinh, hoặc vấn đề về máu, không nên bắt bao quy đầu ngay sau khi sinh.

Khi bé trai mới sinh, bao quy đầu thường quá chật để có thể tụt xuống. Thông thường, bao quy đầu sẽ bắt đầu tách khỏi đầu dương vật khi bé trai khoảng 2 tuổi. Bao quy đầu sẽ tách ra hoàn toàn và có thể tụt vào khi bé lên 5 tuổi.

Tuy nhiên, cũng như tất cả giai đoạn phát triển khác của trẻ, quá trình này có thể mất nhiều thời gian hơn đối với một số bé trai. Tốt nhất là cha mẹ nên theo dõi xem vấn đề có tự khỏi theo thời gian hay không.

Trong nhiều trường hợp, bao quy đầu sẽ tự tụt vào khoảng 10 tuổi. Nếu tình trạng này không thuyên giảm hoặc các triệu chứng trở nên nghiêm trọng, có thể cần phải cân nhắc phẫu thuật.

Ở giai đoạn này, dương vật của trẻ vẫn đang phát triển nên có thể thực hiện cắt dễ dàng, trẻ đau ít. Hơn nữa sau thủ thuật, trẻ phục hồi nhanh chóng cũng như giảm tỷ lệ biến chứng.

Người lớn có cần cắt bao quy đầu?

Nam giới trưởng thành không bắt buộc cắt bao quy đầu trừ khi có chỉ định hoặc mắc các bệnh lý, ảnh hưởng chức năng tình dục hoặc do nhu cầu cá nhân.

Thủ thuật này thường được chỉ định trong trường hợp hẹp bao quy đầu, viêm nhiễm bao quy đầu tái phát nhiều lần, hoặc ảnh hưởng đến chức năng tình dục và chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên, các phương pháp điều trị khác thường được thử trước để tránh phẫu thuật.