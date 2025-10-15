Bộ Y tế buộc tiêu hủy, thu hồi triệt để thêm hàng chục loại mỹ phẩm

Bộ Y tế vừa xử phạt và thu hồi hàng loạt sản phẩm của ba doanh nghiệp mỹ phẩm lớn do vi phạm công bố, ghi nhãn và chất lượng sản phẩm, thậm chí có mẫu bị xác định là hàng giả.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành quyết định đình tiêu hủy và thu hồi trên toàn quốc đối nhiều sản phẩm mỹ phẩm vi phạm. Ảnh: Freepik.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành hai quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Quốc tế Đại Cát Á, có trụ sở tại số 43D/44 Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú Nhuận (TP.HCM). Ông Bùi Minh Hào, Giám đốc công ty, là người đại diện theo pháp luật.

Theo Quyết định số 553/QĐ-XPHC, doanh nghiệp này đã kinh doanh mỹ phẩm nhưng không có hoặc không xuất trình được Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) khi cơ quan chức năng yêu cầu kiểm tra, vi phạm quy định tại điểm c, khoản 21, Điều 2 Nghị định 124/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Với 23 sản phẩm vi phạm cùng hành vi, công ty bị phạt 75 triệu đồng và buộc tiêu hủy toàn bộ số sản phẩm này.

Công ty cũng được yêu cầu phối hợp với các đơn vị liên quan để thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược trong vòng 30 ngày kể từ khi quyết định có hiệu lực.

Cục Quản lý Dược cũng đồng thời ra Quyết định số 552/QĐ-XPHC xử phạt Công ty TNHH Quốc tế Đại Cát Á vì kinh doanh mỹ phẩm có công thức không đúng với hồ sơ công bố đã được duyệt. Hai sản phẩm vi phạm gồm Queendoes Rhea Serum (số tiếp nhận 241190/24/CBMP-QLD, cấp ngày 27/6/2024) và Renewing Concentrate (số tiếp nhận 232960/24/CBMP-QLD, cấp ngày 16/4/2024).

Ngoài ra, cơ quan chức năng còn phát hiện 19 sản phẩm khác của công ty ghi công dụng không đúng bản chất, không trung thực về hàng hóa.

Với các vi phạm trên, doanh nghiệp bị phạt thêm 195 triệu đồng, buộc tiêu hủy hai sản phẩm Queendoes Rhea Serum và Renewing Concentrate, thu hồi hàng hóa và loại bỏ các thông tin sai sự thật về 19 sản phẩm còn lại. Đồng thời, công ty phải nộp lại 91,37 triệu đồng thu được từ việc bán các sản phẩm vi phạm.

Doanh nghiệp có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với quyết định xử phạt nếu cho rằng việc xử lý không đúng quy định pháp luật.

Cùng ngày, Cục Quản lý Dược cũng ra quyết định đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc ba sản phẩm mỹ phẩm của Công ty cổ phần Vinamake, sau khi kết quả giám định của cơ quan công an xác định đây là hàng giả.

Các sản phẩm gồm DR. Hair Ginger Shampoo, DR. Ginger Shampoo và Dung dịch vệ sinh phụ nữ nano bạc hương nước hoa. Tất cả do Vinamake sản xuất và phân phối, có địa chỉ tại TP Hòa Bình (nay là phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ).

Sản phẩm DR. Hair Ginger Shampoo được xác định là hàng giả.

Kết quả giám định tại Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an cho thấy các mẫu không chứa thành phần như công bố, vi phạm quy định tại Nghị định 98/2020/NĐ-CP.

Cục cũng thu hồi và yêu cầu tiêu hủy ba lô mỹ phẩm của Công ty Dược phẩm và Thương mại Phương Đông (TNHH), trụ sở tại Bắc Ninh, do công thức và nhãn không đúng với hồ sơ công bố.

Ba sản phẩm bị đình chỉ lưu hành, thu hồi toàn quốc gồm Oral Care Gel, Nanotech AG+ và Kam For Kids. Kết quả kiểm tra trước đó vào ngày 12/6/2025 ghi nhận nhiều sai phạm trong ghi nhãn và công bố công thức sản phẩm.

Cục Quản lý Dược yêu cầu các Sở Y tế địa phương thông báo, giám sát việc ngừng kinh doanh và thu hồi các sản phẩm vi phạm. Công ty Phương Đông phải gửi thông báo thu hồi, tiếp nhận hàng trả lại, tiêu hủy toàn bộ sản phẩm không đạt yêu cầu và báo cáo kết quả về Cục trước 15/11/2025. Sở Y tế Bắc Ninh được giao giám sát quá trình thu hồi, kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh và báo cáo trước 30/11/2025.